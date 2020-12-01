В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины. ФОТОрепортаж

Международная выставка "Знак Соборности. Большой Государственный Герб Украины от Нарбута до Якутовича" открылась 25 ноября в Национальном художественном музее Украины в г. Киеве.

Соорганизатором выставки выступил Фонд Богдана Губского, передает УНИАН.

Масштабный культурный проект объединяет 12-ть участников. Это музеи Львова, Чернигова, Киева, центральные государственные архивы, Национальная библиотека, дирекция художественных выставок Украины. Международным партнером проекта является Украинский Музей и библиотека в Стэмфорде (США), сообщает пресс-служба Фонда интеллектуального сотрудничества "Украина 21 века".

Проект реализован Фондом в партнерстве с Национальным художественным музеем Украины и музеем Шереметьевых. Выставка посвящена традиции Большого Государственного Герба Украины, исторические истоки создания которого достигают революций 1917-1921 годов. Временная экспозиция сформирована из около 60-ти артефактов, треть из которых представлена на публичное обозрение впервые.

Выставка продлится до 24 января 2021 в офлайн- и онлайн-форматах. Ее куратором является известный украинский историк Юрий Савчук.

Подробнее об уникальности представленных на выставке артефактов в фоторепортаже:





Обушок. Первая половина ХІ ст. Редкий артефакт с изображением княжеского знака - Тризуба







Большая Государственная печать УНР по эскизу Василия Кричевского. 1918 год. Символ государственного возрождения Украины. Главный атрибут государственной независимости и государственного управления







Изображение герба УНР, утвержденного Украинской Центральной Радой 12 (25) февраля 1918 по эскизу Василия Кричевского. Единственное в Музейном, Национальном архивном и библиотечном фонде Украины официальное цветное изображение Государственного герба УНР 1918 года







Книга: сборник документов (составитель Иван Забила). 1679 -1745 гг. Содержит один из древнейших сохранившихся графических изображений герба Войска Запорожского - казака с мушкетом. Уникальным является подпись под гербом "Sigilum Ucraina", что переводится с латыни как "Печать Украины". Артефакт подчеркивает не только широкое использование герба именно на печатях, но и высокий уровень национального сознания казацкой старшины







Флаг Народной Гвардии из Яворова Львовской области. 1848 самый старый сохранившийся флаг с изображением Льва, который тянется к верху скалы. Впервые экспонируется за пределами Национального музея во Львове им. Андрея Шептицкого











Государственный Герб Украины. Георгий Нарбут. 1918 год. Оригинальное произведение непревзойденного графика в области разработки высоких символов Украинской Державы гетмана Павла Скоропадского







Комплект юбилейных монет НБУ с изображением проекта Большого Государственного Герба Украины, посвященный двадцать пятой годовщине независимости Украины. 2016. Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Демьяненко







Проект Большого Государственного Герба Украины. Сергей Якутович, Александр Ивахненко, Виталий Митченко, Мария Дмитриенко, Юрий Савчук. Победитель конкурса на лучший эскиз БГГУ 2008-2009 гг., Утвержденный Кабинетом Министров Украины в 2009 году







Николай Битинский Государственные Гербы - Средний и Малый. Рисунки государственных отличий (в том числе Большого Государственного Герба Украины), созданных по заказу Правительства УНР в изгнании геральдиком Николаем Битинским в Праге в 1939 году. Хранятся в Украинском Музее и Библиотеке в Стэмфорде (США). Впервые экспонируются в Украине







Николай Битинский: Государственный Герб Большой (Соборная Украина)





Печать Государственного секретарства. По эскизу Георгия Нарбута. 1918 год. Единственная известная государственная печать с изображением Казака с мушкетом - "Государственным гербом Украины", созданным Георгием Нарбутом 1918 для Украинской Державы гетмана Павла Скоропадского. Экспонируется впервые. Впервые вводится в научный оборот







