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Протесты в Беларуси перейдут в партизанскую форму, - Тихановская

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Протесты в Беларуси перейдут в партизанскую форму, - Тихановская

Борьба против режима Лукашенко будет продолжаться, но она все больше будет набирать партизанскую форму.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP, об этом заявила белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская.

"Борьба будет продолжаться ... Думаю, что люди выберут форму партизанской борьбы, поскольку власть не знает границ в применении насилия", - подчеркнула оппозиционер.

"Это - процесс, но я верю, что мы приближаемся к концу", - добавила Тихановская.

По мнению Тихановской, белорусский режим вскоре будет парализован.

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"Власть не выполняет своих основных функций, а только борется с протестующими, министерство образования - со студентами, министерство здравоохранения - с медиками", - отметила Тихановская.

По ее словам, во власти наблюдается раскол, все больше чиновников и служащих переходит на сторону оппозиции.

Тихановська сообщила, что сейчас обсуждаются "точечное экономическое давление на отдельных людей, бизнес, кошелек Лукашенко".

"Тогда, когда не хватит средств на финансирование силовых структур, режим падет, поскольку он держится исключительно на насилии. ... Лукашенко - политический банкрот, который стал токсичным для большинства стран, и для России тоже. Поддержка диктатора, который уничтожает свой народ, бросает тень на саму Россию", - подчеркнула Тихановская.

Она не исключила, что при участии России планируется смена власти в РБ, и готовится "свой новый кандидат", который заменит Лукашенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+48
Что, теперь будут шарики на кухне надувать и патриотические песни шепотом под одеялом петь???
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13.11.2020 15:47
+34
Можно ещё игрушечный паровоз под откос пустить.
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13.11.2020 15:48
+24
не, по старой традиции, сидеть на кухне с пляшкой и тихонечко (чтобы соседи не настучали) ругать лукашенка
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13.11.2020 15:48
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*** из факинг Тихановская?

Что она решает?
Чем она руководит?
Чем она рискует?
Это ее избивают каждый день в Минске?
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13.11.2020 20:42 Ответить
Дело в том, что такие персонажи, как лукашенко, могли спокойно существовать при трампе. При Президенте США Джо Байдене луке придет конец в течении полугода. Ведь почему Китай радуется? Да потому, что Байден сосредоточится на Европе и будет качать ХЛА, а значит Беларусь Украина Молдова получат свободу и освободят территории
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13.11.2020 22:10 Ответить
бросает тень на россию?да россия сама себе на голову вылила цистерну говна.
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13.11.2020 23:35 Ответить
Как сказал Ручников "Бабы треплют языком как помелом!"
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14.11.2020 08:47 Ответить
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