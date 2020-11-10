Лукашенко поставив ультиматум приватному бізнесу: "Профспілка або ліквідація"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
До кінця 2020 року на всіх білоруських підприємствах повинні бути створені профспілкові організації. В іншому випадку їм загрожує ліквідація.
Про це заявив "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".
Створення профспілок у приватних організаціях Лукашенко назвав державною позицією і зазначив, що бізнесу треба буде вибрати створення профспілок або ліквідацію: "Хочеш бути членом профспілки - будь, не хочеш - будь ласка. Але в кожної компанії, приватної та державної, повинна бути профспілкова організація".
"Якщо до кінця року приватні підприємства не створять на ваші вимоги профспілкові організації, ці приватні підприємства будуть ліквідовані. Жартувати ми не будемо більше ... Профспілкові організації повинні бути створені. І ви від цього відступати в жодному разі не повинні", - висловився Лукашенко.
Крім того, Лукашенко розкритикував підприємців через позицію деяких щодо суспільно-політичної ситуації в країні.
"Ми бачимо, як деякі вчинили і взяли курс на знищення держави і державності в нашій країні", - підкреслив Лукашенко.
Будь ласка, зачекайте...
Или на пример путиноидов - нарочито исказить название моей страны?
Что в твоем комменте главное?
Как по мне - каждое предложение и выводы у тебя убогие.
Ну в общем как то так. Считаю, что белорусов нужно поддерживать.
Они воспользовались тем, что беларусы фанаты квартала 95 и хотят себе такого молодого президента вместо старого. Они не понимают, что за молодым клоуном стоит старый Карабас-Барабас.
Ключевое слово беларусы хотят и никто не имеет права за них решать ни лукашенко, ни тем более вы.
так кто тут убогий?
Жыве Беларусь!
Да, ватней форума, чем Цензор я и не видел - и "патриоты" соответственные...
Именно так вы и называли нас, когда высказывали фу своему ....
Ютюб тебе в помощь
Дальнейшее общение не интересно
С тобой по нормальному, и ты раб ***** воспринимаешь это за слабость, и из тебя сразу дерьмо начинает вылезать .
Сразу крепостное право
ми к коммунізму на путі!
в коммуністічєськой брігадє
с намі Лєнін впєрєді!
Членам профсоюза будут скидки на зимние сапоги?
Совок в Луке - неискореним! )))
Бацька, ти що задумав?
Что сказать? Молодец - с ссушимися белорусами так нужно и поступать. Пусть еще походят с плакатиками по выходным - попротестуют и выгребут от ОМОНа
Господи! Прибери его к себе !
Он все понимает, просто белорусам не хватает силы духа его прогнать...
Ссыкливые очень))
Или Вам так больше нра? Теряюсь в догадках
В это время идиоты-оппозиционеры упражняются в остроумии что Лукашенко паникует, какой он незаконный и прочее, а Лука методично вешает им ярмо на шею. Нация идиотов и самоубийц.
Меньше белорусам ссатся нужно- тогда и станет нелегитимным..
А пока ...
Читаем:
Профессиона́льный сою́з (профсою́з) - добровольное (!!!) общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду их деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре и т. д
Но чинушам с лениным в голове, везде нужно свое рыло всунуть?))
Все Лука понимает - он вам на уши лапшу разбрасывает ))
А по факту - врет и внедряет в штат каждой компании сотрудника КГБ Белорашы.
Я тебе именно об этом написал, что про "профсоюзы" - Лапша ))
Я же написал, что у комсомольцев все извращено...
Вам кураторы Запоребрика не сказали еще об этом?
Без зарплаты же останешься, мокша односкрепная!
ФСБ не заплатит - ошибки делаешь в Гугл-переводчике и палишся все время! ))
Говоря упрощенно - это кучка паразитов, ничего для работников не делающая (ну может за исключением копеечных подарков на НГ... с конфетами самого дешевого ценового сегмента), и целиком и полностью от руководства зависящая и радостно подмахивающая что угодно.
А вот если бы это был скажем...
1) Независимый орган. Своего рода ассоциация профсоюзов в которой состоят профсоюзы разных отраслей.
2) Финансово - независимый орган. То есть... существует отдельный счет в госказначействе. На который перечисляется сумма налога - напрямую при его уплате. Государство отвечает лишь за контроль его сбора - и трат но об этом ниже.
3) Зона ответственности такого органа: трудовое законодательство, защита интересов сотрудников и так далее.
4) Траты только на п.3, никаких инвестиций, кредитования и прочего.
Т.е. на выходе это узкоспециализированная организация заточенная на защиту прав наемных сотрудников и не зависящая от работодателей.
""Если до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Шутить мы не будем больше..."
И чьи это требования?
"Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой"
Т.е. Лука создаёт государственный профсоюз на всю страну для контроля за работниками, ну как в СССР. Молодца!