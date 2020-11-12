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У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У мінській лікарні помер 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні ввечері побили невідомі в балаклавах (очевидно, що силовики або місцеві "тітушки") під час суперечки щодо червоно-білого прапора, який використовує білоруська опозиція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це рідні померлого розповіли "Єврорадіо".

Увечері 12 листопада Бондаренкові погіршало, його температура підвищилася до 40. До цього лікарі говорили, що йому треба зробити ще одну операцію, але поки він у важкому стані, робити її не можна, тому треба було чекати поліпшення стану. Шанси хлопця вижити оцінювали як 1 до 1 000.

Інцидент із Бондаренком стався увечері 11 листопада у дворі багатоповерхівки, де він жив. Невідомі в штатському і балаклавах приїхали туди, щоб знімати червоно-білі стрічки і прапори.

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Спочатку з цими людьми конфлікт виник у іншого хлопця, але коли втрутився Бондаренко, один з силовиків (або хтось ще на службі влади) накинувся на нього. Хлопця сильно штовхнули, внаслідок чого він вдарився головою об гірку. Потім його посадили в мікроавтобус і відвезли до відділку міліції.

Звідти Бондаренка вже доставили в лікарню у важкому стані. У міліції кажуть, що травми хлопець отримав "під час бійки", коли на нього напали "небайдужі громадяни", які хотіли зняти червоно-білу символіку.

У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор 01
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Топ коментарі
+36
Поліцейська держава. Шкода хлопця. Співчуття родині та всім білорусам. Тримайтеся.
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12.11.2020 20:10
+27
В больнице Минска скончался активист, которого избили за бело-красный флаг - Цензор.НЕТ 8857

...
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12.11.2020 20:05
+23
Просто слів нема! Тількі сльози.
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12.11.2020 20:06
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А белорусы всё никак не вкурят рецепт. Повторяю: одна часть машинного масла, две части бензина, и пятьдесят граммов пенополистироловых шариков на один литр полученной смеси.
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12.11.2020 22:33 Відповісти
Не могу поверить, что белорусы превратились в нацию терпил. Если после этого не последует жесткий ответ , то все к сожалению было зря. Есть моменты , которые являются определяющими, после них либо становишься воином, либо остаёшься наблюдателем, которого загасят. Но лучше грызть от хлеба корку, чем быть у козлов шестеркой! Просыпайтесь братья, уже пора! Жыве Беларусь!
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12.11.2020 23:04 Відповісти
Шкода хлопця! Співчуття родині! Пригадую фото коли беларуси несли на руках свого закривавленого товариша. Погляд хлопця на передньому плані просто западає в душу!
Я особисто дав би цієї світлині "Фото року" для журналу "Таймс".Є така традиція в Америці.
Але ніяк не розумію реакції народу на його побиття. Дарують букетикі, цілуються з катами яки вчора побили твоїх батькив або сусідів.Це що?Цюлювання рук своїм катам перед стратою? Думаю що це плата за бажання їсти ковбасу за 2.20! Це Ваш вибір Беларуси!!! У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор - Цензор.НЕТ 460
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13.11.2020 14:29 Відповісти
Не пойму , к чему в Беларуси эти терки? Под чьим флагом больше любить хутина и братьев-хутинцев? Страну только в хаос и разруху превращать...ШИЛО НА МЫЛО МЕНЯТЬ...ХМЫ...
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13.11.2020 00:23 Відповісти
Это любовь терпил... Ссутся в штаны белорусы и от ***** и от Луки. Когда их звиздит ОМОН дубинками - они им цветы дарят )) Любовь??? У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор - Цензор.НЕТ 4219
У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор - Цензор.НЕТ 1813
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13.11.2020 01:06 Відповісти
То такое, дрейфят так дрейфят. Но почему дрейфят и ведутся на шило-мыло?
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13.11.2020 01:09 Відповісти
Разве беларусы не видят, шо Тихановская - банальный проект кремля... Была запущена на орбиту, шобы бацька стал посговорчивей, потому и цветочки, шобы не будоражить противостояние . Муйлуша уже сыт по горло и Сирией , и Украиной, и Карабахом ... Но в Беларуси , шо-та пошло не так... А так называемая оппозиция - смешная до икоты. Карл, слышишь, бацька помогает Тихановской покинуть страну. Мабуть, пыня поверил , шо бацька - чистосердечно покаялся.
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13.11.2020 01:17 Відповісти
что ты несешь? Тихановская поздравила Джо Бидона с победой на выборах . По твоему старик Бидон тоже проект Хремля ?
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13.11.2020 02:06 Відповісти
Чего не сделать ради любви к муйлуше. Тихановская же- и вашим и нашим, и Крым не известно чей, бо в методичке ничего не прописано, потом позднее зажигание... Мало ли чегой кухарка с бизнесом-развлекалово выкинет. Но она ведь , как и бацька, - с любовью к хутину... ИМХО ...шило-мыло и Васька не чешись.
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13.11.2020 02:36 Відповісти
Они оба - проекты Кремля.У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор - Цензор.НЕТ 9947У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор - Цензор.НЕТ 8908
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13.11.2020 07:59 Відповісти
Зато у Тихановской все хорошо - есть на чем пиариться в ЕС.
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13.11.2020 01:16 Відповісти
Думается, шо ее встреча с макароном ей дивидендов в Европе не принесла, бо консерва протухшая вскрывается. Вон "противостояние " за ее мановением - на затухание.
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13.11.2020 01:20 Відповісти
Не вірьте президенту Франції Макрону.Він зразок європейської продажності.
Снюхався з путіним та продавав зброю вагнеровцям в Лівії. Франція продала багато зброї Саудівської Аравії та ще деяким арабським країнам яки використали ії проти багатосраждального народу Ємена! Цей тип вже давно обговорив з путіним як себе вести з
беларусами. Так що нічого доброго від Франції вони не дочекаються!
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13.11.2020 14:44 Відповісти
И ответственность несёт вонючий таракан.
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13.11.2020 02:40 Відповісти
смотрю на бульбашей даже смерть не действует правильно... вышли на улицу в основном для соболезнования... - неужела такая терпеливо-уродная нация????
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13.11.2020 09:58 Відповісти
Так єст! Як кажуть поляки!
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13.11.2020 14:46 Відповісти
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