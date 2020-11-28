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Лукашенко назвав Тіхановську й інших опозиціонерок "лохушками"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, під час зустрічі з лікарями, яка відбулася 27 листопада, розповів, що йому дали роздруківку закритої пресконференції за участю лідерки опозиції Світлани Тіхановської.
Як передає Цензор.НЕТ, відео опубліковано в Telegram-каналі "Пул Первого".
"Нещодавно ми перехопили конференцію ось цих лохушок, Тіхановської, цих усіх втікачів. Вони проводять закриту конференцію. І що мене вразило, коли мені поклали на стіл роздруківку. Світлана каже: "Мужики, що ви від мене вимагаєте, ви ж розумієте, що я нічого не вирішую", - розповів Лукашенко.
За його словами, Тіхановська переконала себе і Захід, що вона виграла президентські вибори в Білорусі.
Топ коментарі
+24 Стрелок
показати весь коментар28.11.2020 00:00
+16 Панас Стець
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пресс-конференция происходит с участием журналистов. кому Тихановская говорит "мужики..."? журналистам?
что значит "перехватили"? прессуха шла в эфир?
Йому докладають «голоси».
отето уровень))) разведка работает.
это тебе не в шалаше у ленина тырить листовки отбиваясь от комаров и слепней. тут надо героически зайти на ютуб))
Та, найголовніше, що Лукашенко не бачить гідного послідовника, кому би можна було передати країну після десятиліть його правління, доволі успішного. Тихановська - перелякана бездарність, керована і залежна ззовні, без досвіду, волі і без гідної і професійної команди. Таке собі "геть-ганьба". Лукашенко вірно висловився - "дурілка картонная". Та і білоруський народ не готовий до демократичних (читай - антимосковських) перемін.
Думаю, що при наявності гідного лідера, і відповідної достатньої критичної маси народу Лукашенко (зі скрипом) пішов би.