Тихановская объявила "народный трибунал" Лукашенко

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила народный трибунал в Беларуси, а тем, кто захватит Александра Лукашенко и его "террористическая группировка" пообещала амнистию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в Telegram-канале.

Тихановская заявила, что Беларусь "окончательно превратилась в место преступления", а самопровозглашенный президент Александр Лукашенко и его приспешники ㅡ "террористическая организация, которая должна ответить за свои преступления".

Так, оппозиционерка объявила свой план народного трибунала из шести пунктов. За ним протестующие нейтрализовать идеологов и пособников режима Лукашенко, путем объединения и отстаивания коллег и соратников перед теми, кто пытается давить на них.

Также, по словам Светланы Тихановской, международная группа оппозиции ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией и по содействию судам универсальной юрисдикции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протесты в Беларуси перейдут в партизанскую форму, - Тихановская

Оппозиционеры планируют собирать и проверять доказательства преступления режима Александра Лукашенко через специальные платформы "Зубр" и "Голос". Для сотрудников силовых структур также планируют запустить программу "Рапорт", по которой можно будет конфиденциально предоставлять видео и другие доказательства преступных приказов.

Через платформу "Голос", по словам Тихановской, проведут процесс "народного обвинения" по собранными доказательствами, где каждый белорус сможет проголосовать за обвинения подозреваемых.

"Мы не выносим приговор до честного суда, но все люди, по обвинению которых проголосует народ Беларуси, первыми будут привлечены к ответственности", ㅡ заявила она.

Лидер оппозиции анонсировала, что подводить итоги собранных доказательств против Лукашенко будут 20 декабря. А после этого народ Беларуси "выйдет на массовый марш с заявлением народного обвинения и покажет всему миру, что справедливого суда над преступниками требует большинство".

Она заявила, что пока в стране не восстановлен закон, единственным механизмом принятия решений является голос большинства.

Также Тихановская пообещала тем, кто захватит Лукашенко и его приспешников амнистию или серьезное смягчение ответственности за совершенные ранее преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тихановская выдвинула три условия для начала переговоров с властями Беларуси