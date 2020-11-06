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Новости Политика Украины
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Киев (11120) Киевсовет (445) местные выборы (1118)

Выборы в Киевсовет: "ЕС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98%, "Еднисть А. Омельченко" - 8,74%, ОПЗЖ – 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выборы в Киевсовет: "ЕС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98%, "Еднисть А. Омельченко" - 8,74%, ОПЗЖ – 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%

В Киевский городской совет по итогам результатов выборов прошли семь политических партий: "Европейская солидарность", "УДАР Виталия Кличко", "Еднисть Александра Омельченко", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Слуга народа", "Батькивщина" и "Голос".

Согласно обнародованным в пятницу главой Киевской городской территориальной избирательной комиссии Валентиной Корольковой данным, "Евросолидарность" получила 20,52% голосов избирателей, "УДАР" - 19,98%, "Еднисть Александра Омельченко" - 8,74%, ОПЗЖ – 7,81%, "Слуга народа" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Другие партии не преодолели 5% барьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кличко переизбран мэром Киева: в первом туре за него проголосовали 50,52%, - горизбирком

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Топ комментарии
+27
в Киеве прошлу уже несколько революций и от настроения киевлян многое зависит - так шо зеленые берегитесь - вам еще чуть чуть и все - достали уже окончательно
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06.11.2020 16:11
+24
"Наследие войны".
Гавкали на Украину, звали сюда кацапов, а когда началась война - быстро свалили в Киев!
И благополучно получили право голоса.
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06.11.2020 16:13
+23
Жаль что проходной барьер не 8%
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06.11.2020 16:09
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Жаль что проходной барьер не 8%
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06.11.2020 16:09 Ответить
9 было бы еще лучше..
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06.11.2020 16:11 Ответить
А "Ванько Сулима" тут,кілька днів тому, "тряс геніталіями", що "Матьківщина" - не перших ролях, а "ЕС", в кращому випадку, на четвертому місці, по всій Україні...
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06.11.2020 16:20 Ответить
Религиозные фанатики, они такие. Даже если твоя "богиня" - высохшая мумия из склепа, они до последнего будут надеяться, что вот, сейчас, вот произойдет чудо и...
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06.11.2020 16:54 Ответить
Я Вас прошу, не трогайте Ваню! Без него будет не так смешно жить.
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06.11.2020 17:22 Ответить
Ваня еще тот клоун. Который год наблюдаю этого адепта Юлькиного мира.
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06.11.2020 19:03 Ответить
100%
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06.11.2020 18:24 Ответить
Грабеж Госрезерва
" ... вам и не снилось" (с)
"Напівпорожні склади, зникнення тисяч тонн запасів у невідомому напрямку, прострочені продовольчі товари на сотні мільйонів гривень, катастрофічний технічний стан підприємств, господарський безлад і багатомільйонні фінансові махінації" - с таким сенсационным заявлением выступила 05.11.2020 пресс-служба Минэкономики, по результатам аудита "Держрезерву"

https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=d0838d5d-6d86-4aa0-82e0-58f369836994&title=AuditderzhrezervuPidtverdivTotalneRozkradanniaZapasivIMilionniZbitki

То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.

Все это началось с нашего сообщения Хроники от 23.11.2019 г.

"В Украине распечатаны оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна. Официальное объяснение -обновление запасов. Это ложь. Реактивация запасов закончилась в октябре."

Само по себе это действие уникально. Вскрытие резерва после реактивации (перезакладки запасов), укладки под консервацию и мероприятий изолирования - это ЧП и никакими техническими обстоятельствами это объяснить нельзя. Именно потому это и привлекло наше внимание.

Кроме того, данное действие - это сложный административный процесс, фиксируемый в документах и спецсообщениях с конечным решением которое принимает исключительно Президент (при его отсутствии, лицо выполняющее функции Президента). Без такого решения, доставляемого по специальное процедуре никто никого и близко не подпустит к Государственному резерву. У нас нет возможности доступа к Госрезерву, потому вопрос был поставлен на контроль.

Аналитический контроль и анализ косвенных данных показал аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников, о чем мы уведомили в сообщении Хроники от 25.03.2020 г. "Экспорт зерна с Украины за последний месяц вырос на 70%. Заранее предупреждаем власть Зеленского - проверьте реальные запасы продовольственного зерна. Проверьте государственные запасы в госрезерве. "

Первой жертвой такого развития событий пал министр финансов Уманский, который в своем анализе деятельности таможенных служб упомянул о информация о периодических сбросах и изменении данных касающихся деятельности транспортно-перевалочных объектов экспорта зерна из Украины, в том числе и Одесского припортового элеватора принадлежащего государству и был уволен 30 марта 2020 года без объяснения причин, пробыв на должности 26 дней.

Но информация уже пошла ...

И 1 апреля 2020 г. у Зеленского собралось вовсе не первоапрельское собрание

Сообщение Хроники "02.04.2020 г. Вчера у Зеленского собралась странная компания. он, Ермак, Тимошенко Кирилл, Шефир Сергей и Устенко (советник Зеленского) и Аваков.. Докладывал Устенко. О чем говорили мы не знаем, но Устенко недавно почти сутки провел в Государственном агентстве резерва Украины".

Из этого можно сделать вывод, что президент и его окружение прекрасно знало о ситуации, но вот что в Госрезерве делал Устенко стало понятно через неделю.

Сообщение Хроники "08.04.2020 г. С поста исполняющего обязанности главы правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ, национальный оператор зернового ринку Украины, в сфере хранения, переработки, перевалки и экспорта зерновых) уходит назначенный в декабре 2019 года Саймон Чернявский . На посту отработал прекрасно. Структурные вопросы решил, кредитные вопросы с Китаем порешал. Уход связан с конфликтом с советником Зеленского Устенко. Обстоятельства нам ПОКА неизвестны. "

Произошло то что, г-н Чернявский, по роду своей деятельности и занимаемой должности увидел то же что и мы - "аномальный рост экспорта зерна из не совсем понятных источников". Будучи профессионалом в своей сфере, он естественно точно определил "источник" аномального роста и соответственно начал задавать вопросы. Власть посчитала его источником нашей информации и решила его уволить, отсекая от опасной для нее информации.

Власть ошиблась и в определении источника и в оценке своих возможностей контролировать выток информации. Общие объемы вывоза зерна из Госрезерва были нами оглашены.

Собощение Хроники "07.05.2020 г. За период декабрь 2019 г. по март 2020 года из государственных единиц хранения стратегических запасов зерна было изъято 1.86 млн. т зерна продовольственной группы. Основная масса этого зерна, около 1 млн. т была вывезена через морские порты Украины в период с 12 по 22 марта. Подобная операция невозможна без разрешения президента страны, как главы СНБО. "

Далее было еще более интересно. Задолго до всяких "проверок Госаудитслужбы по распоряжению Кабинета министров" управление "К" СБУ провело обследования единиц хранения "Державного агентства резерву України", результаты которого мы огласили в Хронике 30.06.2020 г.

"... обнаружена недостача материальных ценностей на общую сумму свыше 10 млрд. гривен. в том числе

зерна продовольственной группы - 9,311 млрд. гривен (на 4,890 млрд есть договора перевложения)

топливо - 890,73 млн.гривен (на 611.2 млн. гривен есть договора перевложения)

предметы медицинского назначения 3,41 млн. гривен (есть акты списания на сумму 890.6 тысяч гривен)

металлоконструкции 9.12 млн. гривен (по остаточной стоимости)

соль пищевая - 2,01 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)

строительные материалы - 1.91 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)

спирт этиловый технический 4.98 млн. гривен (на всю сумму есть договора перевложения, но ликвидированы фирмы их заключившие)"

Уже тогда стало ясно что масштаб хищений колоссален.

Зеленский решил действовать по привычному методу - молчать и все все забудут. Вполне логично. Без смены власти расследования такого масштаба и уровня, которые затрагивают высшие этажи власти практически невозможны.

Он не рассчитал одного - его власть не вечна и публикация информации Минэкономики кроме всего прочего, ясно говорит и об этом.

P.S. Для тех , кому "да какая разница ?". Разницу вы увидите в цене на хлеб в феврале.
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06.11.2020 16:20 Ответить
Ось так би по всій Україні. Дуже подобається, що прорашистські партії дуже мало набрали. Гадаю, через переселену вату з Дирляндії
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06.11.2020 16:23 Ответить
Ну вот кто, кто в Киеве голосовал за ******** ?
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06.11.2020 16:11 Ответить
моя соседка например, проголосовала и пошла у церковь УПЦМП
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06.11.2020 16:13 Ответить
Поставь ей "растяжку" у двери,а потом поставь свечку в ПЦУ.
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06.11.2020 16:23 Ответить
ну вот я том же, я же не пойду ее за это убивать)
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06.11.2020 16:25 Ответить
все равно Порошенко в Киеве виннер, а Бойко - лузер!
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06.11.2020 16:25 Ответить
Пох на бойка. Главное что Слуги - *****.
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06.11.2020 18:42 Ответить
"Наследие войны".
Гавкали на Украину, звали сюда кацапов, а когда началась война - быстро свалили в Киев!
И благополучно получили право голоса.
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06.11.2020 16:13 Ответить
бабушка очень любит Бойка
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06.11.2020 16:14 Ответить
Ті, хто раніше жив у Даунецьку, наприклад...
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06.11.2020 18:07 Ответить
в Киеве прошлу уже несколько революций и от настроения киевлян многое зависит - так шо зеленые берегитесь - вам еще чуть чуть и все - достали уже окончательно
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06.11.2020 16:11 Ответить
Кто будет чистить ливнестоки?
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06.11.2020 16:23 Ответить
Нехай син зеленського чистить!
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06.11.2020 16:32 Ответить
в общем ЕС в Киеве это лидер - виннер!
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06.11.2020 16:12 Ответить
Даааа, «слуги» знатно облажались...
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06.11.2020 16:12 Ответить
Короче в Киеве ОПЫЗЫЖЕ и вонючих слуг можно смело теперь посылать накуй!!!
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06.11.2020 16:16 Ответить
а как же шапито 95 ???где 173% ??? вам больше не нравица дурачёк на лисапеде??? стадо ауууу))))
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06.11.2020 16:17 Ответить
воваянеЛОХ новое погоняло воваянеЛОХсемьпроцентов ахаха =).
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06.11.2020 16:18 Ответить
МОЛОДЦЫ КИЕВ!
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06.11.2020 16:19 Ответить
Выборы в Киевсовет: "ЕС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98%, "Еднисть А. Омельченко" - 8,74%, ОПЗЖ – 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батькивщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97% - Цензор.НЕТ 7119
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06.11.2020 16:20 Ответить
Киев - Респект!!!!
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06.11.2020 16:20 Ответить
Кто в Киеве голосует за ОПЗЖ???
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06.11.2020 16:25 Ответить
Понаехали. Да и от времен шапкокрада остались "ценные кадры".
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06.11.2020 16:56 Ответить
Много донецких и луганских после 2014 г. понаехало.
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06.11.2020 17:21 Ответить
СмешнА, партия за "ЖО"пу, выиграла у партии за у "Все вы президенты", чуднО.
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06.11.2020 16:26 Ответить
Если "ЕС" и УДАР не объединятся, возня будет с формированием коалиции, там солянка такая получилась.
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06.11.2020 16:36 Ответить
А отче "Єдності" Омельченко вдалося таку кількість голосів назбирати- загадка! Жоден екзитпол не давав їм навіть прохідних 5%. Сам Олександр Омельченко уже не при справках роква 15, а за його бренд (ім'я) проголосував кожен дванадцятий виборець...
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06.11.2020 16:37 Ответить
В Киеве слуги коломойского на уровне Шария а уголовщина ПОДЖопнтиков под плинтусом.
Ес, Удар успехов в развитии Киева!
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06.11.2020 16:40 Ответить
комментарий отмечен как спам
Вор на воре сидит и вором погоняет.Мне жалко киевлян,как и харьковчан.
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06.11.2020 16:44 Ответить
А ви із секти "Хто завгодно аби не Порошенко" я так розумію.
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06.11.2020 18:50 Ответить
Вопрос переезда КС в Харьков, для врагов Украины, становится все больше актуальным.
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06.11.2020 16:46 Ответить
Жулька доболталась в проруби до рейтинга меньше чем у ватаноидов
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06.11.2020 16:47 Ответить
Жуть. Молодежь похоже не пришла.
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06.11.2020 16:49 Ответить
А де 73% д@вб@й@бів ділося?
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06.11.2020 16:51 Ответить
А їх ніколи і не було. Це вигадка ботоферми одного супержадібного мародера
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06.11.2020 17:28 Ответить
тебе чмошного не було? ти вигадка мародера?
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06.11.2020 17:33 Ответить
Є людина, а є продажний троль. Людина має свою думку, а продажний троль просто заробляє гроші
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06.11.2020 18:04 Ответить
Много заработал?
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06.11.2020 18:20 Ответить
і то все, що ти знаєш про життя? Вибори до Київради: "ЄС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98%, "Єдність О. Омельченка" - 8,74%, ОПЗЖ - 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батьківщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97% - Цензор.НЕТ 7146
гівно не людина ти Вибори до Київради: "ЄС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98%, "Єдність О. Омельченка" - 8,74%, ОПЗЖ - 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батьківщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97% - Цензор.НЕТ 7525
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06.11.2020 20:55 Ответить
Киевляне это самый адекватный срез украинцев. В Киеве представлены лучшие люди со всех регионов, поэтому в Киеве опзж и слуги олигархов имеют очень незначительную поддержку. А всякая петушарийская педофильня вообще не имеет шансов.
Весь этот сепарский сброд маргинален и имеет успех лишь в отдельных регионах страны.
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06.11.2020 16:53 Ответить
После второго пришествия Кличко, уже ничем нас не удивишь.
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06.11.2020 17:10 Ответить
Тепер кожен галицький вуйко,подивившись на тамті результати повість - ого,кілько то вже є наших в тамтім Кийові!..Вєнцей аніж у Львовє!..
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06.11.2020 17:17 Ответить
От буду іржати, коли киян-юлєфобів Ахметов з Фірташем почнуть викидати з домівок за борги по комуналці! Вибори до Київради: "ЄС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98%, "Єдність О. Омельченка" - 8,74%, ОПЗЖ - 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батьківщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97% - Цензор.НЕТ 5202
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06.11.2020 17:22 Ответить
Доречі. Закон від зелених про конфіскацію житла за борги без рішення суду вже в Раді лежить. 226 і цей закон вже стоїть! Вибори до Київради: "ЄС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98%, "Єдність О. Омельченка" - 8,74%, ОПЗЖ - 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батьківщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97% - Цензор.НЕТ 4910
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06.11.2020 17:24 Ответить
А из хорошего что сделал? Нагадило всем,упустило экономику,теперь ждет осуществление пословици-сделал гадость-сердцу радость? Смотри ванюша,Карма женщина с хорошим чуством юмора,может вернуться бумерангом
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06.11.2020 18:26 Ответить
П. С. Поздравляю- твоя багиня имеет рейтинг меньше чем ватаноиды. Так бывает,когда голосуешь,,против,, а не ,,за,,
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06.11.2020 18:28 Ответить
як тебе не любити))))
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06.11.2020 17:32 Ответить
Вже є результати виборів мера Києва.
Кличко - 50,52%
https://hromadske.radio/news/2020/11/06/klychko-peremih-na-vyborakh-mis-koho-holovy-kyieva-druhoho-turu-ne-bude-ofitsiyni-rezul-taty
Верещалка навіть 5% не набрала. До речі, як і в Раві-Руській, слуги ледь ледь спромоглись зайняти останнє сьоме місце.
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06.11.2020 17:58 Ответить
ЖОПОблоку потрібно видавати не мандати депутата, а місця на цвинтарі, можна безкоштовно і поза чергою.
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06.11.2020 18:12 Ответить
Ще чого. Поцікавтесь скільки коштує в Києві місце на Лісному цвинтарі.
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06.11.2020 18:53 Ответить
Думаю що народ скинеться моментально при умові, що жопоблоківці відправляються туди негайно.
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06.11.2020 19:22 Ответить
Соромно за земляків. За ОПЗЖ, за Слуг, за Омельченка. Батьківщина теж і нашим, і вашим. Важкувато буде відстояти за Кличком посаду очільника Кмда. Треба 67%.
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06.11.2020 18:22 Ответить
Ну в принципе этот рейтинг сегодня можно распространить по всей Украине.Бо так и есть приблизительно.Регионы сплошные фальсификации.Юг и Восток,куплены за мордовские гроши.Москалям Юг и Восток сдаваться не собирается,бо это невозможно,а вот гроши с тупых москалей всегда готовы брать под обещания,що мол когда нибудь мол сложится обстановка и мы раскроем себя,що не отменяет их колобаранство,но за эту их двойственность сегодня их некому привлекать Вибори до Київради: "ЄС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98%, "Єдність О. Омельченка" - 8,74%, ОПЗЖ - 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батьківщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97% - Цензор.НЕТ 3552
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06.11.2020 19:42 Ответить
За СанСаныча, по-ходу, электорат кпу голосовал.
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06.11.2020 21:54 Ответить
 
 