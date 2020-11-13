В Беларуси предложили лишать гражданства за причинение тяжкого вреда интересам страны
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Депутаты Палаты представителей Национального собрания готовят к рассмотрению во втором чтении на осенней сессии законопроект об изменении закона "О гражданстве Республики Беларусь".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БелТА.
"Предусматривается возможность утраты белорусского гражданства вследствие участия в террористической и иной экстремистской деятельности либо причинения тяжкого вреда интересам Беларуси", - сообщила депутат Мария Василевич.
Также, по словам Василевич, в новом законопроекте исключаются случаи, когда "прекращение гражданства помогает избежать ответственности за преступление".
Депутат рассказала, что согласно документу планируется расширить перечень тех, кто имеет право получить белорусское гражданство в упрощенном порядке, и ввести новый для Белоруссии институт - восстановление в гражданстве.
"Кроме того, предлагается уточнить основания для отказа в принятии к рассмотрению заявления о приобретении гражданства и установить их для прекращения рассмотрения такого заявления", - отметила Василевич.
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Ведь это получается по Щедрину, как унтер офицерская вдова, что сама себя высекла.
"В Минске строят гигантскую тюрьму для «врагов Лукашенко» - раньше она была долгостроем, но сейчас темпы введения в эксплуатацию резко ускорились на фоне протестов.
Комплекс находится в Колядичах, примерно в получасе езды от Минска. Он стоит посреди промышленной зоны. За мощным забором - поля, склады и небольшой частный сектор (с курами, металлоломом и собственной бронированной разведывательно-дозорной машиной под забором).
Этот комплекс строится за счет города. В УКС Мингорисполкома нам сообщили, что первую очередь они планируют сдать в декабре этого года, однако с полной уверенностью говорить об этом в ведомстве не решились: всякое может произойти.
Тем не менее большая часть построек сегодня выглядит практически готовой.
Такого объекта стране действительно не хватает - заявили в МВД Беларуси."
("Русский Еврей")
Бульбофюрер снимет гражданство со всех кто против него а потом проведет выборы.
Ибо остальной живности там не останется
Головокружительная карьера от "мисс" - через "эскорт" у Лукашенко - в депутаты декоративного парламента. Ума не хватает даже сейчас понять - что ее, дуру, сейчас тоже имеют в извращенной форме. У гестаповцеа из ОМОН хоть балаклавы есть - призрачный шанс остаться неподсудными.
А эта проститутка молода и узнаваема - не отмыться...
У них , за то что ходят с цветочками и флагами , могут лишить всех прав...
У нас половина зРады просила ***** ввести войсках , и ничего - даже "талоны на усиленное питание получают" , а дЭбилы еще за них упорото продолжают голосовать ...
Его лечить надо, справка ещё из"ссср" есть, а не лишать гражданства!!! Любопытно, а у зЕ, есть?
Украину к глобальной нищете.
Интересно, а усатого первым лишат?