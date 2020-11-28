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Акции солидарности "0 промилле" прошли в Беларуси. ФОТОрепортаж

Акции солидарности с задержанными за правду о погибшем минчанине Романе Бондаренко врачом скорой помощи и журналисткой проходили в разных уголках Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

В частности, акции в поддержку врача скорой помощи Артема Сорокина и журналистки Екатерины Борисевич сегодня прошли в Витебске, Радошковичах и на Вилейщине. Люди выстроились держа в руках листы с надписью "0 промилле".

Акции солидарности 0 промилле прошли в Беларуси 01
Фото: news.tut.by

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Байден пригласил Тихановскую на встречу. ВИДЕО

Акции солидарности 0 промилле прошли в Беларуси 02
Фото: news.tut.by
Акции солидарности 0 промилле прошли в Беларуси 03
Фото: news.tut.by
Акции солидарности 0 промилле прошли в Беларуси 04
Фото: news.tut.by
Акции солидарности 0 промилле прошли в Беларуси 05
Фото: news.tut.by

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко назвал Тихановскую и других оппозионерок "лохушками"

Напомним, 24 ноября врачи и журналисты Беларуси проводили аналогичную акцию.

Автор: 

Беларусь (7891) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) смерть (9223) Минск (1562)


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Топ комментарии
+14
Наче на розстрілі стоять- тренуються?
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28.11.2020 20:06
+10
ты и так ноль. Какие еще нули тебе надо?
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28.11.2020 20:10
+9
Мда.....а белорусы зашуганы бульбофюрером конкретно.....и это факт, уже документальный.
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28.11.2020 20:13
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Наче на розстрілі стоять- тренуються?
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28.11.2020 20:06 Ответить
Вода камень точит,Вон и нашу говорящую голову Светлану Байден пригласил....может перевоспитают.А вам Зелька клоун каждый день пистона вставляет.....а вы щеки дуете,атаманы комнатные.Когда хоть на улицу выйдите против.Два Майдана..а клоуна боитесь....это же не лука диктатор.Позорище.
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28.11.2020 20:53 Ответить
Я щось не зрозумів. Квіти вам везти чи на ці вихідні не потрібно?
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28.11.2020 21:01 Ответить
Медведчукам,шуфричам,рабиновичам и бойко завези...
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28.11.2020 21:05 Ответить
Я им гробы послал.
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29.11.2020 15:23 Ответить
Не подобається правда? Буває...
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29.11.2020 03:44 Ответить
Дерзко стоят, не на коленях - бугтуют аднака...)))
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29.11.2020 09:02 Ответить
Ото и вся революция?
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28.11.2020 20:06 Ответить
не то шо у нас.все всем нравится.страна катится в жопу,Зеля сдает Украину *****,а тут над беларусами потешаются. уйопки
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29.11.2020 00:19 Ответить
При чем тут"потешаются над белорусами"?Просто есть поговорка:"Не можешь срать-не мучай жопу"
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29.11.2020 12:43 Ответить
Мне нравится. Должно быть у всех 0,00 промиле, особенно за рулем.
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28.11.2020 20:07 Ответить
ты и так ноль. Какие еще нули тебе надо?
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28.11.2020 20:10 Ответить
свалил бы ты наххх,- как давно просят дерьмоеда пахнущего...(((
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28.11.2020 21:09 Ответить
І ще- називати це "революцією" просто блюзнірство. Імхо.
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28.11.2020 20:07 Ответить
Не смеши тапочки шуфричей и ермаков,революционер диванный.Уже 2020 год....а вы как и лапти все Наполеона бьете.
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28.11.2020 20:56 Ответить
0% - - это Бацька вас всех на 0 умножил или что?
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28.11.2020 20:09 Ответить
Що за цирк?
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28.11.2020 20:10 Ответить
Дблыблдь...
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28.11.2020 20:12 Ответить
Толку с этого?
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28.11.2020 20:13 Ответить
Любопытно, на одном фото зеленая трава, на другом все в снегу.
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28.11.2020 20:13 Ответить
В Минске снег лежит, а в Бресте +10
Акции по всей Беларуси.
А еще у нас водораздел - реки в 100 км друг от друга. Одна течет в Балтику, другая в черное...
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28.11.2020 21:40 Ответить
Мда.....а белорусы зашуганы бульбофюрером конкретно.....и это факт, уже документальный.
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28.11.2020 20:13 Ответить
Покажите пример, как надо гнать кремлевских марионеток.
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28.11.2020 20:15 Ответить
Вистачить?

Акції солідарності "0 проміле" відбулися в Білорусі - Цензор.НЕТ 2293
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28.11.2020 20:23 Ответить
Жалкая отмазка.
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28.11.2020 20:23 Ответить
З твого боку так!
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28.11.2020 20:26 Ответить
Украина вставай!)

Акції солідарності "0 проміле" відбулися в Білорусі - Цензор.НЕТ 3756
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28.11.2020 20:28 Ответить
В комментариях бедного Омеляна обзывают провокатором.)
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28.11.2020 20:30 Ответить
ты лучше у омеляна спроси где гиперлуп, и почему у его детей американское гражданство
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28.11.2020 23:58 Ответить
Ось мені, та впевнений що не тільки мені, просто цікаво: ти є громадянин України? Ти мешкаєш в Україні?
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28.11.2020 20:31 Ответить
А в ответ тишина.Их когда спрашиваешь-откуда?Сразу глазки в пол.Обычный коцапский проксенышь,стесняющийся своей тряпки😀😀😀
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28.11.2020 20:37 Ответить
какое гражданство у детей омеляна?
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28.11.2020 23:59 Ответить
Если в твою бестолковку плохо доходит-перечитай мой ник😂🌷
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29.11.2020 07:48 Ответить
Заспамили. Вот видите, и нечего тогда белорусов учить. Сами не лучше.
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28.11.2020 20:22 Ответить
Що ти робив, коли у нас був Майдан і ми гнали ригів і яника в три шиї? Отож. Ти зараз виглядаєш неначе некомбатант, що вчить військового як воювати.
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28.11.2020 20:31 Ответить
Янук забрал всю кассу Украины и спокойно с москалями уехал...для таких как ты детей парасюка на сцену тамаду выпустили...не бесплатно.)
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28.11.2020 21:12 Ответить
І це пише той, котрого кацапи разом з лукою брутально мають вже понад двадцять років!
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28.11.2020 21:29 Ответить
Не говорите глупостей.Это лука кацапов 26 лет доит как корову на пустых обещаниях плечом к плечу и последний рубеж.Сравнили хитрожопа нашего и зелю клоуна( Мы раз в дерьмо наступили,а вы 5 раз!!!!...кроме Пороха....Бог послал в трудную минуту и того умудрились просрать...ОЧЕНЬмудрыйнарод....73 % как куйло посоветовал...стыдобище..
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28.11.2020 21:35 Ответить
Щодо 73% довбнів, та Пороха з тобою згоден на всі сто. А решта... Він ***** доїть? Та він вас вже декілька разів всіх йому продав. І повір мені, коли ********** прийде в Білорусь, а це неодмінно станеться, жоден з вас не вийде на захист Батьківшини.
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28.11.2020 21:43 Ответить
Вы просто фантазируете или вам так хочется.Кроме трубы ни одного ликвида не отдал.Звучит либо по незнанию ситуации,либо бред.Когда придет,тогда напишешь.А пока это детский лепет обиженного человека,не более.У вас в Крыму только крымские татары оказались украинцами,а в Донбассе футбольные фанаты Шахтера,честь и хвала.И то объяснимо....потому что флаг Украины не пустой звук и везде с ним ездили и поднимали в честь победы страны.На правду обижаться глупо.
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28.11.2020 21:57 Ответить
Ще б ти написав на що я ображений... У 14 році кацапи хитали весь схід та південь України, де я мешкаю, та навіть центр. Про Крим мова окрема,там була військова операція по захопленню півострова. Згоден, у двох регіонах більшість виявилися підарасами. У решті регіонах кацапи отримали знатних люлей! І миттєво усі розорви про новоросію, чи малоросію зникли. Миттєво. Хотіли отримати дві третини України та хліб сіль, отримали два гнійних нариви, і не знають що з ними робити. І купу кацапів у трунах поїхала додому. Так що не пиши дурниць. Одну трубу кажеш? А скільки лярдів ви кацапам винні?
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28.11.2020 22:14 Ответить
Ми багато чого не доробили.
Як результат - Зеля в президентах, Беня у фінансах і нафті.
Плюс ексригівський реванш, збільшення поголів'я симпатиків п'ятої колони.
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28.11.2020 22:20 Ответить
На жаль то є так... Особисто я досі не збагну чим керувався мудрий нарід коли навесні 19го обрав ту макаку за президента.
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28.11.2020 22:26 Ответить
Ненавистю та заздрістю до Порошенка.
5 років це в людях викохували. От і результат не забарився.
Зараз немає такої кампанії проти Зелі, і ніби нічого - народ терпить його і далі.
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28.11.2020 22:33 Ответить
Так, кампанія була здійснена на п'ять балів. Недарма запам'ятався мені вислів що найбільша помилка Порошенка це те, що він вважав себе президентом країни де мешкають розумні громадяни. Все одно потрібно вмикати і свій мозок. Невже вони не розуміли до чого це призведе...? Зараз і терплять його скоріше через сором за свій вибір. У всякому разі знайомі зебіли при розмові на цю тему оченята ховають- соромно. Хоча лише одиниці визнають що були неправі.
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28.11.2020 22:45 Ответить
А кто воспитывал ненависть?Медведчук и Бойко?Во-первых:это его бывшие коллеги,во-вторых:за Бойко все равно не проголосовали.Может больше ненависти у людей "воспиталось",когда ради кума Закон поменял или когда народ на свадьбу сынка Югы посмотрел?Вот только честно:не считаете,что именно подобное оттолкнуло людей?
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28.11.2020 22:56 Ответить
Какая новоросия,малороссия кацарам нужна была?Это отвод лепили для лугандонов ( Они развязали войну в лугандонии с ОДНОЙ целью....разменная карта для признания Крыма за ними.И чтобы ваша экономика не развивалась,и чтобы в НАТО с войной не приняли...признали бы Крым за ними и они вам их ленточкой перевяжут и вернут...троянского коника.Так нужны им,что 7 лет не признают...у них в ростовской все шахты свои стоят...
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28.11.2020 23:34 Ответить
Какой ты нафиг белорус?Чмо шоколадное со Жмеренки)На ВПНе белорусский флажок поставило и решило,что всех ******?
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28.11.2020 22:52 Ответить
Тебя снова зеля из борделя выпустил,кокошник?)))
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28.11.2020 23:35 Ответить
Это о кокошниках мне пишет поклонник Медведчуковского подельника?Оригинально:недобитое рыгалово визжит,что оно патриот)))
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29.11.2020 12:44 Ответить
Дурник, каса вже була пуста. Саме тому яника і погнали. А ти вже лизнув лукашенці?)))
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28.11.2020 22:06 Ответить
Він не лукашист.
Людина абсолютно реально дивиться на речі.
Звісно, неприємно читати про власні гави, але - погляд зі сторони ще нікому не зашкодив.
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28.11.2020 22:25 Ответить
На момент Майдану кошти вже були розкрадені. Куйло дав хабара янику, щоб той розвернув Україну до расєї. Так?
Єдина гава у нас була одна- ми дали янику втікти. Хоча його втеча розв'язала руки парламенту у призначенні в.о. президента та окресленні дати виборів.
Просто людина, що більшу частину свого життя прожила при лукашенку буде повчати нас, що потрібно терпіти узурпаторів.
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28.11.2020 22:43 Ответить
Доброго дня.А куди зник Алі Хасан?Шось давно не бачу.Може Ви знаєте?
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26.12.2020 12:38 Ответить
Доброго дня. Зник і все. Без попередження.
Ніхто нічого не знає.
Дуже шкода. Я ще і хвилююсь, чи все в нього гаразд.
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26.12.2020 15:57 Ответить
Когда он исчез, его профиль показывал: "ошибка..." Деактивировать его не могли /не за что было, на мой взгляд/, значит он сам попросил закрыть аккаунт. Ну, а дальше....(?)
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26.12.2020 17:16 Ответить
Я, кстати, сразу же прочла ту повесть, что Вы рекомендовали. Замечательно!!! /Я же не ошиблась, что это именно Вы?)/
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26.12.2020 22:33 Ответить
Я дико просто извиняюсь.Напомните о чем речь(
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26.12.2020 22:37 Ответить
Хм...Неужели я ошиблась???...
"Цветы для Элджернона".
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26.12.2020 22:44 Ответить
Нет-нет,не ошиблись).Великолепная повесть!Трудно что то похожее найти,хоть хорошей литературы очень много.
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26.12.2020 23:06 Ответить
Ой, хорошо) А то я чуть не расстроилась, что Вы - это не Вы
Сначала, оказывается, был рассказ /на страниц 10/. Потом автор переделал его на повесть.
А еще я когда-то давно смотрела фильм по этому произведению. Начала читать и сразу вспомнила. Да, Вы были правы, что мне понравится
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26.12.2020 23:12 Ответить
Ну тогда еще порекомендую."Жутко громко & запредельно близко.Вообще не похоже на Элджернона,но должно тоже понравиться.Я так думаю)
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26.12.2020 23:37 Ответить
Я представляю как смеется Лукашенко с этих дебилов, завтра тоже будет шоу, марш соседей во дворах.
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28.11.2020 20:16 Ответить
Первые две фотки вообще одинаковые, только людей местами поменяли.
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28.11.2020 20:19 Ответить
Акції солідарності "0 проміле" відбулися в Білорусі - Цензор.НЕТ 8616
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28.11.2020 20:20 Ответить
правильно. х.. чего
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28.11.2020 20:30 Ответить
Странные акции проходят в Беларуси,похоже что в белорусах сильно глубоко сидит колхозно покорный корень https://images.cnscdn.com/images/8/4/1/f/841fba830f79b883e499bd6d0f492949/original.jpgФе!
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28.11.2020 20:24 Ответить
ну..- лица уже не рисуют..- мало ли...
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28.11.2020 21:11 Ответить
У таких позах незручно обіймати тих, хто їх лупцюватиме. А як дарувати квіти? Непродумано.
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28.11.2020 20:42 Ответить
Читаешь эти комментарии и диву даёшься, Белорусы протестуют против задержания режимом лукащеску людей, но поддержки нет на форуме. Заходить сюда уже вообще нет никакого желания.
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28.11.2020 20:46 Ответить
Да потому что что люди видят что это уже не протесты а цирк, изначально выходили сотни тысяч, вот тогда и нужно было действовать, а то что сейчас. Любой протест затихает если нет прогресса.
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28.11.2020 20:51 Ответить
Как можно поддерживать,если они на колени все становятся? Белорусы просто просят что бы им поменяли Председателя колхоза Беларусь,больше тут ничего не просматривается.
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28.11.2020 20:55 Ответить
Можете присоединиться к флэшмобу. Кстати, Зеленский очень это дело уважает.
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28.11.2020 21:30 Ответить
Вони дофіга підтримували Україну коли кацапня захоплювала Крим коли,вбивала наших братів та сестeр на Донбасі ? Може вони хоч раз ***** проголосували в ООН на підтримку України, хоча б один раз (!) Нi!
То з якого переляку я (наприклад ) за них топитиму переживатиму ??
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28.11.2020 21:51 Ответить
В оон голосовали вместе с рашкой не эти люди, а как раз режим лукашенко, против которого они выступают, В Беларуси рождается гражданское общество, их мутузят , сажают по тюрьмам уже несколько месяцев за то, что они именно не покорились и не признают фальсификаций на выборах. Какую форму протеста они выбрали, это их дело. Они противостоят насилию - мирными акциями, на фоне которых режим Лукашенко ещё более выглядит позорным катом.
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29.11.2020 06:38 Ответить
Так а що ж о то ці люди *не еті* не виходили з протестами проти голосування в ООН ( завжди за позицію Кацапстана, тобто проти України ) етих* людей ??Та тому що iм було пох і та Україна і той Крим !
І взагалі опозиція під дудку якої натовп виходить на ці хороводи з квіточками є однозначно прокацапською - адіннарод аднідідіваєвалі і інша хрень, що для мене взагалі блювотний рефлексІ останнє , я не розумію як 50 ментів можуть ганяти як собаки отару натовп в 700 людей ? Я не розумію коли четверо ментів лупашат молоду людину або дівчину а 10 жлобів стоять і знімають це на мобільники ??Можете не відповідати , ваша позиція мені зрозумiла
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29.11.2020 07:02 Ответить
А чего не на коленях?
Они хоть осознают какое жалкое зрелище собой представляют?
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28.11.2020 21:33 Ответить
Molodios u nix protiv sssr rezima lukosenko.Im eto samoje kak odet odezdoj kotoruju nosili 50 let nazad i skazat vot idi guliaj po gorodu.
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28.11.2020 21:45 Ответить
Як то колись казали - Чем би дитя не тешилась лиш би не забеременила
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28.11.2020 21:45 Ответить
Нас "гребут", а мы - крепчаем ! Та накатите по пийсят и обнулите тирана. А то от 0 промилле глаза вылезут.
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28.11.2020 21:54 Ответить
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28.11.2020 22:10 Ответить
 
 