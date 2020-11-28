100 тыс. тюльпанов, подаренных Нидерландами, высадили в центре Киева. ФОТО
Нидерланды подарили Украине 100 тыс. тюльпанов в знак уважения к героям Небесной сотни. Цветы высадили в центре столицы.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя", информирует Цензор.НЕТ.
Проект реализовали по инициативе консула Украины в Амстердаме Эмиля где Севрена Жакета и при поддержке посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова.
Тюльпаны высадили на Майдане Независимости и возле здания Министерства иностранных дел.
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Сорта подобрали по цвету — желтые, оранжевые и красные. Геометрическим узорам, которые выложили из цветов, также обещают придать объем благодаря разной высоте сортов тюльпанов.
"Уверен, что в апреле уже мы увидим цветущий Киев: 100 тысяч нидерландских тюльпанов в центре столицы и еще 400 тысяч, высаженных в других уголках Киева, в том числе и на Певческом поле, станут украшением города весной", - рассказал и. о. генерального директора "Киевзеленстроя" Алексей Король.
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они их шо..хоронят????
расстояние между луковицами где? глубина лунки где???
от совковая показуха, лядь!!!
еще счастье что это золото не подделка(не успели спереть? )
Дождались бы уже морозов шоле. И вклупали бы в мерзлую землю.
В конце января уже поздно.
Не факт, что будут, но бывают.
Они бы еще орешков прислали...
Please bring UN and NATO troops into Ukraine and kill corruption !!!