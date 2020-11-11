Тіхановська заявила про зміну тактики протестів у Білорусі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська заявила про необхідність змінити тактику протестів у країні. Це потрібно через зміну реалій у країні стосовно затримань учасників акцій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона розповіла в інтерв'ю телеканалу "Дождь".
Вона зазначила, що останнім часом людей затримують ще до старту протестів. І тепер потрібно працювати над схемою проведення акцій, щоб уникати цих ситуацій.
"Нам зараз необхідно змінювати тактику для того, щоб людей не підставляти. Над цим ведеться велика робота", - сказала Тіхановська.
Вона підкреслила, що акції протесту триватимуть на вихідних, а також у будні від представників різних верств населення.
"Будуть оголошені результати цієї роботи, але плани одні: продовження боротьби, продовжувати тиск на режим. Недільні акції триватимуть, акції студентів, медиків, пенсіонерів - всі продовжують боротьбу в цьому випадку", - заявила Тіхановська.
Будь ласка, зачекайте...
Ну а поки фашист )(уйло буде ретельно підшукувати білорусам свого нового намісника ...резидента диктатора, тільки тоді трошки і поживуть білоруси вільними у вільній державі.
Але з таким жалюгідним беззубим захистом самого святого, суверенітету держави Білорусі і своєї свободи, то вже скоро буде катастрофічне перетворення їх держави в жалюгідну безправну кацапську колонію, а вільних білорусів в рабів недокацапів. І незважаючи на те з яким, а просто з любим новим ...резидентом диктатором вже російського білоруського округу, поставленого кремлем.
А ведь это был единственный выход.
А с цветами ходить можно до бесконечности.
Режим понимает,что бояться нечего.
Я подскажу. 100% рабочая тактика - сидя на кухне за задернутыми шторами молча крутить дули портрету Лукашенко.
КПД от этой схемы примерно тот же, что и от митингов выходного дня, зато никто никого не бьёт и не задерживает.
Дарю. Пользуйтесь на здоровье.
А ОТ ІНТЕРЕСНО, СЦЕНАРІЇ АКЦІЙ ПРОТЕСТІВ ДЛЯ ТИХАНОВСЬКОЇ ПИШЕ ФСБ ?
Что исполняет роль чучела на просторах ЕС?