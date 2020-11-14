Тихановская объявила "народный трибунал" Лукашенко
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Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила народный трибунал в Беларуси, а тем, кто захватит Александра Лукашенко и его "террористическая группировка" пообещала амнистию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Telegram-канале.
Тихановская заявила, что Беларусь "окончательно превратилась в место преступления", а самопровозглашенный президент Александр Лукашенко и его приспешники ㅡ "террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления".
Так, оппозиционерка объявила свой план народного трибунала из шести пунктов. За ним протестующие нейтрализовать идеологов и пособников режима Лукашенко, путем объединения и отстаивания коллег и соратников перед теми, кто пытается давить на них.
Также, по словам Светланы Тихановской, международная группа оппозиции ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией и по содействию судам универсальной юрисдикции.
Оппозиционеры планируют собирать и проверять доказательства преступления режима Александра Лукашенко через специальные платформы "Зубр" и "Голос". Для сотрудников силовых структур также планируют запустить программу "Рапорт", по которой можно будет конфиденциально предоставлять видео и другие доказательства преступных приказов.
Через платформу "Голос", по словам Тихановской, проведут процесс "народного обвинения" по собранными доказательствами, где каждый белорус сможет проголосовать за обвинения подозреваемых.
"Мы не выносим приговор до честного суда, но все люди, по обвинению которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности", ㅡ заявила она.
Лидер оппозиции анонсировала, что подводить итоги собранных доказательств против Лукашенко будут 20 декабря. А после этого народ Беларуси "выйдет на массовый марш с заявлением народного обвинения и покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство".
Она заявила, что пока в стране не восстановлен закон, единственным механизмом принятия решений является голос большинства.
Также Тихановская пообещала тем, кто захватит Лукашенко и его приспешников амнистию или серьезное смягчение ответственности за совершенные ранее преступления.
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У Мінську в суботу, 14 листопада 2020 року, встановлено революційні намети. Там співає хор та горять свічки
Йдеться про "площу Змін", де після вбивства місцевого жителя, учасника мирної революції Романа Бондаренка, оголосили безстроковий протест й почали ставити намети цілодобової варти, розповідає Еспресо.TV з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода.
Протест тривав всю минулу ніч: тут лишалося близько 50 людей. Затримань не було, ніч пройшла тихо.
У суботу мінчани продовжували нести квіти до меморіалу. Було встановлено намети.
Нинішня ніч (з 14 на 15 листопада) - це вже друга ніч ночувань. Люди не розходяться.
Вони слідкують за порядком, тихенько співають, слідкують за вогнем у церковних лампадках.
"Площа змін" - це подвір'я між житловими будинками в середмісті Мінська, де під час масових протесних акцій збираються противники Лукашенка. Йдеться про простір на перетині вулиць Чарвакова, Каховьскої та Сморговського тракту.
В одному із сусідніх будинків мешкав Роман Бондаренко.
На "площі" встановлено заборонений режимом Лукашенка національний білоруський біло-червоно-білий прапор й намальовано графіті із зображенням легендарних "ді-джеїв змін" Кирила Галанова та Владислава Соколовського, яких було заарештовано напередодні серпневих президентських виборів за ремікс на основі пісні "Змін вимагають наші серця" Віктора Цоя.
Чинною білоруською владою дана композиція вважається політичною небезпечною, її публічне відтворення заборонено. Якщо співробітники МВС чи спецпризначенці чують мелодію "Змін" з авта, вони можуть в примусовому порядку зупинити даний транспортний засіб. У разі відмови - б'ють вікна легковика, а до водія та пасажирів застосовують силу.
Поэтому, попытка экспорта "демократии" из Украины в Беларусь может привести только к тому что они получат олигархию, подобную украинской. А это ещё хуже чем то что у них сейчас.