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В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны

Депутаты Палаты представителей Национального собрания готовят к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии законопроект об изменении закона "О гражданстве Республики Беларусь".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.

"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси", - сообщила депутат Мария Василевич.

Также, по словам Василевич, в новом законопроекте исключаются случаи, когда "прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление".

Депутат рассказала, что согласно документу планируется расширить перечень тех, кто имеет право получить белорусское гражданство в упрощенном порядке, и ввести новый для Белоруссии институт - восстановление в гражданстве.

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"Кроме того, предлагается уточнить основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства и установить их для прекращения рассмотрения такого заявления", - отметила Василевич.
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Топ комментарии
+11
...не сбылась твоя мечта, вася, ходи недоизнасилованным В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 2201 Хорошо хоть Порох регулярно откладывает тебе личинки в штаны - хоть это тебя утешает? В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 7012 В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 8311
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13.11.2020 14:04
+9
Окуенная идея! Вот бы у нас так же. Я даже кандидата № 1 знаю. Ну букву "З" начинается. Там "тяжкий вред интересам страны" не один лист займет.
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13.11.2020 14:22
+8
Наверняка будет интересен масштаб личности "депутата" Василевич.
Головокружительная карьера от "мисс" - через "эскорт" у Лукашенко - в депутаты декоративного парламента. Ума не хватает даже сейчас понять - что ее, дуру, сейчас тоже имеют в извращенной форме. У гестаповцеа из ОМОН хоть балаклавы есть - призрачный шанс остаться неподсудными.
А эта проститутка молода и узнаваема - не отмыться...
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13.11.2020 14:15
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Первый кандидат - бульбофюрер!
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13.11.2020 13:59 Ответить
Бульбофюрер ведёт себя с гражданами Беларуси, как барин с крепостными. Шо хочу, то и творю и это в 21 веке. Интересно насколько их хватит ходить выходными взад-вперёд с плакатиками и сэлфи
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13.11.2020 14:04 Ответить
Ну, а кто же это всё породил? Уж не сами ли эти граждане этой Беларуссии?
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13.11.2020 14:06 Ответить
пока не примут закон о лишении гражданства , как-никак экстремисты.
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13.11.2020 15:23 Ответить
...не сбылась твоя мечта, вася, ходи недоизнасилованным В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 2201 Хорошо хоть Порох регулярно откладывает тебе личинки в штаны - хоть это тебя утешает? В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 7012 В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 8311
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13.11.2020 14:04 Ответить
В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 1532
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13.11.2020 14:05 Ответить
Так, что, Сашку бульборождённого в политотделе СА лишат гражданства? Сябры, у вас все в правительстве психически нездоровые или есть хоть один без шизофрении?
Ведь это получается по Щедрину, как унтер офицерская вдова, что сама себя высекла.
В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 4328
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13.11.2020 14:04 Ответить
Ну, що я писав? На, читай:
"В Минске строят гигантскую тюрьму для «врагов Лукашенко» - раньше она была долгостроем, но сейчас темпы введения в эксплуатацию резко ускорились на фоне протестов.
Комплекс находится в Колядичах, примерно в получасе езды от Минска. Он стоит посреди промышленной зоны. За мощным забором - поля, склады и небольшой частный сектор (с курами, металлоломом и собственной бронированной разведывательно-дозорной машиной под забором).
Этот комплекс строится за счет города. В УКС Мингорисполкома нам сообщили, что первую очередь они планируют сдать в декабре этого года, однако с полной уверенностью говорить об этом в ведомстве не решились: всякое может произойти.
Тем не менее большая часть построек сегодня выглядит практически готовой.
Такого объекта стране действительно не хватает - заявили в МВД Беларуси."
("Русский Еврей")
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13.11.2020 15:22 Ответить
Наверное и расстрельные комнаты там будут. Сябры, примите мои поздравления. Вы это сами вырастили.
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13.11.2020 15:26 Ответить
Страна и государство разные вещи.
Бульбофюрер снимет гражданство со всех кто против него а потом проведет выборы.
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13.11.2020 14:06 Ответить
а вот это опыт который можно и нужно адаптировать к нашим условиям...
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13.11.2020 14:07 Ответить
Врахувати при принятті закону про колаборантів (колорадів і в самій Раді).
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13.11.2020 14:38 Ответить
Нормально... Спочатку позбавлЯть громадянства, потім депортувать з країни... Ну, а там і до Куропат недалеко... Боліт у Біловезькій пущі вистачає, є де розстріляних хоронить......
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13.11.2020 14:07 Ответить
Ні не так - читайте текст - "виключаються випадки, коли "припинення громадянства допомагає уникнути відповідальності за злочин" - тобто зразу позбавлять громадянства, а потім людина відсидить за "скоєне"!!! О, ноу хау від Лукашеску!!!
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13.11.2020 14:20 Ответить
Та я вже на це й уваги не звертав... Як і на "відновлення в правах", "іскуплением кровью"...
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13.11.2020 14:30 Ответить
В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны - Цензор.НЕТ 7233
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13.11.2020 14:08 Ответить
Так Лука нарушивший Конституцию и захвативший власть будет первый на очереди У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за спричинення тяжкої шкоди інтересам країни - Цензор.НЕТ 2746
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13.11.2020 14:09 Ответить
О, тогда очень скоро там жабы начнут пользовать гадюк
Ибо остальной живности там не останется
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13.11.2020 14:12 Ответить
Якщо так будуть позбавлять громадянства то залишиться лише лука під охороною своїх мавп.
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13.11.2020 14:13 Ответить
Так легитимность Лукашеску и его банды закончилась еще 10 сентября. И все *законы* что будут приняты самопровозглашенным диктатором не имеют силы.
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13.11.2020 14:13 Ответить
Наверняка будет интересен масштаб личности "депутата" Василевич.
Головокружительная карьера от "мисс" - через "эскорт" у Лукашенко - в депутаты декоративного парламента. Ума не хватает даже сейчас понять - что ее, дуру, сейчас тоже имеют в извращенной форме. У гестаповцеа из ОМОН хоть балаклавы есть - призрачный шанс остаться неподсудными.
А эта проститутка молода и узнаваема - не отмыться...
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13.11.2020 14:15 Ответить
и шо ,теперь луку лишат гражданства?
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13.11.2020 14:22 Ответить
Окуенная идея! Вот бы у нас так же. Я даже кандидата № 1 знаю. Ну букву "З" начинается. Там "тяжкий вред интересам страны" не один лист займет.
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13.11.2020 14:22 Ответить
Нет. Его вместе с К сначала привести к криминальной ответственности.
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13.11.2020 15:37 Ответить
Вот тут проблемка. УК выписан такими соплями по асфальту, что не привлечешь. "Нет у вас методов проти Кости Сопрыкина".
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13.11.2020 16:12 Ответить
От зняли з нього громадянство - і як йому бути?..куди йому йти?..Всі кругом - громадяни,і він якийсь поц,ні те ні се...Пенсію заберуть,мешкання (якщо державне) заберуть,в магазин не пустять,з роботи виженуть...Куди бєдному крєстьяніну податьца?..Тіко в Москву,віником махати,генофонд покращувати...
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13.11.2020 14:30 Ответить
Класс !
У них , за то что ходят с цветочками и флагами , могут лишить всех прав...
У нас половина зРады просила ***** ввести войсках , и ничего - даже "талоны на усиленное питание получают" , а дЭбилы еще за них упорото продолжают голосовать ...
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13.11.2020 14:34 Ответить
Это не в Беларуси, а в бсср. Никак Беларусь не родится, все схватки, схватки...
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13.11.2020 14:38 Ответить
Так это что - лукашеску на законных основаниях теперь выпрут на па-рашку? У Білорусі запропонували позбавляти громадянства за спричинення тяжкої шкоди інтересам країни - Цензор.НЕТ 544
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13.11.2020 15:06 Ответить
Не трогайте саню3%!!!
Его лечить надо, справка ещё из"ссср" есть, а не лишать гражданства!!! Любопытно, а у зЕ, есть?
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13.11.2020 16:19 Ответить
Україна забов'язана застосувати це,по відношенню до обожнувателів кацапщіни.
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13.11.2020 16:41 Ответить
По такому закону у нас можно посадить абсолютно все бывшие правительства приведшие
Украину к глобальной нищете.
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13.11.2020 19:11 Ответить
"В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны"
Интересно, а усатого первым лишат?
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14.11.2020 01:06 Ответить
 
 