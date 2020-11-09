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Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов

Министерство иностранных дел Беларуси объявило персонами нон грата двух дипломатов Великобритании.

Об этом 9 ноября сообщили в эфире телеканала ОНТ, видео опубликовано в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ

"8 ноября МИД Беларуси ввиду деятельности, несовместимой со статусом дипломатического агента, со статусом дипломата, а также с целями нахождения в Беларуси, принято решение об объявлении двух дипломатов посольства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Беларусь персонами нон грата", – заявил представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

Персонами нон грата объявлены военный атташе Британии Тимофи Уайт-Бойкот и заместитель британского посла Лиса Тамвуд. По данным представителя МИД Беларуси, они собирали информацию о внутриполитической ситуации в Беларуси и ходе протестов.

Дипломатов также обвиняют в том, что они с мая 2020 года проводили встречи с белорусскими правозащитниками и представителями неправительственных структур.

"Решение является вынужденным и принято белорусской стороной исключительно с учетом подтверждения деструктивного характера деятельности указанных лиц. Этим решением никоим образом белорусская сторона не закрывает двери для диалога с британскими коллегами и оставляет их открытыми", – заявил Глаз.

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Автор: Роман Свиридович
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Бульба знал, шо Нон и Грата-
два британских дипломата ! Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов - Цензор.НЕТ 2066
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09.11.2020 23:14 Ответить
Выгнал к чёрту бедолаг,
Как Зоряна и Шкиряк!
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09.11.2020 23:42 Ответить
Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов

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всьо! Британії повний звиздець! Їх жде колапс,армагедон ,крах економіки ,голод та розрухи! цунамі,торнадо,ембарго на картоплю. Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов - Цензор.НЕТ 9095
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09.11.2020 23:17 Ответить
Не Беларусь, а небольшая шайка таракана с его прихлебателями.
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09.11.2020 23:18 Ответить
минск не резиновый. просто на их место, он пригласит трампа и его новую пассию. ну ,а уж потом, - все вместе nach резиновый ростов! ))
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09.11.2020 23:41 Ответить
я представляю, как они пиз;;ец как они расстроились.. Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов - Цензор.НЕТ 3257
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09.11.2020 23:44 Ответить
Потерять работу и становиться на биржу - радости не прибавится! В крайнем случае, запихнут советником у какого-то помощника!
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09.11.2020 23:53 Ответить
Дело в том, что санкции были против кураторов, чье присутствие необходимо для мониторинга и координации процесса в реальном времени. Еще момент тот, что имена этих кураторов известны, как бы они не маскировались. Я просто так подметил.
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10.11.2020 00:56 Ответить
На нововідкритій Білоруській атомній електростанції в ході випробувань першого енергоблоку стався вихід з ладу окремого обладнання, в зв'язку з чим знадобилася його заміна.

Як пише "Дзеркало тижня", про це інформує Міністерство енергетики Білорусі.

Випробування енергоблоку передбачають розгін енергоблоку до різних рівнів потужностей (до 500 МВт), а також перевірку стійкості роботи енергосистеми при неодноразовому її зниженні.

"В ході проведених випробувань, відповідно до програми даного етапу, виявлена необхідність заміни окремого електротехнічного вимірювального обладнання.
https://antikor.com.ua/articles/419364-pid_chas_viprobuvanj_bilorusjkoji_aes_stavsja_zbij_obladnannja
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10.11.2020 01:32 Ответить
 
 