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Білорусь оголосила персонами нон ґрата двох британських дипломатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь оголосила персонами нон ґрата двох британських дипломатів

Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило персонами нон ґрата двох дипломатів Великої Британії.

Про це 9 листопада повідомили в ефірі телеканалу ОНТ, відео опубліковано в Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ

"8 листопада МЗС Білорусі з огляду на діяльність, несумісну зі статусом дипломатичного агента, зі статусом дипломата, а також з цілями перебування в Білорусі, прийнято рішення про оголошення двох дипломатів посольства Великої Британії і Північної Ірландії в Республіці Білорусь персонами нон ґрата", - заявив представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

Персонами нон ґрата оголошено військового аташе Британії Тимофія Вайт-Бойкота і заступницю британського посла Лісу Тамвуд. За даними представника МЗС Білорусі, вони збирали інформацію про внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і хід протестів.

Дипломатів також звинувачують у тому, що вони з травня 2020 року проводили зустрічі з білоруськими правозахисниками і представниками неурядових структур.

"Рішення є вимушеним і прийнято білоруською стороною виключно з урахуванням підтвердження деструктивного характеру діяльності згаданих осіб. Цим рішенням жодним чином білоруська сторона не закриває двері для діалогу з британськими колегами і залишає їх відкритими", - заявив Глаз.
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Бульба знал, шо Нон и Грата-
два британских дипломата ! Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов - Цензор.НЕТ 2066
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09.11.2020 23:14 Відповісти
Выгнал к чёрту бедолаг,
Как Зоряна и Шкиряк!
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09.11.2020 23:42 Відповісти
Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов

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всьо! Британії повний звиздець! Їх жде колапс,армагедон ,крах економіки ,голод та розрухи! цунамі,торнадо,ембарго на картоплю. Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов - Цензор.НЕТ 9095
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09.11.2020 23:17 Відповісти
Не Беларусь, а небольшая шайка таракана с его прихлебателями.
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09.11.2020 23:18 Відповісти
минск не резиновый. просто на их место, он пригласит трампа и его новую пассию. ну ,а уж потом, - все вместе nach резиновый ростов! ))
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09.11.2020 23:41 Відповісти
я представляю, как они пиз;;ец как они расстроились.. Беларусь объявила персонами нон грата двух британских дипломатов - Цензор.НЕТ 3257
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09.11.2020 23:44 Відповісти
Потерять работу и становиться на биржу - радости не прибавится! В крайнем случае, запихнут советником у какого-то помощника!
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09.11.2020 23:53 Відповісти
Дело в том, что санкции были против кураторов, чье присутствие необходимо для мониторинга и координации процесса в реальном времени. Еще момент тот, что имена этих кураторов известны, как бы они не маскировались. Я просто так подметил.
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10.11.2020 00:56 Відповісти
На нововідкритій Білоруській атомній електростанції в ході випробувань першого енергоблоку стався вихід з ладу окремого обладнання, в зв'язку з чим знадобилася його заміна.

Як пише "Дзеркало тижня", про це інформує Міністерство енергетики Білорусі.

Випробування енергоблоку передбачають розгін енергоблоку до різних рівнів потужностей (до 500 МВт), а також перевірку стійкості роботи енергосистеми при неодноразовому її зниженні.

"В ході проведених випробувань, відповідно до програми даного етапу, виявлена необхідність заміни окремого електротехнічного вимірювального обладнання.
https://antikor.com.ua/articles/419364-pid_chas_viprobuvanj_bilorusjkoji_aes_stavsja_zbij_obladnannja
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10.11.2020 01:32 Відповісти
 
 