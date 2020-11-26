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Київрада (454) Кличко (2817)

Кличко: Коаліції або опозиції в Київраді немає, це парламентська конструкція

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кличко: Коаліції або опозиції в Київраді немає, це парламентська конструкція

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що розраховує на співпрацю з депутатами від усіх партій, які пройшли до Київської міської ради.

Про це сказав Кличко журналістам 26 листопада після презентації книги своїх вибраних цитат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я буду дуже радий співпрацювати з усіма представниками громади, а коаліція, опозиція - це така, знаєте, парламентська політична конструкція. Яка може бути опозиція до позитивних змін у місті, до лікарень, мостів, доріг, дитячих садків? І тому я переконаний в тому, що до позитивних змін повинні долучитися всі депутати, яким кияни надали право відстоювати інтереси, позитивні зміни і зміни на краще", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що Київська міська рада - це орган, який несе відповідальність передовсім за господарську діяльність, додавши, що "політичні протистояння можуть бути поганою ознакою для позитивних змін".

Також читайте: Вибори до Київради: "ЄС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98%, "Єдність О. Омельченка" - 8,74%, ОПЗЖ - 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батьківщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Конечно)
Все слились в воровском экстазе
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26.11.2020 13:02
+2
Какая может быть оппозиция к позитивным изменениям в городе, к больницам, мостов, дорог, детских садиков? И поэтому я убежден в том, что к позитивным изменениям должны приобщиться все депутаты, которым киевляне предоставили право отстаивать интересы, позитивные изменения и изменения к лучшему..
Источник: https://censor.net/ru/n3233388

Получился самый длинный кличкизм в истории Кличко. Срочно в анналы.
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26.11.2020 13:22
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Конечно)
Все слились в воровском экстазе
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26.11.2020 13:02 Відповісти
"Какая может быть оппозиция к позитивным изменениям в городе, к больницам, мостов, дорог..." Кличко: Коалиции или оппозиции в Киевсовете нет, это парламентская конструкция - Цензор.НЕТ 8793

Источник:https://censor.net/ru/n3233388
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26.11.2020 13:10 Відповісти
" Мэр Киева Кличко заявил, что рассчитывает на сотрудничество с депутатами от всех партий...."

Наверное он расчитывает на сотрудничество и с партиями "опзж" с "за жизнь" и прочих "за будущее". Просто офуеть,
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26.11.2020 13:18 Відповісти
Ну он занял самую выгодную для себя позицию арбитра. То есть главного. Он будет инициировать решения и протаскивать их договариваясь с кем угодно.
Причём если ЕС захотят больше чем остальные, то легко обойдутся без их 30 голосов
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26.11.2020 13:37 Відповісти
Какая может быть оппозиция к позитивным изменениям в городе, к больницам, мостов, дорог, детских садиков? И поэтому я убежден в том, что к позитивным изменениям должны приобщиться все депутаты, которым киевляне предоставили право отстаивать интересы, позитивные изменения и изменения к лучшему..
Источник: https://censor.net/ru/n3233388

Получился самый длинный кличкизм в истории Кличко. Срочно в анналы.
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26.11.2020 13:22 Відповісти
С Комарницким и Тищенко ты будешь сотрудничать. Прав был Лерос...
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26.11.2020 13:23 Відповісти
Кличко відповів дипломатично. Але вчора у Київській обласній раді склалась тимчасова опозиція "зелька, жулька й жопоблок", якій щоб стати більшістю не вистачило всього 5 голосів.
У Київській міській раді не стільки "оппозиция к позитивным изменениям в городе", як опозиція персонально до Віталія Кличка буде представлена: ОПЗЖ - 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батьківщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%.

Тому Віталій, "к позитивным изменениям должны приобщиться" і приєднаються "ЄС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98% і "Єдність Омельченка" - 8,74%.
Ти можеш зробити більшість у складі "Удар","СН", "Батьківщина", "Голос", як тобі "настійливо рекомендують" в ОПі, але тоді ти підпишеш собі політичний вирок.
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26.11.2020 13:32 Відповісти
Сьогодні, 25 листопада, відбудеться продовження роботи першого пленарного засідання Київської облради, на якому мають бути ухвалені кадрові рішення. Зокрема, склад президії, а також керівництво комісій. І несподіванки щодо того, хто ж врешті-решт очолить облраду, можуть статися в будь-який момент
Як ми писали раніше, Київська облрада була приречена на створення більшості з 4 суб'єктів, які домовилися ще «на березі» про співпрацю - ОПЗЖ, «Батьківщина», «За майбутнє» та «Слуга народу». «Євросолідарність» фактично автоматично опинилася в опозиції.
Неформальні домовленості були досягнуті давно - задовго до виборів. Зараз прийшов час знову домовлятися. Окремо - по найбільш ласим комісіям і керівництву президії.
Станом на зараз, за інформацією «Моєї Київщини», є дві кандидатури на посаду голови облради. Це - Олександр Скляров, перший заступник голови Київської ОДА, який представляє «Слугу народу». Фактично таке рішення облради означало б повноцінну вікторією адміністрації на чолі з Василем Володіним.https://www.mykyivregion.com.ua/analytics/v-ocikuvanni-kidalova-xto-stane-golovoyu-kiyivskoyi-oblradi
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26.11.2020 13:37 Відповісти
Схоже на брехню і маніпуляцію.
Для чого там ОПЗЖ з їх нікому не потрібними кількома голосами? Вони будуть в опозиції разом з ЕС. Коаліцію озвучували ще до виборів: Удар, СН, Батьківщина і За Майбутнє
Вам зразу сказали, що ЕС вибори тотально програв. Ні волали про "перемогу" як упороті.
Побачимо що за коаліція буде у Львові і чи буде там ЕС
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26.11.2020 13:55 Відповісти
Це облрада. Там Удару немає.
Але суть не міняється. Майже 2/3 голосів у СН, Батьківщини і За майбутнє
Вони і будуть приймати рішення.
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26.11.2020 14:05 Відповісти
 
 