Кличко принял присягу и получил удостоверение мэра Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Мэр Киева Виталий Кличко принял присягу Киевского городского головы, а также предложил создать "большую коалицию" всех политических сил, представленных в новоизбранном Киевсовете.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом он заявил во время открытия первого заседания Киевского городского совета IX созыва.

"Большая ответственность сегодня на мне как городском голове. Большая ответственность и на вас, потому что киевляне доверили депутатам представлять интересы жителей города. Давайте сделаем так, чтобы Киевсовет работал слаженно и эффективно. Объединив усилия всех депутатов от всех представленных здесь политических сил! Потому что можно говорить о большинстве, об оппозиции, о другом. Но нельзя быть в оппозиции к киевлянам и интересам города! Нам нужна большая коалиция из всех фракций. Которая объединяет защиту всех киевлян и дальнейшее развитие столицы. Амбициозно? Да! Давайте покажем такой пример другим советам и другим городам" - отметил мэр Киева.

Он отметил, что людям неинтересны ссоры, бесконечные переговоры и политические интриги. Им интересна работа и воплощенные дела, влияющие на качество их жизни.

"Это я вам говорю как человек, который в третий раз стал мэром", - добавил он.

"Эти выборы прошли в непростых условиях. Пандемия коронавируса, кризис экономики, большое разочарование в обществе. Но киевляне доверили нам отстаивать их интересы. И нужно руководствоваться исключительно этим. А не ставить на первое место свою политическую принадлежность, амбиции или популизм. Красивые рассказы или возмущенные речи уже не работают. Людям нужны конкретные дела, воплощенные проекты. Комфортная жизнь в городе. И я убежден, что новый Киевсовет должен показать пример работы в интересах людей, которые его выбрали. В интересах города. Без политических ультиматумов. Без борьбы за должности и интересы отдельных политиков", - отметил Кличко.

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Он отметил, что сегодня киевляне ожидают от новоизбранной власти оперативно принятых и эффективных решений, чтобы спасти здоровье и жизнь киевлян, чтобы город развивался.

"Ибо вы видите, какая неутешительная динамика заболеваемости. Потому что экономика ослабла. Потому что бизнесу сложно. Об этом мы должны думать. И ради этого работать. Все вместе. К тому же, большинство политических сил, прошедших в Киевсовет нового созыва, представлены и в парламенте. Поэтому мы имеем все предпосылки работать эффективно и конструктивно, показывая пример другим городам страны. Потому что, как вы знаете, во многом они ориентируются именно на столицу", - подчеркнул Кличко.

Вместе с тем, мэр Киева отметил, какие решения Киевсовет должен принять в срочном порядке еще в этом году. Среди них - бюджет города на 2021 и введение дополнительных льгот для бизнеса, который пострадал из-за пандемии.

"Нам нужно принять бюджет столицы на следующий год. Это критически важно для жизнеобеспечения города! Надо продлить льготы и меры по поддержке бизнеса, которые принял Киевсовет прошлого созыва. А также - продолжать реализацию проектов, которые начали в столице и новых, которые запланировали. Поэтому, предлагаю всем трезво и реально оценить всю серьезность ситуации. Потому что мы сегодня живем несколько в других реалиях. И объединиться в работе ради киевлян. Это и будет наш имидж. Если кто-то думает о нем", - подчеркнул мэр и пожелал новоизбранным депутатам холодного ума и успехов в реализации данных киевлянам обещаний.

Он напомнил, что на них, как и на мэре, лежит большая ответственность - за то, как будет развиваться столица, за то, как будут жить его жители.

Как отметил Кличко, большинство избранников Киевсовета IX созыва - 74 депутата - стали депутатами впервые.



Фото: сайт КГГА