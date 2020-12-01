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"ЕС" предлагает "УДАРу" сотрудничать в новом составе Киевсовета, - Марина Порошенко

Перед первым заседанием новоизбранного состава Киевского городского совета фракция "Европейская Солидарность" обратилась к Виталию Кличко и его политической силе с предложением к конструктивному сотрудничеству в интересах киевлян.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила лидер команды политсилы, супруга пятого президента Украины Марина Порошенко.

"Сегодня вступит в свои права новоизбранный мэр Киева Виталий Кличко. Надо отметить, что благодаря поддержке "Европейской Солидарности" ему удалось выиграть эти выборы уже в первом туре. Мы его поддержали, потому что он достаточно эффективно смог использовать возможности, которые появились в столице благодаря инициированной Петром Порошенко реформы децентрализации", - отметила лидер команды.

"Мы шли на выборы с четкой программой, стратегией относительно неотложных вопросов, которые надо очень быстро решать в столице. Именно эту стратегию мы сегодня предлагаем УДАРу для сотрудничества в новом составе Киевского городского совета. Это и решения медицинской проблемы в связи с коронавирусом, предоставление необходимых коек, которые оснащены кислородом. Это и адекватная оплата труда медицинского персонала, массовое тестирование киевлян для того, чтобы мы действительно имели реальную картину заболеваемости в Киеве", - перечислила Марина Порошенко.

Кроме того, Порошенко подняла вопрос поддержки малого и среднего бизнеса.

"Это и карантин выходного дня, и другие ограничения для ФОП, которые сегодня очень подрывают возможность эффективно работать, содержать свои семьи, платить налоги в местный и центральный бюджеты. ... Это и вопросы, касающиеся образования, так как на сегодня мы не имеем четкого алгоритма - как учиться в образовательных учреждениях, как работать учителям, педагогам", - подчеркнула она.

"Мы также понимаем, что на столе у новоизбранного мэра есть и другие предложения - не только от "Европейской Солидарности". И от того, какое именно он сегодня выберет, будет зависеть будущее Киева. Мы увидим, оправдаются ли ожидания киевлян по объединению проевропейских, прогосударственных сил в Киевсовете", - отметила Марина Порошенко, добавив, что команда "Европейской Солидарности" уже готова к плодотворной, слаженной и профессиональной работе в новом составе Киевского городского совета.

Также читайте: Кличко: Коалиции или оппозиции в Киевсовете нет, это парламентская конструкция

Автор: 

Киевсовет (1365) Кличко (4635) УДАР (915) Порошенко Марина (99) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+18
А с кем еще коалицию Виталику формировать? Со "шлюгами нурода"?
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01.12.2020 13:17
+15
Не з збілами ж і ОПЗЖістами Кличку об`єднуватись, адекватний Київ не сприйме
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01.12.2020 13:18
+14
Не знаю... Может быть, чтобы Киевсовет работал и принимал решения?
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01.12.2020 13:20
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Згоден, дуже гарні дописи ,продовжуй далі рідною ,сябро !!)))
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01.12.2020 14:07 Ответить
Ну, тут я смяюся - трохi тролю. Мне Пеця зусiм не падабаецца - карупцыянер, демагог, каньюктуршчык.
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01.12.2020 14:07 Ответить
Сябро,мені дійсно подобаються дописи білоруською мовою!! В мене двоюрідний брат живе в Гродно !!))
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01.12.2020 14:21 Ответить
Лукашенка ілі Ціхановская намноґа лучше, правда? Хоча, ви ж, телепні бульбашські, взагалі ніколи в житті нікого не вибирали)))
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01.12.2020 14:24 Ответить
Целепень, адкажы мне. Вось напрыклад Аранжавая рэвалюцыя - вызначае, што вы прас@али "На Гранiце"?
Рэвалюцыя Годнасьцi вызначае, што вы прас@алi i аранжавую?
Але ход тваiх думак, целепень, мне падабаецца - параунанне Парашэнка з Лукой i самауспакой, што ваш хоць крыху лепшы.
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01.12.2020 15:26 Ответить
Што тычыцца Цiханоу'скай - яна у' маiх вачах толькi расьце як палiтык i грамадцкi дзеяч.
Яна у' палiтыцы чалавек выпадковы, але пайсцi супраць дыктатуры - трэба мець асабiсты гераiзм. Сумленнасць ды свядомасць - вось што беларусам зарас патрэбна ад палiтыкау'. У Святланы гэта есць.
А ты, целепень, блытаеш прастытуцыю з палiтыкай. Калi твой Пеця у' Кiяве - вышыванку, а з Пуцiным - "цiсну руку - абдымаю", то гэта першае. Гэта прастытуцыя.
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01.12.2020 15:49 Ответить
Побачимо,на все свій час !!)))
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01.12.2020 14:03 Ответить
интересно она спрасила у тарговых партнерофф разрешение или нет?
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01.12.2020 13:50 Ответить
УДАР-Лебедь-Щука-Рак, Хана буде Київу. У мене у районі 2 каденції був Бондаренко БЮТ, нічого не робилось майже асфальт 20-30 річний повсюду був, садочки діт.площ. розвалювались та ще багато чого руйнувалось у районі. Тоді теж було Лебедь-Щука-Рак-Проходимци. А після 2014 Київ та мій Район почв відроджуватись та ще багато, що за 30 років не робилось стало робитись.
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01.12.2020 13:50 Ответить
Пойду в Ютьюб,на музыкальную волну Armin Van Buuren...
Удачи всем...
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01.12.2020 13:52 Ответить
Давай-давай. хватит тут чудить.
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01.12.2020 14:48 Ответить
В переводе на нормальный язык:"Мы ж тебя,Витос,поддержали-теперь дай нам возможность вмочить рыло в корыто.А если не дашь,то мы объединимся с зелеными и один хрен тебя достанем,только тогда уже придется тебе на одно рыло больше к корыту допустить"
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01.12.2020 14:03 Ответить
А я гадаю ,чому це "Матьківщина" з зеленою пліснявою кучкується !!!!))))
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01.12.2020 14:05 Ответить
скоріше з опзжопою об'єднаються, я ще пам'ятаю роки, коли Пеця казав, щоб не ображали комуняків, бо їх голоси ще ************
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01.12.2020 14:05 Ответить
А Питруне - куда ветер подует туда и плывет
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01.12.2020 14:10 Ответить
С кем бы кто там не объединялся, дерибан неотвратим. И идеология тут на 10-м месте. Или есть еще наивные, которые думают, что эта гопота пролезла во власть, чтоб делать жизнь простого народа лучше?
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01.12.2020 14:41 Ответить
Пока ЮВТ не станет президентом---дерибан будет сменять дерибан.
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01.12.2020 14:49 Ответить
Банний лист на попі
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01.12.2020 15:32 Ответить
Вообще доконать Киев.
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01.12.2020 16:38 Ответить
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