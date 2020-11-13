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Протести в Білорусі перейдуть у партизанську форму, - Тіхановська

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Протести в Білорусі перейдуть у партизанську форму, - Тіхановська

Боротьба проти режиму Лукашенка триватиме, але вона дедалі більше набуватиме партизанської форми.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на PAP, про це заявила білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська.

"Боротьба триватиме ... Гадаю, що люди оберуть форму партизанської боротьби, оскільки влада не знає меж у застосуванні насильства", - наголосила опозиціонерка.

"Це - процес, але я вірю, що ми наближаємося до кінця", - додала Тіхановська.

На думку Тіхановської, білоруський режим незабаром буде паралізований.

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"Влада не виконує своїх основних функцій, а тільки бореться з протестувальниками, міністерство освіти - зі студентами, міністерство охорони здоров'я - з медиками", - зазначила Тіхановська.

За її словами, у владі спостерігається розкол, дедалі більше чиновників і службовців переходить на бік опозиції.

Тіхановська повідомила, що нині обговорюється "точковий економічний тиск на окремих людей, бізнес, гаманець Лукашенка".

"Тоді, коли не вистачить коштів на фінансування силових структур, режим впаде, оскільки він тримається виключно на насильстві. ... Лукашенко - політичний банкрут, який став токсичним для більшості країн, і для Росії теж. Підтримка диктатора, який знищує свій народ, кидає тінь на саму Росію", - наголосила Тіхановська.

Вона не відкидає, що за участю Росії планується зміна влади в РБ, і готується "свій новий кандидат", який замінить Лукашенка.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Что, теперь будут шарики на кухне надувать и патриотические песни шепотом под одеялом петь???
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13.11.2020 15:47
+34
Можно ещё игрушечный паровоз под откос пустить.
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13.11.2020 15:48
+24
не, по старой традиции, сидеть на кухне с пляшкой и тихонечко (чтобы соседи не настучали) ругать лукашенка
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13.11.2020 15:48
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*** из факинг Тихановская?

Что она решает?
Чем она руководит?
Чем она рискует?
Это ее избивают каждый день в Минске?
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13.11.2020 20:42 Відповісти
Дело в том, что такие персонажи, как лукашенко, могли спокойно существовать при трампе. При Президенте США Джо Байдене луке придет конец в течении полугода. Ведь почему Китай радуется? Да потому, что Байден сосредоточится на Европе и будет качать ХЛА, а значит Беларусь Украина Молдова получат свободу и освободят территории
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13.11.2020 22:10 Відповісти
бросает тень на россию?да россия сама себе на голову вылила цистерну говна.
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13.11.2020 23:35 Відповісти
Как сказал Ручников "Бабы треплют языком как помелом!"
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14.11.2020 08:47 Відповісти
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