Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Министерство иностранных дел Беларуси объявило персонами нон грата двух дипломатов Великобритании.
Об этом 9 ноября сообщили в эфире телеканала ОНТ, видео опубликовано в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ
"8 ноября МИД Беларуси ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Беларуси, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь персонами нон грата", – заявил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Персонами нон грата объявлены военный атташе Британии Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель британского посла Лиса Тамвуд. По данным представителя МИД Беларуси, они собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и ходе протестов.
Дипломатов также обвиняют в том, что они с мая 2020 года проводили встречи с белорусскими правозащитниками и представителями неправительственных структур.
"Решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно с учетом подтверждения деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с британскими коллегами и оставляет их открытыми", – заявил Глаз.
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два британских дипломата !
Как Зоряна и Шкиряк!
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всьо! Британії повний звиздець! Їх жде колапс,армагедон ,крах економіки ,голод та розрухи! цунамі,торнадо,ембарго на картоплю.
Як пише "Дзеркало тижня", про це інформує Міністерство енергетики Білорусі.
Випробування енергоблоку передбачають розгін енергоблоку до різних рівнів потужностей (до 500 МВт), а також перевірку стійкості роботи енергосистеми при неодноразовому її зниженні.
"В ході проведених випробувань, відповідно до програми даного етапу, виявлена необхідність заміни окремого електротехнічного вимірювального обладнання.
https://antikor.com.ua/articles/419364-pid_chas_viprobuvanj_bilorusjkoji_aes_stavsja_zbij_obladnannja