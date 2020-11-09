Білорусь оголосила персонами нон ґрата двох британських дипломатів
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Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило персонами нон ґрата двох дипломатів Великої Британії.
Про це 9 листопада повідомили в ефірі телеканалу ОНТ, відео опубліковано в Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ
"8 листопада МЗС Білорусі з огляду на діяльність, несумісну зі статусом дипломатичного агента, зі статусом дипломата, а також з цілями перебування в Білорусі, прийнято рішення про оголошення двох дипломатів посольства Великої Британії і Північної Ірландії в Республіці Білорусь персонами нон ґрата", - заявив представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.
Персонами нон ґрата оголошено військового аташе Британії Тимофія Вайт-Бойкота і заступницю британського посла Лісу Тамвуд. За даними представника МЗС Білорусі, вони збирали інформацію про внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і хід протестів.
Дипломатів також звинувачують у тому, що вони з травня 2020 року проводили зустрічі з білоруськими правозахисниками і представниками неурядових структур.
"Рішення є вимушеним і прийнято білоруською стороною виключно з урахуванням підтвердження деструктивного характеру діяльності згаданих осіб. Цим рішенням жодним чином білоруська сторона не закриває двері для діалогу з британськими колегами і залишає їх відкритими", - заявив Глаз.
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два британских дипломата !
Как Зоряна и Шкиряк!
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всьо! Британії повний звиздець! Їх жде колапс,армагедон ,крах економіки ,голод та розрухи! цунамі,торнадо,ембарго на картоплю.
Як пише "Дзеркало тижня", про це інформує Міністерство енергетики Білорусі.
Випробування енергоблоку передбачають розгін енергоблоку до різних рівнів потужностей (до 500 МВт), а також перевірку стійкості роботи енергосистеми при неодноразовому її зниженні.
"В ході проведених випробувань, відповідно до програми даного етапу, виявлена необхідність заміни окремого електротехнічного вимірювального обладнання.
https://antikor.com.ua/articles/419364-pid_chas_viprobuvanj_bilorusjkoji_aes_stavsja_zbij_obladnannja