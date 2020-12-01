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Новини
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"ЄС" пропонує "УДАРу" співпрацювати в новому складі Київради, - Марина Порошенко

Перед першим засіданням новообраного складу Київської міської ради фракція "Європейська Солідарність" звернулася до Віталія Кличка і його політичної сили з пропозицією до конструктивної співпраці в інтересах киян.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила лідерка команди політсили, дружина п'ятого президента України Марина Порошенко.

"Сьогодні вступить у свої права новообраний мер Києва Віталій Кличко. Треба зауважити, що завдяки підтримці "Європейської Солідарності" йому вдалося виграти ці вибори вже в першому турі. Ми його підтримали, тому що він достатньо ефективно зміг використати можливості, які з’явилися у столиці завдяки ініційованої Петром Порошенком реформи децентралізації", - зазначила лідерка команди.

"Ми йшли на вибори з чіткою програмою, стратегією щодо нагальних питань, які треба дуже швидко вирішувати в столиці. Саме цю стратегію ми сьогодні пропонуємо УДАРу для співпраці в новому складі Київської міської ради. Це і вирішення медичної проблеми у зв’язку з коронавірусом, надання необхідних ліжок, які оснащені киснем. Це і адекватна оплата праці медичного персоналу, масове тестування киян для того, щоб ми дійсно мали реальну картину захворюванолсті в Києві", - перерахувала Марина Порошенко.

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Крім того, Порошенко порушила питання підтримки малого і середнього бізнесу.

"Це й карантин вихідного дня, й інші обмеження для ФОПів, які сьогодні дуже підривають можливість ефективно працювати, утримувати свої сім’ї, сплачувати податки в місцевий і центральний бюджет… Це і питання, які стосуються освіти, тому що на сьогодні ми не маємо чіткого алгоритму – як навчатися в освітніх закладах, як працювати вчителям, освітянам", - підкреслила вона.

"Ми також розуміємо, що на столі у новообраного міського голови є і інші пропозиції – не тільки від "Європейської Солідарності". І від того, яку саме він сьогодні обере, буде залежати майбутнє Києва. Ми побачимо, чи справдяться очікування киян щодо об’єднання проєвропейських, продержавницьких сил в Київраді", - зазначила Марина Порошенко, додавши, що команда" Європейської Солідарності "вже готова до плідної, злагодженої та професійної роботи в новому складі Київської міської ради.

Автор: 

Київрада (789) Кличко (3507) УДАР (85) Порошенко Марина (106) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+18
А с кем еще коалицию Виталику формировать? Со "шлюгами нурода"?
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01.12.2020 13:17
+15
Не з збілами ж і ОПЗЖістами Кличку об`єднуватись, адекватний Київ не сприйме
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01.12.2020 13:18
+14
Не знаю... Может быть, чтобы Киевсовет работал и принимал решения?
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01.12.2020 13:20
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Згоден, дуже гарні дописи ,продовжуй далі рідною ,сябро !!)))
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01.12.2020 14:07 Відповісти
Ну, тут я смяюся - трохi тролю. Мне Пеця зусiм не падабаецца - карупцыянер, демагог, каньюктуршчык.
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01.12.2020 14:07 Відповісти
Сябро,мені дійсно подобаються дописи білоруською мовою!! В мене двоюрідний брат живе в Гродно !!))
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01.12.2020 14:21 Відповісти
Лукашенка ілі Ціхановская намноґа лучше, правда? Хоча, ви ж, телепні бульбашські, взагалі ніколи в житті нікого не вибирали)))
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01.12.2020 14:24 Відповісти
Целепень, адкажы мне. Вось напрыклад Аранжавая рэвалюцыя - вызначае, што вы прас@али "На Гранiце"?
Рэвалюцыя Годнасьцi вызначае, што вы прас@алi i аранжавую?
Але ход тваiх думак, целепень, мне падабаецца - параунанне Парашэнка з Лукой i самауспакой, што ваш хоць крыху лепшы.
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01.12.2020 15:26 Відповісти
Што тычыцца Цiханоу'скай - яна у' маiх вачах толькi расьце як палiтык i грамадцкi дзеяч.
Яна у' палiтыцы чалавек выпадковы, але пайсцi супраць дыктатуры - трэба мець асабiсты гераiзм. Сумленнасць ды свядомасць - вось што беларусам зарас патрэбна ад палiтыкау'. У Святланы гэта есць.
А ты, целепень, блытаеш прастытуцыю з палiтыкай. Калi твой Пеця у' Кiяве - вышыванку, а з Пуцiным - "цiсну руку - абдымаю", то гэта першае. Гэта прастытуцыя.
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01.12.2020 15:49 Відповісти
Побачимо,на все свій час !!)))
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01.12.2020 14:03 Відповісти
интересно она спрасила у тарговых партнерофф разрешение или нет?
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01.12.2020 13:50 Відповісти
УДАР-Лебедь-Щука-Рак, Хана буде Київу. У мене у районі 2 каденції був Бондаренко БЮТ, нічого не робилось майже асфальт 20-30 річний повсюду був, садочки діт.площ. розвалювались та ще багато чого руйнувалось у районі. Тоді теж було Лебедь-Щука-Рак-Проходимци. А після 2014 Київ та мій Район почв відроджуватись та ще багато, що за 30 років не робилось стало робитись.
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01.12.2020 13:50 Відповісти
Пойду в Ютьюб,на музыкальную волну Armin Van Buuren...
Удачи всем...
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01.12.2020 13:52 Відповісти
Давай-давай. хватит тут чудить.
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01.12.2020 14:48 Відповісти
В переводе на нормальный язык:"Мы ж тебя,Витос,поддержали-теперь дай нам возможность вмочить рыло в корыто.А если не дашь,то мы объединимся с зелеными и один хрен тебя достанем,только тогда уже придется тебе на одно рыло больше к корыту допустить"
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01.12.2020 14:03 Відповісти
А я гадаю ,чому це "Матьківщина" з зеленою пліснявою кучкується !!!!))))
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01.12.2020 14:05 Відповісти
скоріше з опзжопою об'єднаються, я ще пам'ятаю роки, коли Пеця казав, щоб не ображали комуняків, бо їх голоси ще ************
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01.12.2020 14:05 Відповісти
А Питруне - куда ветер подует туда и плывет
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01.12.2020 14:10 Відповісти
С кем бы кто там не объединялся, дерибан неотвратим. И идеология тут на 10-м месте. Или есть еще наивные, которые думают, что эта гопота пролезла во власть, чтоб делать жизнь простого народа лучше?
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01.12.2020 14:41 Відповісти
Пока ЮВТ не станет президентом---дерибан будет сменять дерибан.
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01.12.2020 14:49 Відповісти
Банний лист на попі
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01.12.2020 15:32 Відповісти
Вообще доконать Киев.
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01.12.2020 16:38 Відповісти
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