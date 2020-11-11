Тихановская заявила о смене тактики протестов в Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская заявила о необходимости сменить тактику протестов в стране. Это нужно из-за изменения реалий в стране касательно задержаний участников акций.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью телеканалу "Дождь".
Она отметила, что в последнее время людей задерживают еще до старта протестов. И теперь нужно работать над схемой проведения акций, чтобы избегать этих ситуаций.
"Нам сейчас необходимо менять тактику для того, чтобы людей не подставлять. Над этим ведется большая работа", - сказала Тихановская.
Она подчеркнула, что акции протеста будут продолжаться на выходных, а также в будни от представителей различных слоев населения.
"Будут объявлены результаты этой работы, но планы одни: продолжение борьбы, продолжать давление на режим. Воскресные акции будут продолжаться, акции студентов, медиков, пенсионеров - все продолжают борьбу в данном случае", - заявила Тихановская.
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Ну а поки фашист )(уйло буде ретельно підшукувати білорусам свого нового намісника ...резидента диктатора, тільки тоді трошки і поживуть білоруси вільними у вільній державі.
Але з таким жалюгідним беззубим захистом самого святого, суверенітету держави Білорусі і своєї свободи, то вже скоро буде катастрофічне перетворення їх держави в жалюгідну безправну кацапську колонію, а вільних білорусів в рабів недокацапів. І незважаючи на те з яким, а просто з любим новим ...резидентом диктатором вже російського білоруського округу, поставленого кремлем.
А ведь это был единственный выход.
А с цветами ходить можно до бесконечности.
Режим понимает,что бояться нечего.
Я подскажу. 100% рабочая тактика - сидя на кухне за задернутыми шторами молча крутить дули портрету Лукашенко.
КПД от этой схемы примерно тот же, что и от митингов выходного дня, зато никто никого не бьёт и не задерживает.
Дарю. Пользуйтесь на здоровье.
А ОТ ІНТЕРЕСНО, СЦЕНАРІЇ АКЦІЙ ПРОТЕСТІВ ДЛЯ ТИХАНОВСЬКОЇ ПИШЕ ФСБ ?
Что исполняет роль чучела на просторах ЕС?