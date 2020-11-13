"В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны"

Депутаты Палаты представителей Национального собрания готовят к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии законопроект об изменении закона "О гражданстве Республики Беларусь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.

"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси", - сообщила депутат Мария Василевич.

Также, по словам Василевич, в новом законопроекте исключаются случаи, когда "прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление".

Депутат рассказала, что согласно документу планируется расширить перечень тех, кто имеет право получить белорусское гражданство в упрощенном порядке, и ввести новый для Белоруссии институт - восстановление в гражданстве.

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"Кроме того, предлагается уточнить основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства и установить их для прекращения рассмотрения такого заявления", - отметила Василевич.