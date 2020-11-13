Протести в Білорусі перейдуть у партизанську форму, - Тіхановська

Боротьба проти режиму Лукашенка триватиме, але вона дедалі більше набуватиме партизанської форми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це заявила білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська.

"Боротьба триватиме ... Гадаю, що люди оберуть форму партизанської боротьби, оскільки влада не знає меж у застосуванні насильства", - наголосила опозиціонерка.

"Це - процес, але я вірю, що ми наближаємося до кінця", - додала Тіхановська.

На думку Тіхановської, білоруський режим незабаром буде паралізований.

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"Влада не виконує своїх основних функцій, а тільки бореться з протестувальниками, міністерство освіти - зі студентами, міністерство охорони здоров'я - з медиками", - зазначила Тіхановська.

За її словами, у владі спостерігається розкол, дедалі більше чиновників і службовців переходить на бік опозиції.

Тіхановська повідомила, що нині обговорюється "точковий економічний тиск на окремих людей, бізнес, гаманець Лукашенка".

"Тоді, коли не вистачить коштів на фінансування силових структур, режим впаде, оскільки він тримається виключно на насильстві. ... Лукашенко - політичний банкрут, який став токсичним для більшості країн, і для Росії теж. Підтримка диктатора, який знищує свій народ, кидає тінь на саму Росію", - наголосила Тіхановська.

Вона не відкидає, що за участю Росії планується зміна влади в РБ, і готується "свій новий кандидат", який замінить Лукашенка.

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