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100 тыс. тюльпанов, подаренных Нидерландами, высадили в центре Киева. ФОТО

Нидерланды подарили Украине 100 тыс. тюльпанов в знак уважения к героям Небесной сотни. Цветы высадили в центре столицы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевзеленстроя", информирует Цензор.НЕТ.

Проект реализовали по инициативе консула Украины в Амстердаме Эмиля где Севрена Жакета и при поддержке посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова.

Тюльпаны высадили на Майдане Независимости и возле здания Министерства иностранных дел.

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Сорта подобрали по цвету — желтые, оранжевые и красные. Геометрическим узорам, которые выложили из цветов, также обещают придать объем благодаря разной высоте сортов тюльпанов.

"Уверен, что в апреле уже мы увидим цветущий Киев: 100 тысяч нидерландских тюльпанов в центре столицы и еще 400 тысяч, высаженных в других уголках Киева, в том числе и на Певческом поле, станут украшением города весной", - рассказал и. о. генерального директора "Киевзеленстроя" Алексей Король.

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100 тыс. тюльпанов, подаренных Нидерландами, высадили в центре Киева 01
100 тыс. тюльпанов, подаренных Нидерландами, высадили в центре Киева 02
100 тыс. тюльпанов, подаренных Нидерландами, высадили в центре Киева 03
100 тыс. тюльпанов, подаренных Нидерландами, высадили в центре Киева 04

Автор: 

Киев (25521) Нидерланды (1582) цветы (54)


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Топ комментарии
+13
хто ж так тюльпаны садит!!!
они их шо..хоронят????
расстояние между луковицами где? глубина лунки где???
от совковая показуха, лядь!!!
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28.11.2020 16:18
+12
Тюльпаны хорошо конечно, но золото скифов бы вернуть..
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28.11.2020 16:25
+11
Прекрасний жест... Дякуємо
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28.11.2020 16:19
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Правила форума Совет форумчан
хто ж так тюльпаны садит!!!
они их шо..хоронят????
расстояние между луковицами где? глубина лунки где???
от совковая показуха, лядь!!!
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28.11.2020 16:18 Ответить
Они их садят по другому), снимают верхний слой, раскладывают рисунком и сверху засыпают!), типа молдаван)))
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28.11.2020 16:55 Ответить
Спасибо голландцам ! Они знают и помнят , а наши гниды только пакостят - гбр вызывает участников на допрос «по гос перевороту «
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28.11.2020 17:31 Ответить
Прекрасний жест... Дякуємо
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28.11.2020 16:19 Ответить
Главное чтобы штаны у этих садовников не потрескались!
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28.11.2020 17:38 Ответить
твой опыт сидения на бутылке никому не интересен
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28.11.2020 20:15 Ответить
Тюльпаны хорошо конечно, но золото скифов бы вернуть..
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28.11.2020 16:25 Ответить
лучше пусть будет там, но целое, чем у какой-то ахметки в во дворце(а там где мол золото - подделка будет, в музее то)
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28.11.2020 17:15 Ответить
в коридорах кабмина говорят висят одни подделки...тут я согласен с Вами...
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28.11.2020 17:36 Ответить
Так и писало шо картины из музея забрали типо(кто-то важный, скажем министр, не помню) "на выставку", потом вернули все шо брали конечно, но правда директор музея ВНЕЗАПНО ощутил что в штанах стало тесно, а волосы седеют.
еще счастье что это золото не подделка(не успели спереть? )
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28.11.2020 17:52 Ответить
"типо(кто-то важный" - Митя Табачник
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28.11.2020 20:16 Ответить
так це ж цибуля!
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28.11.2020 16:34 Ответить
Так, цибулини тюльпанів.
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28.11.2020 16:42 Ответить
Цыбуля, жги!
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28.11.2020 17:03 Ответить
Что хотел сказать-то, кацапчик?
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28.11.2020 17:28 Ответить
он просит разрешения встать с бутылки
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28.11.2020 20:16 Ответить
Цікаво, скільки залишиться саджанців через місяць.
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28.11.2020 16:41 Ответить
если ты не стыряешь - то все
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28.11.2020 20:17 Ответить
ищите тюльпаны в Конча-Заспе...
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28.11.2020 16:52 Ответить
В декабре. Тюльпаны. Ага.

Дождались бы уже морозов шоле. И вклупали бы в мерзлую землю.
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28.11.2020 17:06 Ответить
Не в курсе за тюльпаны, а розы сажать - самое время.
В конце января уже поздно.
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28.11.2020 17:27 Ответить
Это самое лучшее время. Плюс луковицы шикарные, крупные. Весной уже будет море из тюльпанов.
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28.11.2020 17:45 Ответить
Они в состоянии пережить от -10 до -15?
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28.11.2020 18:04 Ответить
В земле? Почему нет? Я за своими тюльпанами вообще не ухаживаю. Не выкапываю, ничего не делаю, они каждую весну вылезают на солнышко сами
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28.11.2020 18:09 Ответить
Это Киев, а не Одесса или Крым. У нас морозы бывают посильнее, а снега в последние году практически не было.

Не факт, что будут, но бывают.
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29.11.2020 02:04 Ответить
....уже было все. и ели по 65 штук баксов и розовые каштаны и. и. и. все спишут 31 декабря через гос.казначейство)))
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28.11.2020 17:14 Ответить
лучше б 100 тыс пенсам накинули кто тогда родился
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28.11.2020 17:18 Ответить
попов хоч не бачив? бо викопає вночі й продасть!
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28.11.2020 17:40 Ответить
Отак... Больше Нидерланды НИЧЕГО НЕ могут подарить Украине.
Они бы еще орешков прислали...
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28.11.2020 17:46 Ответить
Бесплатно, то бесплатно, но деньги с фонда ковид выделят под это на содержание гидранта.
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28.11.2020 18:41 Ответить
Трeба охорону організувати, бо садівники-любитeлі знайдуться
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28.11.2020 19:11 Ответить
там площадь простреливается камерами и головной офис МВД в прямой видимости
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28.11.2020 20:18 Ответить
ПЛЕСО И ЗЕЛЕНСТРОЙ ОДНИ ИЗ САМЫХ КОРРУПЦИОННЫХ В КИЕВЕ !!!

Please bring UN and NATO troops into Ukraine and kill corruption !!!
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29.11.2020 08:48 Ответить
 
 