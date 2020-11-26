Кличко: Коалиции или оппозиции в Киевсовете нет, это парламентская конструкция
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что рассчитывает на сотрудничество с депутатами от всех партий, которые прошли в Киевский городской совет.
Об этом сказал Кличко журналистам 26 ноября после презентации книги своих избранных цитат, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я буду очень рад сотрудничать со всеми представителями громады, а коалиция, оппозиция - это такая, знаете, парламентская политическая конструкция. Какая может быть оппозиция к позитивным изменениям в городе, к больницам, мостов, дорог, детских садиков? И поэтому я убежден в том, что к позитивным изменениям должны приобщиться все депутаты, которым киевляне предоставили право отстаивать интересы, позитивные изменения и изменения к лучшему", - сказал Кличко.
Он подчеркнул, что Киевский городской совет - это орган, который несет ответственность в первую очередь за хозяйственную деятельность, добавив, что "политические противостояния могут быть плохим признаком для положительных изменений".
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Все слились в воровском экстазе
Источник:https://censor.net/ru/n3233388
Наверное он расчитывает на сотрудничество и с партиями "опзж" с "за жизнь" и прочих "за будущее". Просто офуеть,
Причём если ЕС захотят больше чем остальные, то легко обойдутся без их 30 голосов
Источник: https://censor.net/ru/n3233388
Получился самый длинный кличкизм в истории Кличко. Срочно в анналы.
У Київській міській раді не стільки "оппозиция к позитивным изменениям в городе", як опозиція персонально до Віталія Кличка буде представлена: ОПЗЖ - 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батьківщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%.
Тому Віталій, "к позитивным изменениям должны приобщиться" і приєднаються "ЄС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98% і "Єдність Омельченка" - 8,74%.
Ти можеш зробити більшість у складі "Удар","СН", "Батьківщина", "Голос", як тобі "настійливо рекомендують" в ОПі, але тоді ти підпишеш собі політичний вирок.
Як ми писали раніше, Київська облрада була приречена на створення більшості з 4 суб'єктів, які домовилися ще «на березі» про співпрацю - ОПЗЖ, «Батьківщина», «За майбутнє» та «Слуга народу». «Євросолідарність» фактично автоматично опинилася в опозиції.
Неформальні домовленості були досягнуті давно - задовго до виборів. Зараз прийшов час знову домовлятися. Окремо - по найбільш ласим комісіям і керівництву президії.
Станом на зараз, за інформацією «Моєї Київщини», є дві кандидатури на посаду голови облради. Це - Олександр Скляров, перший заступник голови Київської ОДА, який представляє «Слугу народу». Фактично таке рішення облради означало б повноцінну вікторією адміністрації на чолі з Василем Володіним.https://www.mykyivregion.com.ua/analytics/v-ocikuvanni-kidalova-xto-stane-golovoyu-kiyivskoyi-oblradi
Для чого там ОПЗЖ з їх нікому не потрібними кількома голосами? Вони будуть в опозиції разом з ЕС. Коаліцію озвучували ще до виборів: Удар, СН, Батьківщина і За Майбутнє
Вам зразу сказали, що ЕС вибори тотально програв. Ні волали про "перемогу" як упороті.
Побачимо що за коаліція буде у Львові і чи буде там ЕС
Але суть не міняється. Майже 2/3 голосів у СН, Батьківщини і За майбутнє
Вони і будуть приймати рішення.