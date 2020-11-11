Тихановская выдвинула три условия для начала переговоров с властями Беларуси
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала три условия, после выполнения которых Координационный совет готова начать вести диалог с властью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в телеграмме.
"Как и все мирные белорусы, мы стремимся к настоящему диалогу. Именно для его старта я инициировала создание переговорного органа - Координационного совета. Произойти это может при выполнении неизменных требований: остановки насилия, освобождения политзаключенных и заявления об уходе Лукашенко", - написала Тихановская.
Она также добавила, что темой настоящего диалога с властью будут не манипулятивные реформы Конституции, а новые свободные выборы.
"Мы не будем участвовать в инициативах политических самозванцев и рекомендуем другим демократическим силам не делать этого", - отметила Тихановская.
Пожалуйста, подождите...
серьезно???
им решать,беларусам.не нам
но Тихановская по любому не может быть лидером - просто потому, что она домохозяйка
ну, например, трамп - вполне себе клоун
ты идиот?
что полезнеого она сделает сидя в тюрьме?а так хоть поддержку мирового сообщества беларусь получает.а кому работать на местах-они сами определятся.и возможно тогда и вызреет новый оппозиционный лидер.
так шо,кацапа,ты не в тему встрял
чи буде порушена ця традиція?
Это первое
Для того, что бы тебя уважали, надо быть во главе акций протеста, а выпендриваться, сидя в другой стране.
Это второе
1.для демонстраци вмцветочных магазинах продавать только хризантемы и ромашки
2. обеспечить демонстрантов возлушными шариками красного и белого цвета
3. вода в водометах полиции должны быть не ниже 20^С
Ответ: тихановская. выдвинула. условия.
Кому выдвинула? Кто ей ответит? Кто она вобще?
--
Смелая Тихановская вызывает двоякое чувство - смех от ее "смелости" и грусть от того, что она не понимает, что страх- не лучшее чувство в борьбе с белорусским диктатором...