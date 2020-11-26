Кличко: Коалиции или оппозиции в Киевсовете нет, это парламентская конструкция

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на сотрудничество с депутатами от всех партий, которые прошли в Киевский городской совет.

Об этом сказал Кличко журналистам 26 ноября после презентации книги своих избранных цитат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я буду очень рад сотрудничать со всеми представителями громады, а коалиция, оппозиция - это такая, знаете, парламентская политическая конструкция. Какая может быть оппозиция к позитивным изменениям в городе, к больницам, мостов, дорог, детских садиков? И поэтому я убежден в том, что к позитивным изменениям должны приобщиться все депутаты, которым киевляне предоставили право отстаивать интересы, позитивные изменения и изменения к лучшему", - сказал Кличко.

Он подчеркнул, что Киевский городской совет - это орган, который несет ответственность в первую очередь за хозяйственную деятельность, добавив, что "политические противостояния могут быть плохим признаком для положительных изменений".

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