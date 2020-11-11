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Тіхановська заявила про зміну тактики протестів у Білорусі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Тіхановська заявила про зміну тактики протестів у Білорусі

Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила про необхідність змінити тактику протестів у країні. Це потрібно через зміну реалій у країні стосовно затримань учасників акцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

Вона зазначила, що останнім часом людей затримують ще до старту протестів. І тепер потрібно працювати над схемою проведення акцій, щоб уникати цих ситуацій.

"Нам зараз необхідно змінювати тактику для того, щоб людей не підставляти. Над цим ведеться велика робота", - сказала Тіхановська.

Вона підкреслила, що акції протесту триватимуть на вихідних, а також у будні від представників різних верств населення.

"Будуть оголошені результати цієї роботи, але плани одні: продовження боротьби, продовжувати тиск на режим. Недільні акції триватимуть, акції студентів, медиків, пенсіонерів - всі продовжують боротьбу в цьому випадку", - заявила Тіхановська.

Читайте також: Тіхановська заявила, що Лукашенку залишилося зовсім небагато: "Синіми пальцями більше триматися нема за що"
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Топ коментарі
+35
Тихановская заявила о смене тактики протестов в Беларуси - Цензор.НЕТ 1086
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11.11.2020 00:03
+27
Шел 2030-й год. Лидер протестов Тихановская объявила о новом плане свержения Лукашенко.
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11.11.2020 00:06
+23
Будут ментов зацеловывать до обморока?
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10.11.2020 23:57
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болотная фея теперь призывает рабов, чтобы они не выходили на "протесты" а сразу шли к мусорам в околоток и тас занимались самобичеванием, чтобы болотных полицаев не утомлять.
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11.11.2020 01:53 Відповісти
Тюльпани на ромашки поміняють?))
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11.11.2020 01:55 Відповісти
Нехай сябри всі разом візьмуть і дружно проспівають похоронну проповідь за упокій для свого кривавого ката диктатора і кремлівського яничара - холуя Луки ... Дивись дасть Боже і здохне цей кривавий кат і продажний кремлівський опричник -виродок.
Ну а поки фашист )(уйло буде ретельно підшукувати білорусам свого нового намісника ...резидента диктатора, тільки тоді трошки і поживуть білоруси вільними у вільній державі.
Але з таким жалюгідним беззубим захистом самого святого, суверенітету держави Білорусі і своєї свободи, то вже скоро буде катастрофічне перетворення їх держави в жалюгідну безправну кацапську колонію, а вільних білорусів в рабів недокацапів. І незважаючи на те з яким, а просто з любим новим ...резидентом диктатором вже російського білоруського округу, поставленого кремлем.
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11.11.2020 06:57 Відповісти
Тихоновская пророссийская марионетка которая задурила бастующим головы и сбила градус протеста превратив его в гуляния.
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11.11.2020 07:18 Відповісти
Згоден...Тихановська - найкращий хід Лукашенки,який випустив її за кордон...Немає нічого кращого для влади,як мати опозиціонеркою тупу дурепу,до того ж хворою манією величі...
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11.11.2020 12:43 Відповісти
Боялись быть "майданутыми","как в Украине"?
А ведь это был единственный выход.
А с цветами ходить можно до бесконечности.
Режим понимает,что бояться нечего.
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11.11.2020 08:58 Відповісти
А росіяни не бояться режиму, північні кореянці також, вони, голодні, й очі видеруть, якщо скажеш проти влади. А хіба радянський режим був кращий, дивись, скільки у нас досі за ним плачуть. У Сінгапурі багато сильніший режим, а йому заздрять.
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11.11.2020 09:30 Відповісти
Здесь и сейчас не хотят такого выхода, хотят другого результата на выходе, потому и ищут другой выход. здесь вас никто не осуждает в принципе, просто хотят другого результата. но могут, в принципе, и не получить, тоже вариант, но это наш выбор. вам удачи на своем пути.
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11.11.2020 19:57 Відповісти
У рожевих поні болять дупки.
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11.11.2020 09:09 Відповісти
Кое кто из украинцев возмущаются, что беларусы не хватают коктейли молотова и вперед. Неужели кому то непонятно, что ЗЕ намного хуже чем Лукашенко. Так может стоит здесь в Украине о чем-то подумать? Я не призываю идти на ЗЕ с коктейлями молотова, но что-то решать надо.
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11.11.2020 09:30 Відповісти
Мы зеленого через три с половиной года переизберем , как в демократической стране, а устатый будет там править до смерти. Вы действительно не видите разницы или прикидываетесь?
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11.11.2020 10:38 Відповісти
Если будет кому переизбирать и если он к тому времени, не распродаст землю и страну.
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11.11.2020 19:44 Відповісти
Ммм, да ... Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.
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11.11.2020 09:32 Відповісти
Поменяет страну пребывания, и оттуда с новыми силами будет вещать как она жить не может без Беларуси.
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11.11.2020 09:36 Відповісти
Тю-ю-ю, за сябрів Тихановська буде довго думати,як тактику протестів поміняти.Що ж там думати: тицьнув дульку "патрету" луки потихеньку із кишеньки-от тобі і протест,просто в очі послав "міліцанєра" на три веселих букви подумки-от тобі і гордість за себе,хороброго! Так що,пані Тихановська,із Вас сто грам і пончик мені за гарну підказку!
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11.11.2020 09:41 Відповісти
Будут выражать протест демонстрацией не каких-то белых и красных цветов и мармеладок, а возьмут самое святое для каждого беларуса - белую и красную картошку.
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11.11.2020 09:47 Відповісти
Так она объявила о смене тактики, или об необходимости смены тактики? Это огромная разница. Ясно, что они там в Литве не знают что делать в ответ.
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11.11.2020 09:48 Відповісти
У Тихановской муж блогер. Я смотрела его. Он очень подобен Шарию.
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11.11.2020 09:56 Відповісти
Те же кураторы, те же методички...
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11.11.2020 10:03 Відповісти
Это да. Людей задерживают на протестах. С этим надо что-то делать. Менять тактику. Чтобы не задерживали. Есть идея. Протестовать не выходя из дома. Можно даже на рабочих местах... в перерыв конечно. Пусть попробуют. Я думаю годно. П.С. Я так понял это такой себе белорусский Навальный в юбке))
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11.11.2020 10:02 Відповісти
Далеко не всегда оппозиция к диктатору является благом. Часто лучше уж диктатор чем "оппозиция", которая хочет разокрасть страну. и сделать с нее диктатуру олигархии. Лучше уж диктатор Лукашенко чем появятся и будут править свои коломойские, ахметовы и подобные.
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11.11.2020 10:04 Відповісти
"Она отметила, что в последнее время людей задерживают еще до старта протестов. И теперь нужно работать над схемой проведения акций, чтобы избегать этих ситуаций."

Я подскажу. 100% рабочая тактика - сидя на кухне за задернутыми шторами молча крутить дули портрету Лукашенко.

КПД от этой схемы примерно тот же, что и от митингов выходного дня, зато никто никого не бьёт и не задерживает.
Дарю. Пользуйтесь на здоровье.
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11.11.2020 13:10 Відповісти
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о необходимости сменить тактику протестов в стране. Источник: https://censor.net/ru/n3230270

А ОТ ІНТЕРЕСНО, СЦЕНАРІЇ АКЦІЙ ПРОТЕСТІВ ДЛЯ ТИХАНОВСЬКОЇ ПИШЕ ФСБ ? Тіхановська заявила про зміну тактики протестів у Білорусі - Цензор.НЕТ 9833
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11.11.2020 15:06 Відповісти
"Послушай,Зин,не трогай шурина.Какой ни есть,а он родня.Сама намазана,прокурена,гляди,дождешься у меня. А чем болтать- взяла бы,Зин,в антракт сгоняла в магазин.Что,не пойдешь? Ну я один,подвинься,Зин..." (с)
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11.11.2020 15:30 Відповісти
На день Святого Валентина за/@шим милицию валентинками
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11.11.2020 20:18 Відповісти
Тихановская заявила

Что исполняет роль чучела на просторах ЕС?
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11.11.2020 20:27 Відповісти
Тихановская,это Пашинян в юбке.
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11.11.2020 22:36 Відповісти
О смене пола тихановская не объявила? Тіхановська заявила про зміну тактики протестів у Білорусі - Цензор.НЕТ 5098
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11.11.2020 22:40 Відповісти
Клоунесса. Тіхановська заявила про зміну тактики протестів у Білорусі - Цензор.НЕТ 9427
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11.11.2020 22:41 Відповісти
Походят, выпустят пар и успокоятся, вон кацапам в Хабаровске уже надоело гулять, сидят по домам, не пойму зачем Лука жесткие разгоны делал, это было явно лишним
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11.11.2020 22:50 Відповісти
Яйца Тихановской оказались обычными яйцеклетками. Тіхановська заявила про зміну тактики протестів у Білорусі - Цензор.НЕТ 9170
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11.11.2020 22:52 Відповісти
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