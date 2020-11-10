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Лукашенко поставил ультиматум частному бизнесу: "Профсоюз или ликвидация"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко поставил ультиматум частному бизнесу:

К концу 2020 года на всех белорусских предприятиях должны быть созданы профсоюзные организации. В противном случае им грозит ликвидация.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".

Создание профсоюзов в частных организациях Лукашенко назвал государственной позицией и отметил, что бизнесу надо будет выбрать создание профсоюзов или ликвидацию: "Хочешь быть членом профсоюза - будь, не хочешь - пожалуйста. Но в каждой компании, частной и государственной, должна быть профсоюзная организация".

"Если до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Шутить мы не будем больше... Профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны", - высказался Лукашенко.

Читайте также: Лукашенко о санкциях Евросоюза: Не парюсь по этому поводу, я четверть века под санкциями

Кроме того, Лукашенко раскритиковал предпринимателей из-за позиции некоторых относительно общественно-политической ситуации в стране.

"Мы видим как некоторые поступили и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране", - подчеркнул Лукашенко.
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Топ комментарии
+22
Да че уж там
Сразу крепостное право
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10.11.2020 13:32
+20
бывший президент Беларуси
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10.11.2020 13:37
+17
Правильно. Или в Гулаг или расстрел. Покажи им Лука чтобы знали как носить цветочки мусорам.
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10.11.2020 13:32
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Сразу видна крепкая рука хозяйственника Лукашенко поставил ультиматум частному бизнесу: "Профсоюз или ликвидация" - Цензор.НЕТ 3858
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10.11.2020 13:29 Ответить
А кто это - Лукашенка ?
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10.11.2020 13:31 Ответить
бывший президент Беларуси
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10.11.2020 13:37 Ответить
К сожалению , бро именно так большинство беллорусов называла украинцев, в 2016 пьяная ******* из Беларуссии так прошипела мне вслед, я ему зарядил , жена оттащила. Дело было в Шарме , Египте. Я был трезв и хорошо говорю по английски, быдляк был пьян и слова не знал. Я сказал секюрити , что он оскорблял украинцев. Он пьяный . я трезвый дело закрыли. Потом они что то шипели всей толпой, но в лицо уже сказать очковали.
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10.11.2020 14:33 Ответить
Ты мне сейчас хотел рассказать как ты был крут на ватном турецком курорте? Или ты хотел сделать вывод о нации по пьяной компании?
Или на пример путиноидов - нарочито исказить название моей страны?
Что в твоем комменте главное?
Как по мне - каждое предложение и выводы у тебя убогие.
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10.11.2020 14:49 Ответить
Это вообще то Египет, глобус купи. Какой критерий ватности куррорта для тебя? Ну раз ты начал хамить изволь. 90 процентов твоей страны вата, если не сказать рабы . Причем трусоватая вата, которая всего боится Так понятней. И еще , вот почему я не ********** на картофельных форумах и сайтах, а ты тут постоянно?
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10.11.2020 14:54 Ответить
Не соглашусь с вами на счет процентного сотношения ватников в Беларуси. А вы помните, сколько Украине пришлось пройти, чтобы выбрать европейский вектор? После двух майдонов и продолжающейся войны с россией, ватников в Украине процентов 30, а если взять еще и ОРДЛО то будет все 50 (доказали выборы Януковича). Не стоит оскорблять народ который поднялся на борьбу с диктатором, а лучше поддержать. Уверен, что они разберутся, кто такой х%йло и в какую сторону им двигаться. И про одних женщинах на протестах вы не правы, тысячи юношей и мужчин задержанных лукашистами, они ведь не из дома их забирали.
Ну в общем как то так. Считаю, что белорусов нужно поддерживать.
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10.11.2020 15:35 Ответить
беларусы заточены на дружбу с Россией, в подавляющем большинстве, это факт против этого не попрешь. Вы их высказывания слышали? Мы не майданутые , мы не хотим , как в Украине, мы мирно хотим. Даже в случае победы кто будет после уссатого? Тихановская, писавшая слезливые письма Путину и мямлившая про Крым? А потом вообще свалившая в Литву , руководить революцтей( Вам это В И Ч ленина не напоминает)? Поддерживайте дальше, но они еще ментально лет 20 -30 не будут готовы к радикальным переменам.
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10.11.2020 15:55 Ответить
Ну не будьте так категоричны, это ведь только начало ихней борьбы. Да, слышал я и Тихановскую и Бабарико. Нельзя вчера быть комсомольцем, а сегодня проснуться бандеровцем, так не бывает. Даже если они через лет 20-30 будут готовы к радикальным переменам это лучше чем они останутся совками навсегда. Вспомните, например, через сколько лет после Польши Украина стала готова к переменам, а через сколько после Чехословакии, а Венгрии?
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10.11.2020 16:07 Ответить
Т.е . что расеюшку они воспринимают как лучшего друга, Вы согласны?
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10.11.2020 16:45 Ответить
До акций протеста было так, согласен, но сегодня не уверен, что белорусы так дружелюбны к россии. Они ведь видят, что х%йло поддерживает луку.
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11.11.2020 01:24 Ответить
К кое каким радикальным переменам Бабарики очень давно готовы и даже жаждут. А именно дерибан Беларуси. Они очень завидуют нашим олигархам - Коломойским, Ахметовым и подобным. Бывшие комсомольские и компартийные функционеры Беларуси хотели это сделать еще в 1994 году, но народ Беларуси остановил их, выбрав Лукашенко, который не дал им это сделать. Поэтому они и затеяли этот процесс подклчив международжных политтехнологов. Политтехнологи это те кто нанимается к политикам и олигархам для одурачивания народа.

Они воспользовались тем, что беларусы фанаты квартала 95 и хотят себе такого молодого президента вместо старого. Они не понимают, что за молодым клоуном стоит старый Карабас-Барабас.
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10.11.2020 21:16 Ответить
"Они воспользовались тем, что беларусы фанаты квартала 95 и хотят себе такого молодого президента вместо старого."
Ключевое слово беларусы хотят и никто не имеет права за них решать ни лукашенко, ни тем более вы.
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11.11.2020 01:29 Ответить
П.С. И оскорблять меня он первый начал, внимательней читайте всю переписку, лично его в первом своем сообщении я не трогал, даже назвал его бро.
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10.11.2020 16:01 Ответить
он зарядил ватному бульбашу,а ты-несешь цветочки мусорам.которые гамсэлят ваших граждан.
так кто тут убогий?
Жыве Беларусь!
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10.11.2020 14:58 Ответить
Ватному бульбашу оскорблявшему украинцев. Так то мне их вата и в ..... не тарахтела, включая картофельных борцунов с Цензора, вместо которых женщины на протесты ходят.
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10.11.2020 15:00 Ответить
На колчаковских фронтах Шарм-эль-Шейха родину защищал...
Да, ватней форума, чем Цензор я и не видел - и "патриоты" соответственные...
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10.11.2020 15:19 Ответить
Дядя, я работаю в тяжелых условиях, вдалеке от дома и родных, поэтому имею право и деньги отдохнуть осенью в тепле. Сколько я перечислил на армию и на лечение Ирины Иванюш (Лютик) не твоего ума дело. Так ты чего трешься на ватном УКРАИНСКОМ сайте, раб?
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10.11.2020 15:25 Ответить
У меня нет желания тебе что то рассказывать и объяснять.
Именно так вы и называли нас, когда высказывали фу своему ....
Ютюб тебе в помощь
Дальнейшее общение не интересно
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10.11.2020 14:37 Ответить
Карацей кажучы - ты наклау' кучу i у'цек, рускамоу'ны хлопчык пад проксi. Як кажуць у вас на Расеi - слился в утиль...
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10.11.2020 14:41 Ответить
Вот и вылезла твоя сущность ))))
С тобой по нормальному, и ты раб ***** воспринимаешь это за слабость, и из тебя сразу дерьмо начинает вылезать .
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10.11.2020 14:45 Ответить
Да , дерьмецо из него так и прет.
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10.11.2020 14:56 Ответить
Правильно. Или в Гулаг или расстрел. Покажи им Лука чтобы знали как носить цветочки мусорам.
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10.11.2020 13:32 Ответить
Да че уж там
Сразу крепостное право
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10.11.2020 13:32 Ответить
Колхозы там есть, вот только паспорта отберут, как при совке, и извольте в крепость к барину из КГБ или МВД.
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10.11.2020 13:50 Ответить
Так там у них в целых отраслях запрещено увольнятся по собственному желанию. У них до сих пор существует что-то похожее на средневековый Юрьев день на Московщине.
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10.11.2020 19:32 Ответить
Лука, вроде ты уже как неделю нелегитимное гавно. Кому ты свои указы раздаешь?
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10.11.2020 13:33 Ответить
а кто это такой? еще и шутить чето вздумал, какой-то хер с горы
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10.11.2020 13:35 Ответить
Колхоз дело добровольное. Или туда, или в расход.
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10.11.2020 13:36 Ответить
Я це пережив у нас в Україні, коли потрібно було обов*язково мати колективний договір з найманими працівниками та реєструвати його в міськвиконкомі. Звичайно, ніякої ініціативи від "трудового колективу" годі було чекати, бо його й так все влаштовувало (головне пристойна зарплата "по-білому", відпустки по закону і т.п.). Так що довелось самому "складати" той "договір" з пристойною частиною працівників та самому його реєструвати. Я сам, до речі, був найманим ген. директором з символічною часткою власності в статутному фонді фірми. Лукашенко поставил ультиматум частному бизнесу: "Профсоюз или ликвидация" - Цензор.НЕТ 7801
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10.11.2020 13:42 Ответить
це коли таке було?
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10.11.2020 13:48 Ответить
При Кучме.
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10.11.2020 19:33 Ответить
сєводня ми нє на парадє,
ми к коммунізму на путі!
в коммуністічєськой брігадє
с намі Лєнін впєрєді!
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10.11.2020 13:45 Ответить
Наверное создают что-то похожие на парторганизацию. Глава профсоюза - парторг и мозгоклюй.
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10.11.2020 13:47 Ответить
..так "лугандон" на этом и "стоит"..."привыкли"..."их,е...т ,они-"крепчают"...Не вытравишь такое..Лука Мудашенко-апологет!!
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10.11.2020 14:14 Ответить
Профсоюз компании "Louis Vuitton" или директор профсоюза "ADIDAS" - как отлично звучит!
Членам профсоюза будут скидки на зимние сапоги?
Совок в Луке - неискореним! )))
Лукашенко поставив ультиматум приватному бізнесу: "Профспілка або ліквідація" - Цензор.НЕТ 7748
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10.11.2020 13:47 Ответить
Магазин Березка. Проходили уже.
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10.11.2020 13:58 Ответить
Лукашенко поставив ультиматум приватному бізнесу: "Профспілка або ліквідація" - Цензор.НЕТ 5178
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11.11.2020 07:10 Ответить
Навіщо Лукашенкові профсоюзи??
Бацька, ти що задумав?
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10.11.2020 13:49 Ответить
Профсоюз управляет своими участниками. Он может потребовать их что-то делать. Профсоюзы в СССР выродились в инструменты партии держать народ в стойле. В Беларуси эта практика продолжила существовать. Лука очень хорош когда дело касается удержания власти - он зрит в корень. И это сработает.
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10.11.2020 13:56 Ответить
Лука себе официальных внештатных стукачей решил на каждом предприятии завести, а платить им обязал самих предпринимателей ))
Что сказать? Молодец - с ссушимися белорусами так нужно и поступать. Пусть еще походят с плакатиками по выходным - попротестуют и выгребут от ОМОНа
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10.11.2020 15:16 Ответить
СТРАНОЙ ПРАВИТ ИДИОТ !!!
Господи! Прибери его к себе !
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10.11.2020 13:52 Ответить
Не идиот, а мерзавец.
Он все понимает, просто белорусам не хватает силы духа его прогнать...
Ссыкливые очень))
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10.11.2020 15:18 Ответить
Зе ничем не лучше. Когда вы начнете его прогонять.
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10.11.2020 21:20 Ответить
Девушка Вы всегда так "немножко" преувеличиваете, сравнивая х-н с пальцем?
Или Вам так больше нра? Теряюсь в догадках Лукашенко поставив ультиматум приватному бізнесу: "Профспілка або ліквідація" - Цензор.НЕТ 7261
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11.11.2020 13:37 Ответить
Отут він на 100% дурень.
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10.11.2020 13:55 Ответить
Лукашенко уже победил в сентябре, после этого он активно занимается укреплением своей власти на года и последствия этого в Беларуси останутся десятилетие, а то и больше.
В это время идиоты-оппозиционеры упражняются в остроумии что Лукашенко паникует, какой он незаконный и прочее, а Лука методично вешает им ярмо на шею. Нация идиотов и самоубийц.
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10.11.2020 14:00 Ответить
.."зэ-ка" Петров ,говоришь??
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10.11.2020 14:15 Ответить
Лукашенко -ОН КТО?
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10.11.2020 14:01 Ответить
А председателем профсоюзов должны избрать его самого!
Лукашенко поставив ультиматум приватному бізнесу: "Профспілка або ліквідація" - Цензор.НЕТ 468
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10.11.2020 14:08 Ответить
Не его, а его людей. Смотрящих по нашему.
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10.11.2020 14:18 Ответить
Не имеет на то лука полномочий. Не легитимен.
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10.11.2020 14:13 Ответить
Так с не легитимными не ведут себя - его вышвыривают, а не ссыкливо бегают с флажками по выходным, каждый раз получая ОМОНовскими дубинками ...
Меньше белорусам ссатся нужно- тогда и станет нелегитимным..
А пока ...
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10.11.2020 15:11 Ответить
Ой дурак - совкодрочер. Ну не работает єто уже. Политруков уже под другим соусом впихивать надо ))))
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10.11.2020 14:20 Ответить
Кто не сдаст нормы ГТО в профсоюз принимать не будут. Всем белорусам NOKIA 3310 c 1 января.
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10.11.2020 14:26 Ответить
Страна нестрогого режима... менты - каста, политруки, стукачи...
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10.11.2020 14:31 Ответить
Колхозник не понимает сути профсоюзов... У комсомольцев-мракобесов все ИЗВРАЩЕНО...
Читаем:

Профессиона́льный сою́з (профсою́з) - добровольное (!!!) общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду их деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре и т. д

Но чинушам с лениным в голове, везде нужно свое рыло всунуть?))
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10.11.2020 14:32 Ответить
Да он просто сказал набрать смотрящих от белорусского КГБ и назвать это профсоюзом ))
Все Лука понимает - он вам на уши лапшу разбрасывает ))
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10.11.2020 15:04 Ответить
"вам лапшу..." И при чем тут мы?
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10.11.2020 15:59 Ответить
Да ты ж поверил про "профсоюзы" от Луки, -"добровольное общественное объединение людей"?
А по факту - врет и внедряет в штат каждой компании сотрудника КГБ Белорашы.
Я тебе именно об этом написал, что про "профсоюзы" - Лапша ))
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10.11.2020 16:41 Ответить
Странные комментаторы на цензоре...)) И где я "поверил про профсоюзы от Луки"?)))

Я же написал, что у комсомольцев все извращено...
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10.11.2020 17:27 Ответить
Ща бізнесмени підуть у поход по Мінську)
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10.11.2020 15:03 Ответить
Не пались кацапенок - правильно писать "на Москве" и "в Украине" ))
Вам кураторы Запоребрика не сказали еще об этом?
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10.11.2020 15:28 Ответить
"На Москве, и на Казани" пиши, придурок запоребриковый!
Без зарплаты же останешься, мокша односкрепная!
ФСБ не заплатит - ошибки делаешь в Гугл-переводчике и палишся все время! ))
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10.11.2020 16:24 Ответить
Пиво- только для членов профсоюза. Класика!!!
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10.11.2020 15:22 Ответить
Херня. Основной проблемой профсоюзов на пост-советском пространстве является их зависимость от предприятий, на которых они организованы. Финансовая.
Говоря упрощенно - это кучка паразитов, ничего для работников не делающая (ну может за исключением копеечных подарков на НГ... с конфетами самого дешевого ценового сегмента), и целиком и полностью от руководства зависящая и радостно подмахивающая что угодно.
А вот если бы это был скажем...
1) Независимый орган. Своего рода ассоциация профсоюзов в которой состоят профсоюзы разных отраслей.
2) Финансово - независимый орган. То есть... существует отдельный счет в госказначействе. На который перечисляется сумма налога - напрямую при его уплате. Государство отвечает лишь за контроль его сбора - и трат но об этом ниже.
3) Зона ответственности такого органа: трудовое законодательство, защита интересов сотрудников и так далее.
4) Траты только на п.3, никаких инвестиций, кредитования и прочего.
Т.е. на выходе это узкоспециализированная организация заточенная на защиту прав наемных сотрудников и не зависящая от работодателей.
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10.11.2020 15:43 Ответить
Один ма-а-а-аленький нюанс:
""Если до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Шутить мы не будем больше..."

И чьи это требования?

"Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой"

Т.е. Лука создаёт государственный профсоюз на всю страну для контроля за работниками, ну как в СССР. Молодца!
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10.11.2020 16:08 Ответить
Пам'ятаю надпис на профспілковому квитку - "Профсоюзи школа коммунізми"
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10.11.2020 20:49 Ответить
 
 