Кличко: Коаліції або опозиції в Київраді немає, це парламентська конструкція

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що розраховує на співпрацю з депутатами від усіх партій, які пройшли до Київської міської ради.

Про це сказав Кличко журналістам 26 листопада після презентації книги своїх вибраних цитат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я буду дуже радий співпрацювати з усіма представниками громади, а коаліція, опозиція - це така, знаєте, парламентська політична конструкція. Яка може бути опозиція до позитивних змін у місті, до лікарень, мостів, доріг, дитячих садків? І тому я переконаний в тому, що до позитивних змін повинні долучитися всі депутати, яким кияни надали право відстоювати інтереси, позитивні зміни і зміни на краще", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що Київська міська рада - це орган, який несе відповідальність передовсім за господарську діяльність, додавши, що "політичні протистояння можуть бути поганою ознакою для позитивних змін".

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