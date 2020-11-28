Акции солидарности "0 промилле" прошли в Беларуси. ФОТОрепортаж

Акции солидарности с задержанными за правду о погибшем минчанине Романе Бондаренко врачом скорой помощи и журналисткой проходили в разных уголках Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.

В частности, акции в поддержку врача скорой помощи Артема Сорокина и журналистки Екатерины Борисевич сегодня прошли в Витебске, Радошковичах и на Вилейщине. Люди выстроились держа в руках листы с надписью "0 промилле".

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Напомним, 24 ноября врачи и журналисты Беларуси проводили аналогичную акцию.