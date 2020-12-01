"ЄС" пропонує "УДАРу" співпрацювати в новому складі Київради, - Марина Порошенко
Перед першим засіданням новообраного складу Київської міської ради фракція "Європейська Солідарність" звернулася до Віталія Кличка і його політичної сили з пропозицією до конструктивної співпраці в інтересах киян.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявила лідерка команди політсили, дружина п'ятого президента України Марина Порошенко.
"Сьогодні вступить у свої права новообраний мер Києва Віталій Кличко. Треба зауважити, що завдяки підтримці "Європейської Солідарності" йому вдалося виграти ці вибори вже в першому турі. Ми його підтримали, тому що він достатньо ефективно зміг використати можливості, які з’явилися у столиці завдяки ініційованої Петром Порошенком реформи децентралізації", - зазначила лідерка команди.
"Ми йшли на вибори з чіткою програмою, стратегією щодо нагальних питань, які треба дуже швидко вирішувати в столиці. Саме цю стратегію ми сьогодні пропонуємо УДАРу для співпраці в новому складі Київської міської ради. Це і вирішення медичної проблеми у зв’язку з коронавірусом, надання необхідних ліжок, які оснащені киснем. Це і адекватна оплата праці медичного персоналу, масове тестування киян для того, щоб ми дійсно мали реальну картину захворюванолсті в Києві", - перерахувала Марина Порошенко.
Крім того, Порошенко порушила питання підтримки малого і середнього бізнесу.
"Це й карантин вихідного дня, й інші обмеження для ФОПів, які сьогодні дуже підривають можливість ефективно працювати, утримувати свої сім’ї, сплачувати податки в місцевий і центральний бюджет… Це і питання, які стосуються освіти, тому що на сьогодні ми не маємо чіткого алгоритму – як навчатися в освітніх закладах, як працювати вчителям, освітянам", - підкреслила вона.
"Ми також розуміємо, що на столі у новообраного міського голови є і інші пропозиції – не тільки від "Європейської Солідарності". І від того, яку саме він сьогодні обере, буде залежати майбутнє Києва. Ми побачимо, чи справдяться очікування киян щодо об’єднання проєвропейських, продержавницьких сил в Київраді", - зазначила Марина Порошенко, додавши, що команда" Європейської Солідарності "вже готова до плідної, злагодженої та професійної роботи в новому складі Київської міської ради.
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Але ход тваiх думак, целепень, мне падабаецца - параунанне Парашэнка з Лукой i самауспакой, што ваш хоць крыху лепшы.
Яна у' палiтыцы чалавек выпадковы, але пайсцi супраць дыктатуры - трэба мець асабiсты гераiзм. Сумленнасць ды свядомасць - вось што беларусам зарас патрэбна ад палiтыкау'. У Святланы гэта есць.
А ты, целепень, блытаеш прастытуцыю з палiтыкай. Калi твой Пеця у' Кiяве - вышыванку, а з Пуцiным - "цiсну руку - абдымаю", то гэта першае. Гэта прастытуцыя.
Удачи всем...