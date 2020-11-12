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В больнице Минска скончался активист, которого избили за бело-красный флаг

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В минской больнице скончался 31-летний Роман Бондаренко, которого накануне вечером избили неизвестные в балаклавах (очевидно, что силовики или местные "титушок") во время спора по красно-белого флага, который использует белорусская оппозиция.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом родные умершего рассказали "Еврорадио".

Вечером 12 ноября Бондаренко стало хуже, его температура повысилась до 40. До этого врачи говорили, что ему надо сделать еще одну операцию, но пока он в тяжелом состоянии, делать ее нельзя, поэтому надо было ждать улучшения состояния. Шансы парня выжить оценивали как 1 к 1000.

Инцидент с Бондаренко произошел вечером 11 ноября во дворе многоэтажки, где он жил. Неизвестные в штатском и балаклавах приехали туда, чтобы снимать красно-белые ленты и флаги.

Сначала с этими людьми конфликт возник у другого парня, но когда вмешался Бондаренко, один из силовиков (или кто-то еще на службе власти) набросился на него. Парня сильно толкнули, в результате чего он ударился головой об горку. Затем его посадили в микроавтобус и увезли в отделение милиции.

Оттуда Бондаренко уже доставили в больницу в тяжелом состоянии. В милиции говорят, что травмы парень получил "во время драки", когда на него напали "неравнодушные граждане", которые хотели снять красно-белую символику.

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В больнице Минска скончался активист, которого избили за бело-красный флаг 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+36
Поліцейська держава. Шкода хлопця. Співчуття родині та всім білорусам. Тримайтеся.
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12.11.2020 20:10
+27
В больнице Минска скончался активист, которого избили за бело-красный флаг - Цензор.НЕТ 8857

...
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12.11.2020 20:05
+23
Просто слів нема! Тількі сльози.
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12.11.2020 20:06
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А белорусы всё никак не вкурят рецепт. Повторяю: одна часть машинного масла, две части бензина, и пятьдесят граммов пенополистироловых шариков на один литр полученной смеси.
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12.11.2020 22:33 Ответить
Не могу поверить, что белорусы превратились в нацию терпил. Если после этого не последует жесткий ответ , то все к сожалению было зря. Есть моменты , которые являются определяющими, после них либо становишься воином, либо остаёшься наблюдателем, которого загасят. Но лучше грызть от хлеба корку, чем быть у козлов шестеркой! Просыпайтесь братья, уже пора! Жыве Беларусь!
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12.11.2020 23:04 Ответить
Шкода хлопця! Співчуття родині! Пригадую фото коли беларуси несли на руках свого закривавленого товариша. Погляд хлопця на передньому плані просто западає в душу!
Я особисто дав би цієї світлині "Фото року" для журналу "Таймс".Є така традиція в Америці.
Але ніяк не розумію реакції народу на його побиття. Дарують букетикі, цілуються з катами яки вчора побили твоїх батькив або сусідів.Це що?Цюлювання рук своїм катам перед стратою? Думаю що це плата за бажання їсти ковбасу за 2.20! Це Ваш вибір Беларуси!!! У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор - Цензор.НЕТ 460
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13.11.2020 14:29 Ответить
Не пойму , к чему в Беларуси эти терки? Под чьим флагом больше любить хутина и братьев-хутинцев? Страну только в хаос и разруху превращать...ШИЛО НА МЫЛО МЕНЯТЬ...ХМЫ...
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13.11.2020 00:23 Ответить
Это любовь терпил... Ссутся в штаны белорусы и от ***** и от Луки. Когда их звиздит ОМОН дубинками - они им цветы дарят )) Любовь??? У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор - Цензор.НЕТ 4219
У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор - Цензор.НЕТ 1813
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13.11.2020 01:06 Ответить
То такое, дрейфят так дрейфят. Но почему дрейфят и ведутся на шило-мыло?
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13.11.2020 01:09 Ответить
Разве беларусы не видят, шо Тихановская - банальный проект кремля... Была запущена на орбиту, шобы бацька стал посговорчивей, потому и цветочки, шобы не будоражить противостояние . Муйлуша уже сыт по горло и Сирией , и Украиной, и Карабахом ... Но в Беларуси , шо-та пошло не так... А так называемая оппозиция - смешная до икоты. Карл, слышишь, бацька помогает Тихановской покинуть страну. Мабуть, пыня поверил , шо бацька - чистосердечно покаялся.
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13.11.2020 01:17 Ответить
что ты несешь? Тихановская поздравила Джо Бидона с победой на выборах . По твоему старик Бидон тоже проект Хремля ?
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13.11.2020 02:06 Ответить
Чего не сделать ради любви к муйлуше. Тихановская же- и вашим и нашим, и Крым не известно чей, бо в методичке ничего не прописано, потом позднее зажигание... Мало ли чегой кухарка с бизнесом-развлекалово выкинет. Но она ведь , как и бацька, - с любовью к хутину... ИМХО ...шило-мыло и Васька не чешись.
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13.11.2020 02:36 Ответить
Они оба - проекты Кремля.У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор - Цензор.НЕТ 9947У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор - Цензор.НЕТ 8908
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13.11.2020 07:59 Ответить
Зато у Тихановской все хорошо - есть на чем пиариться в ЕС.
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13.11.2020 01:16 Ответить
Думается, шо ее встреча с макароном ей дивидендов в Европе не принесла, бо консерва протухшая вскрывается. Вон "противостояние " за ее мановением - на затухание.
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13.11.2020 01:20 Ответить
Не вірьте президенту Франції Макрону.Він зразок європейської продажності.
Снюхався з путіним та продавав зброю вагнеровцям в Лівії. Франція продала багато зброї Саудівської Аравії та ще деяким арабським країнам яки використали ії проти багатосраждального народу Ємена! Цей тип вже давно обговорив з путіним як себе вести з
беларусами. Так що нічого доброго від Франції вони не дочекаються!
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13.11.2020 14:44 Ответить
И ответственность несёт вонючий таракан.
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13.11.2020 02:40 Ответить
смотрю на бульбашей даже смерть не действует правильно... вышли на улицу в основном для соболезнования... - неужела такая терпеливо-уродная нация????
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13.11.2020 09:58 Ответить
Так єст! Як кажуть поляки!
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13.11.2020 14:46 Ответить
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