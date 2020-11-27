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Лукашенко назвал Тихановскую и других оппозионерок "лохушками"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с врачами, которая состоялась 27 ноября, рассказал, что ему дали распечатку закрытой пресс-конференции с участием лидера оппозиции Светланы Тихановской.
Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого".
"Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек, Тихановской, этих всех беглых. Они проводят закрытую конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: "Мужики, что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю", – рассказал Лукашенко.
По его словам, Тихановская убедила себя и Запад, что она выиграла президентские выборы в Беларуси.
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пресс-конференция происходит с участием журналистов. кому Тихановская говорит "мужики..."? журналистам?
что значит "перехватили"? прессуха шла в эфир?
Йому докладають «голоси».
отето уровень))) разведка работает.
это тебе не в шалаше у ленина тырить листовки отбиваясь от комаров и слепней. тут надо героически зайти на ютуб))
Та, найголовніше, що Лукашенко не бачить гідного послідовника, кому би можна було передати країну після десятиліть його правління, доволі успішного. Тихановська - перелякана бездарність, керована і залежна ззовні, без досвіду, волі і без гідної і професійної команди. Таке собі "геть-ганьба". Лукашенко вірно висловився - "дурілка картонная". Та і білоруський народ не готовий до демократичних (читай - антимосковських) перемін.
Думаю, що при наявності гідного лідера, і відповідної достатньої критичної маси народу Лукашенко (зі скрипом) пішов би.