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Лукашенко назвал Тихановскую и других оппозионерок "лохушками"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко назвал Тихановскую и других оппозионерок

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с врачами, которая состоялась 27 ноября, рассказал, что ему дали распечатку закрытой пресс-конференции с участием лидера оппозиции Светланы Тихановской.

Как передает Цензор.НЕТ, видео опубликовано в Telegram-канале "Пул Первого".

"Недавно мы перехватили конференцию вот этих лохушек, Тихановской, этих всех беглых. Они проводят закрытую конференцию. И что меня поразило, когда мне положили на стол распечатку. Светлана говорит: "Мужики, что вы от меня требуете, вы же понимаете, что я ничего не решаю", – рассказал Лукашенко.

По его словам, Тихановская убедила себя и Запад, что она выиграла президентские выборы в Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларуси никуда не деться от очень тесных и дружеских отношений с Россией, - Лукашенко

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+24
совсем крыша потекла
пресс-конференция происходит с участием журналистов. кому Тихановская говорит "мужики..."? журналистам?
что значит "перехватили"? прессуха шла в эфир?
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28.11.2020 00:00
+16
Для узурпатора, диктатора, и бо большому счету фашиста Лукашенко, не только оппозиция лохушки, весь белоруский народ - лохи.
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28.11.2020 00:16
+14
Да он в маразме.
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28.11.2020 00:03
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Он прав .
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27.11.2020 23:56 Ответить
А твоё пукин *****
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28.11.2020 07:46 Ответить
совсем крыша потекла
пресс-конференция происходит с участием журналистов. кому Тихановская говорит "мужики..."? журналистам?
что значит "перехватили"? прессуха шла в эфир?
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28.11.2020 00:00 Ответить
мож их уже отключили от тырнета
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28.11.2020 00:03 Ответить
Да он в маразме.
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28.11.2020 00:03 Ответить
Она в маразме. То закликала до знищення економіки, то до радикальних дій, до партизанщини, то до Трибуналу, то до Гаагського суду -- вона поїхала дахом. Отакій чокнутій віддати країну, яка програла вибори, але нахабно лізе, як свиня до корита
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28.11.2020 14:18 Ответить
Не переконав,бот)) Хоча з українською мовою вже непогано.
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28.11.2020 15:28 Ответить
У пацькі діагноз: мозаїчна шизофренія.
Йому докладають «голоси».
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28.11.2020 00:06 Ответить
Навіть "голоси" на таке не здатні.
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28.11.2020 10:56 Ответить
Дядя уже перехватывает телеги на лету. Хорошая дурь.
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28.11.2020 02:21 Ответить
Обидно ему, он бы любому другому человеку проиграл, 26 лет диктатуры. Его самого иначе чем колхозник и не называли.
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28.11.2020 00:05 Ответить
Я тоже работаю в коллективном товариществе садоводов(огородников). нас таких "колхозников" в стране 80%. Нищета идет лесом.
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28.11.2020 00:09 Ответить
иди нахх - трудись..- не болтайся по вражеским сайтам... богатей успешный...
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28.11.2020 00:15 Ответить
Вас там такого говна 2%, бульбофюреру привет
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28.11.2020 07:47 Ответить
Да с таким антирейтингом он бы не только человеку, но и животному проиграл, например коту Лукашенко назвав Тіхановську й інших опозиціонерок "лохушками" - Цензор.НЕТ 5786
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28.11.2020 08:25 Ответить
Хороший "колхозник", нам до білоруського рівня і за 50 років не дотягнутися.
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28.11.2020 13:19 Ответить
Для узурпатора, диктатора, и бо большому счету фашиста Лукашенко, не только оппозиция лохушки, весь белоруский народ - лохи.
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28.11.2020 00:16 Ответить
Батько жжет. Ну ну
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28.11.2020 00:20 Ответить
Маразматики не способны понять, что он прав.
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28.11.2020 00:27 Ответить
А ***** денежку исправно плОтит?
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28.11.2020 07:48 Ответить
Пуйло не платив і не платить, тільки газ продавав дешевше до пори. Завдяки виключно Лукашенку і його вмінню дбати і господарювати -- Білорусь досягла такого успіху. А тепер російські прихвостні і обдурені ними громадяни хочуть знищити всі досягнення. -- " Будь хто "аби не Лукашенко".
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28.11.2020 13:28 Ответить
Властелину всея картофеля, надо было бы уважать своих граждан, слушать и слышать..
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28.11.2020 00:56 Ответить
Лукашенко назвав Тіхановську й інших опозиціонерок "лохушками" - Цензор.НЕТ 3416 Лукашенко назвав Тіхановську й інших опозиціонерок "лохушками" - Цензор.НЕТ 3967
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28.11.2020 01:01 Ответить
Якщо Ви це робите сам , одна людина , то я дуже здивований !
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28.11.2020 01:34 Ответить
Так всегда бывает , когда быдло становится "элитой" ...
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28.11.2020 01:51 Ответить
Оппозионерки)
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28.11.2020 02:45 Ответить
Безграмотное чмо
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28.11.2020 07:49 Ответить
А его тогда надо обозвать приверженцем альтернативной любви и подарив радужный флаг посоветовать идти в эротическое путешествие, которое тут совсем недалеко, прям за углом в Ростов
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28.11.2020 03:20 Ответить
Лука нібито все передбачив- створив свої ДВК, закрипів за кожним двк свого на 100. Всіх опозиційних опонентів негайно до вязниці, а тут якась баба взялася, арештувати не подумали, а вона одною лівою поклала таракана на спинку і він дригає ногами, не може стати в нормальне становище, а тут ще вдарив психітричний криз і все. все змішалось, друзі їздять по місту вбивають людей. лохи та лошиці перестали боятись гранат, кругом вороги, проявилась шизоїдна натура-я вам покажу. Тонтон-макути бігають вдень і вночі. Всі винуваті, силових гімнастів виганяє пачками, сидять в тюрмах і простий люд і кегебісти. все змішалось. Ще вкраде сонце в білорусів і прийде тьма, бо він вершник апокаліпсису на вороному коні.
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28.11.2020 04:27 Ответить
подставные врачи. настоящие его бы в рубашечку да на жесткую фиксацию.с галоперидолом.
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28.11.2020 04:53 Ответить
О. ти вже там був.
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28.11.2020 14:06 Ответить
Ну этот лошарик не вечный, что он дальше думае делать? А споткнутся он может в любой момент....
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28.11.2020 06:32 Ответить
А Ваня плюнув Льоші у рюкзак.
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28.11.2020 06:59 Ответить
Ох ти ж і хворе... мамо рідна, і тен дурбецал з деменцією керує країною в 10 мільйонів голів. Но але пощастило ж із сусідами...
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28.11.2020 06:59 Ответить
Ну а кто они еще, если взялись возглавлять протест и ничего не добились?
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28.11.2020 08:23 Ответить
лох той, хто ходить все життя з куском засохлого поносу під носом!
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28.11.2020 08:26 Ответить
"Использоание воровского жаргона в группировке однозначно указывает на её криминальный характер" - из пособия по психологии.
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28.11.2020 10:33 Ответить
Так он же служил вертухаем!
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28.11.2020 12:26 Ответить
Піди краще до психіатра.
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28.11.2020 14:04 Ответить
Кажется, Тихановская таки президент.
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28.11.2020 10:36 Ответить
Вона президент кислих щей, схиблена і небезпечна для спільноти, потребує уваги психіатрів.
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28.11.2020 13:43 Ответить
ещё один янелох образовался ..
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28.11.2020 11:25 Ответить
перехватили они)) то есть сидит дед в бункере. отрезан от интернета. а тут приносят бумагу где записана конференция, которую можно посмотреть в свободном доступе?
отето уровень))) разведка работает.
это тебе не в шалаше у ленина тырить листовки отбиваясь от комаров и слепней. тут надо героически зайти на ютуб))
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28.11.2020 12:45 Ответить
Лукашенко правду сказав. А наша влада займає хибну позицію і несправедливу по відношенні до сусідів. Лукашенко і далі буде президентом, він не віддасть країну на розтерзання російським олігархам і західним.
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28.11.2020 13:47 Ответить
Лукашенко насправді виграв вибори. За Тіхановську голосували 200 -- 300 тисяч від сили. а за Лукашенка -- кілька мільйонів. Більшість студентів, майже всі пенсіонери, бюджетники, армія і поліція, усі добропорядні громадяни -- за Лукашенка.
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28.11.2020 13:58 Ответить
ПНХ ватный лукабот.
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28.11.2020 17:02 Ответить
Попри все - А.Лукашенко багаторічний Президент стабільної і економічно зростаючої країни. Це факт. Як і те, що за нього проголосувала більшість, бо більшості потрібна стабільність, зростаюча господарка і робота. Він переміг поза всяким сумнівом і до фальсифікацій його комісіям навіть не довелося вдаватися навіть, якщо вони були до того готові.
Та, найголовніше, що Лукашенко не бачить гідного послідовника, кому би можна було передати країну після десятиліть його правління, доволі успішного. Тихановська - перелякана бездарність, керована і залежна ззовні, без досвіду, волі і без гідної і професійної команди. Таке собі "геть-ганьба". Лукашенко вірно висловився - "дурілка картонная". Та і білоруський народ не готовий до демократичних (читай - антимосковських) перемін.
Думаю, що при наявності гідного лідера, і відповідної достатньої критичної маси народу Лукашенко (зі скрипом) пішов би.
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29.11.2020 13:31 Ответить
 
 