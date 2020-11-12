У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У мінській лікарні помер 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні ввечері побили невідомі в балаклавах (очевидно, що силовики або місцеві "тітушки") під час суперечки щодо червоно-білого прапора, який використовує білоруська опозиція.
Як передає Цензор.НЕТ, про це рідні померлого розповіли "Єврорадіо".
Увечері 12 листопада Бондаренкові погіршало, його температура підвищилася до 40. До цього лікарі говорили, що йому треба зробити ще одну операцію, але поки він у важкому стані, робити її не можна, тому треба було чекати поліпшення стану. Шанси хлопця вижити оцінювали як 1 до 1 000.
Інцидент із Бондаренком стався увечері 11 листопада у дворі багатоповерхівки, де він жив. Невідомі в штатському і балаклавах приїхали туди, щоб знімати червоно-білі стрічки і прапори.
Спочатку з цими людьми конфлікт виник у іншого хлопця, але коли втрутився Бондаренко, один з силовиків (або хтось ще на службі влади) накинувся на нього. Хлопця сильно штовхнули, внаслідок чого він вдарився головою об гірку. Потім його посадили в мікроавтобус і відвезли до відділку міліції.
Звідти Бондаренка вже доставили в лікарню у важкому стані. У міліції кажуть, що травми хлопець отримав "під час бійки", коли на нього напали "небайдужі громадяни", які хотіли зняти червоно-білу символіку.
Будь ласка, зачекайте...
Я особисто дав би цієї світлині "Фото року" для журналу "Таймс".Є така традиція в Америці.
Але ніяк не розумію реакції народу на його побиття. Дарують букетикі, цілуються з катами яки вчора побили твоїх батькив або сусідів.Це що?Цюлювання рук своїм катам перед стратою? Думаю що це плата за бажання їсти ковбасу за 2.20! Це Ваш вибір Беларуси!!!
Снюхався з путіним та продавав зброю вагнеровцям в Лівії. Франція продала багато зброї Саудівської Аравії та ще деяким арабським країнам яки використали ії проти багатосраждального народу Ємена! Цей тип вже давно обговорив з путіним як себе вести з
беларусами. Так що нічого доброго від Франції вони не дочекаються!