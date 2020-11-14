Тіхановська оголосила "народний трибунал" Лукашенку
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Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська оголосила народний трибунал у Білорусі, а тим, хто захопить Олександра Лукашенка і його "терористичне угрупування", пообіцяла амністію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в телеграм-каналі.
Тіхановська заявила, що Білорусь "остаточно перетворилася в місце злочину", а самопроголошений президент Олександр Лукашенко і його поплічники ㅡ "терористична організація, яка має відповісти за свої злочини".
Так, опозиціонерка оголосила свій план народного трибуналу з шести пунктів. За ним протестувальники нейтралізують ідеологів і пособників режиму Лукашенка шляхом об'єднання і відстоювання колег і соратників перед тими, хто намагається тиснути на них.
Також, за словами Світлани Тіхановської, міжнародна група опозиції веде роботу з визнання Лукашенка і його пособників терористичною організацією і зі сприяння судам універсальної юрисдикції.
Опозиціонери планують збирати і перевіряти докази злочину режиму Олександра Лукашенка через спеціальні платформи "Зубр" і "Голос". Для співробітників силових структур також планують запустити програму "Рапорт", за якою можна буде конфіденційно надавати відео та інші докази злочинних наказів.
Через платформу "Голос", за словами Тіхановської, проведуть процес "народного звинувачення" за зібраними доказами, де кожен білорус зможе проголосувати за звинувачення підозрюваних.
"Ми не виносимо вирок до чесного суду, але всі люди, за звинувачення яких проголосує народ Білорусі, першими будуть притягнуті до відповідальності", ㅡ заявила вона.
Лідер опозиції анонсувала, що підводити підсумки зібраних доказів проти Лукашенка будуть 20 грудня. А після цього народ Білорусі "вийде на масовий марш із заявою народного звинувачення і покаже всьому світу, що справедливого суду над злочинцями вимагає більшість".
Вона заявила, що поки в країні не відновлений закон, єдиним механізмом прийняття рішень є голос більшості.
Також Тіхановська пообіцяла тим, хто захопить Лукашенка і його поплічників, амністію або серйозне пом'якшення відповідальності за скоєні раніше злочини.
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У Мінську в суботу, 14 листопада 2020 року, встановлено революційні намети. Там співає хор та горять свічки
Йдеться про "площу Змін", де після вбивства місцевого жителя, учасника мирної революції Романа Бондаренка, оголосили безстроковий протест й почали ставити намети цілодобової варти, розповідає Еспресо.TV з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.
Протест тривав всю минулу ніч: тут лишалося близько 50 людей. Затримань не було, ніч пройшла тихо.
У суботу мінчани продовжували нести квіти до меморіалу. Було встановлено намети.
Нинішня ніч (з 14 на 15 листопада) - це вже друга ніч ночувань. Люди не розходяться.
Вони слідкують за порядком, тихенько співають, слідкують за вогнем у церковних лампадках.
"Площа змін" - це подвір'я між житловими будинками в середмісті Мінська, де під час масових протесних акцій збираються противники Лукашенка. Йдеться про простір на перетині вулиць Чарвакова, Каховьскої та Сморговського тракту.
В одному із сусідніх будинків мешкав Роман Бондаренко.
На "площі" встановлено заборонений режимом Лукашенка національний білоруський біло-червоно-білий прапор й намальовано графіті із зображенням легендарних "ді-джеїв змін" Кирила Галанова та Владислава Соколовського, яких було заарештовано напередодні серпневих президентських виборів за ремікс на основі пісні "Змін вимагають наші серця" Віктора Цоя.
Чинною білоруською владою дана композиція вважається політичною небезпечною, її публічне відтворення заборонено. Якщо співробітники МВС чи спецпризначенці чують мелодію "Змін" з авта, вони можуть в примусовому порядку зупинити даний транспортний засіб. У разі відмови - б'ють вікна легковика, а до водія та пасажирів застосовують силу.
Поэтому, попытка экспорта "демократии" из Украины в Беларусь может привести только к тому что они получат олигархию, подобную украинской. А это ещё хуже чем то что у них сейчас.