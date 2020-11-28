Акции солидарности "0 промилле" прошли в Беларуси. ФОТОрепортаж
Акции солидарности с задержанными за правду о погибшем минчанине Романе Бондаренко врачом скорой помощи и журналисткой проходили в разных уголках Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.BY.
В частности, акции в поддержку врача скорой помощи Артема Сорокина и журналистки Екатерины Борисевич сегодня прошли в Витебске, Радошковичах и на Вилейщине. Люди выстроились держа в руках листы с надписью "0 промилле".
Напомним, 24 ноября врачи и журналисты Беларуси проводили аналогичную акцию.
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+14 Євгенович Евгеньевич
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+10 Shaken cocktail
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Акции по всей Беларуси.
А еще у нас водораздел - реки в 100 км друг от друга. Одна течет в Балтику, другая в черное...
Як результат - Зеля в президентах, Беня у фінансах і нафті.
Плюс ексригівський реванш, збільшення поголів'я симпатиків п'ятої колони.
5 років це в людях викохували. От і результат не забарився.
Зараз немає такої кампанії проти Зелі, і ніби нічого - народ терпить його і далі.
Людина абсолютно реально дивиться на речі.
Звісно, неприємно читати про власні гави, але - погляд зі сторони ще нікому не зашкодив.
Єдина гава у нас була одна- ми дали янику втікти. Хоча його втеча розв'язала руки парламенту у призначенні в.о. президента та окресленні дати виборів.
Просто людина, що більшу частину свого життя прожила при лукашенку буде повчати нас, що потрібно терпіти узурпаторів.
Ніхто нічого не знає.
Дуже шкода. Я ще і хвилююсь, чи все в нього гаразд.
"Цветы для Элджернона".
Сначала, оказывается, был рассказ /на страниц 10/. Потом автор переделал его на повесть.
А еще я когда-то давно смотрела фильм по этому произведению. Начала читать и сразу вспомнила. Да, Вы были правы, что мне понравится
То з якого переляку я (наприклад ) за них топитиму переживатиму ??
І взагалі опозиція під дудку якої натовп виходить на ці хороводи з квіточками є однозначно прокацапською - адіннарод аднідідіваєвалі і інша хрень, що для мене взагалі блювотний рефлексІ останнє , я не розумію як 50 ментів можуть ганяти як собаки отару натовп в 700 людей ? Я не розумію коли четверо ментів лупашат молоду людину або дівчину а 10 жлобів стоять і знімають це на мобільники ??Можете не відповідати , ваша позиція мені зрозумiла
Они хоть осознают какое жалкое зрелище собой представляют?