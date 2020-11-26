Кличко: Коаліції або опозиції в Київраді немає, це парламентська конструкція
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що розраховує на співпрацю з депутатами від усіх партій, які пройшли до Київської міської ради.
Про це сказав Кличко журналістам 26 листопада після презентації книги своїх вибраних цитат, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я буду дуже радий співпрацювати з усіма представниками громади, а коаліція, опозиція - це така, знаєте, парламентська політична конструкція. Яка може бути опозиція до позитивних змін у місті, до лікарень, мостів, доріг, дитячих садків? І тому я переконаний в тому, що до позитивних змін повинні долучитися всі депутати, яким кияни надали право відстоювати інтереси, позитивні зміни і зміни на краще", - сказав Кличко.
Він підкреслив, що Київська міська рада - це орган, який несе відповідальність передовсім за господарську діяльність, додавши, що "політичні протистояння можуть бути поганою ознакою для позитивних змін".
Будь ласка, зачекайте...
Все слились в воровском экстазе
Источник:https://censor.net/ru/n3233388
Наверное он расчитывает на сотрудничество и с партиями "опзж" с "за жизнь" и прочих "за будущее". Просто офуеть,
Причём если ЕС захотят больше чем остальные, то легко обойдутся без их 30 голосов
Источник: https://censor.net/ru/n3233388
Получился самый длинный кличкизм в истории Кличко. Срочно в анналы.
У Київській міській раді не стільки "оппозиция к позитивным изменениям в городе", як опозиція персонально до Віталія Кличка буде представлена: ОПЗЖ - 7,81%, "СН" - 7,53%, "Батьківщина" - 7,49%, "Голос" - 5,97%.
Тому Віталій, "к позитивным изменениям должны приобщиться" і приєднаються "ЄС" - 20,52%, "УДАР" - 19,98% і "Єдність Омельченка" - 8,74%.
Ти можеш зробити більшість у складі "Удар","СН", "Батьківщина", "Голос", як тобі "настійливо рекомендують" в ОПі, але тоді ти підпишеш собі політичний вирок.
Як ми писали раніше, Київська облрада була приречена на створення більшості з 4 суб'єктів, які домовилися ще «на березі» про співпрацю - ОПЗЖ, «Батьківщина», «За майбутнє» та «Слуга народу». «Євросолідарність» фактично автоматично опинилася в опозиції.
Неформальні домовленості були досягнуті давно - задовго до виборів. Зараз прийшов час знову домовлятися. Окремо - по найбільш ласим комісіям і керівництву президії.
Станом на зараз, за інформацією «Моєї Київщини», є дві кандидатури на посаду голови облради. Це - Олександр Скляров, перший заступник голови Київської ОДА, який представляє «Слугу народу». Фактично таке рішення облради означало б повноцінну вікторією адміністрації на чолі з Василем Володіним.https://www.mykyivregion.com.ua/analytics/v-ocikuvanni-kidalova-xto-stane-golovoyu-kiyivskoyi-oblradi
Для чого там ОПЗЖ з їх нікому не потрібними кількома голосами? Вони будуть в опозиції разом з ЕС. Коаліцію озвучували ще до виборів: Удар, СН, Батьківщина і За Майбутнє
Вам зразу сказали, що ЕС вибори тотально програв. Ні волали про "перемогу" як упороті.
Побачимо що за коаліція буде у Львові і чи буде там ЕС
Але суть не міняється. Майже 2/3 голосів у СН, Батьківщини і За майбутнє
Вони і будуть приймати рішення.