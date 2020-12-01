"ЕС" предлагает "УДАРу" сотрудничать в новом составе Киевсовета, - Марина Порошенко

Перед первым заседанием новоизбранного состава Киевского городского совета фракция "Европейская Солидарность" обратилась к Виталию Кличко и его политической силе с предложением к конструктивному сотрудничеству в интересах киевлян.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила лидер команды политсилы, супруга пятого президента Украины Марина Порошенко.

"Сегодня вступит в свои права новоизбранный мэр Киева Виталий Кличко. Надо отметить, что благодаря поддержке "Европейской Солидарности" ему удалось выиграть эти выборы уже в первом туре. Мы его поддержали, потому что он достаточно эффективно смог использовать возможности, которые появились в столице благодаря инициированной Петром Порошенко реформы децентрализации", - отметила лидер команды.

"Мы шли на выборы с четкой программой, стратегией относительно неотложных вопросов, которые надо очень быстро решать в столице. Именно эту стратегию мы сегодня предлагаем УДАРу для сотрудничества в новом составе Киевского городского совета. Это и решения медицинской проблемы в связи с коронавирусом, предоставление необходимых коек, которые оснащены кислородом. Это и адекватная оплата труда медицинского персонала, массовое тестирование киевлян для того, чтобы мы действительно имели реальную картину заболеваемости в Киеве", - перечислила Марина Порошенко.

Кроме того, Порошенко подняла вопрос поддержки малого и среднего бизнеса.

"Это и карантин выходного дня, и другие ограничения для ФОП, которые сегодня очень подрывают возможность эффективно работать, содержать свои семьи, платить налоги в местный и центральный бюджеты. ... Это и вопросы, касающиеся образования, так как на сегодня мы не имеем четкого алгоритма - как учиться в образовательных учреждениях, как работать учителям, педагогам", - подчеркнула она.

"Мы также понимаем, что на столе у новоизбранного мэра есть и другие предложения - не только от "Европейской Солидарности". И от того, какое именно он сегодня выберет, будет зависеть будущее Киева. Мы увидим, оправдаются ли ожидания киевлян по объединению проевропейских, прогосударственных сил в Киевсовете", - отметила Марина Порошенко, добавив, что команда "Европейской Солидарности" уже готова к плодотворной, слаженной и профессиональной работе в новом составе Киевского городского совета.

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