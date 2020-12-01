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В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины. ФОТОрепортаж

В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины. ФОТОрепортаж

Международная выставка "Знак Соборности. Большой Государственный Герб Украины от Нарбута до Якутовича" открылась 25 ноября в Национальном художественном музее Украины в г. Киеве.

Соорганизатором выставки выступил Фонд Богдана Губского, передает УНИАН.

Масштабный культурный проект объединяет 12-ть участников. Это музеи Львова, Чернигова, Киева, центральные государственные архивы, Национальная библиотека, дирекция художественных выставок Украины. Международным партнером проекта является Украинский Музей и библиотека в Стэмфорде (США), сообщает пресс-служба Фонда интеллектуального сотрудничества "Украина 21 века".

Проект реализован Фондом в партнерстве с Национальным художественным музеем Украины и музеем Шереметьевых. Выставка посвящена традиции Большого Государственного Герба Украины, исторические истоки создания которого достигают революций 1917-1921 годов. Временная экспозиция сформирована из около 60-ти артефактов, треть из которых представлена на публичное обозрение впервые.

Выставка продлится до 24 января 2021 в офлайн- и онлайн-форматах. Ее куратором является известный украинский историк Юрий Савчук.

Подробнее об уникальности представленных на выставке артефактов в фоторепортаже:


В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины 01

Обушок. Первая половина ХІ ст. Редкий артефакт с изображением княжеского знака - Тризуба


В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины 02

Большая Государственная печать УНР по эскизу Василия Кричевского. 1918 год. Символ государственного возрождения Украины. Главный атрибут государственной независимости и государственного управления


В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины 03

Изображение герба УНР, утвержденного Украинской Центральной Радой 12 (25) февраля 1918 по эскизу Василия Кричевского. Единственное в Музейном, Национальном архивном и библиотечном фонде Украины официальное цветное изображение Государственного герба УНР 1918 года


В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины 04

Книга: сборник документов (составитель Иван Забила). 1679 -1745 гг. Содержит один из древнейших сохранившихся графических изображений герба Войска Запорожского - казака с мушкетом. Уникальным является подпись под гербом "Sigilum Ucraina", что переводится с латыни как "Печать Украины". Артефакт подчеркивает не только широкое использование герба именно на печатях, но и высокий уровень национального сознания казацкой старшины


В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины 05

Флаг Народной Гвардии из Яворова Львовской области. 1848 самый старый сохранившийся флаг с изображением Льва, который тянется к верху скалы. Впервые экспонируется за пределами Национального музея во Львове им. Андрея Шептицкого

В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины 06


Государственный Герб Украины. Георгий Нарбут. 1918 год. Оригинальное произведение непревзойденного графика в области разработки высоких символов Украинской Державы гетмана Павла Скоропадского


В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины 07

Комплект юбилейных монет НБУ с изображением проекта Большого Государственного Герба Украины, посвященный двадцать пятой годовщине независимости Украины. 2016. Художники: Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук. Скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Демьяненко


В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины 08

Проект Большого Государственного Герба Украины. Сергей Якутович, Александр Ивахненко, Виталий Митченко, Мария Дмитриенко, Юрий Савчук. Победитель конкурса на лучший эскиз БГГУ 2008-2009 гг., Утвержденный Кабинетом Министров Украины в 2009 году


В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины 09

Николай Битинский Государственные Гербы - Средний и Малый. Рисунки государственных отличий (в том числе Большого Государственного Герба Украины), созданных по заказу Правительства УНР в изгнании геральдиком Николаем Битинским в Праге в 1939 году. Хранятся в Украинском Музее и Библиотеке в Стэмфорде (США). Впервые экспонируются в Украине



В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины 10

Николай Битинский: Государственный Герб Большой (Соборная Украина)

В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины 11

Печать Государственного секретарства. По эскизу Георгия Нарбута. 1918 год. Единственная известная государственная печать с изображением Казака с мушкетом - "Государственным гербом Украины", созданным Георгием Нарбутом 1918 для Украинской Державы гетмана Павла Скоропадского. Экспонируется впервые. Впервые вводится в научный оборот




Автор: 

выставка (449) герб (117) Губский Богдан (71)


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Топ комментарии
+10
Тризуб - самодостатній і довершений, не ліпіть до нього нічого.
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01.12.2020 16:11
+7
Як на мене оцей найбільш цікавий.
В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 9306
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01.12.2020 16:12
+7
В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 7169
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01.12.2020 16:33
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Тризуб - самодостатній і довершений, не ліпіть до нього нічого.
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01.12.2020 16:11 Ответить
Сам тризуб -- простий, як двері. На державному гербі має бути написано, кому він належить.
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02.12.2020 08:18 Ответить
Отой що на камені мабуть пару лямів через тендер на Прозоро потягнув?
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01.12.2020 16:11 Ответить
Мені здається то не камінь, а кришка черепа...
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01.12.2020 16:45 Ответить
Як на мене оцей найбільш цікавий.
В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 9306
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01.12.2020 16:12 Ответить
Ну от чудовий герб же! Його і треба затвердити... А те, що зелені вибрали - пародія якась!
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01.12.2020 16:16 Ответить
хотят в историю(залезть)
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01.12.2020 16:17 Ответить
В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 7169
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01.12.2020 16:33 Ответить
В Киеве открылась международная выставка, посвященная истории Большого Государственного Герба Украины - Цензор.НЕТ 995
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01.12.2020 16:34 Ответить
Геральдаст разбушевался?
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01.12.2020 16:45 Ответить
а хде святая мэндель (непорочнозачатываемая).... тема сисек не раскрыта.......
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02.12.2020 14:39 Ответить
Конституцией Украины предусмотрен Большой герб с учетом герба Войска Запорожского .А Большой герб Украине не нужен, - смело опровергает Конституцию Дробович . Но : Музей Бабьего Яра откроют в следующем году, - Дробович . / Дробович - поставленный кодланом Коломойского директор Украинского института национальной памяти. Пребывающий в печали что :Украинцы не выберут президента-гомосексуала ближайшие 10 лет. Хотя, жаль, - Дробович .
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01.12.2020 16:38 Ответить
сплачивал древних укров / И не только .Войско под командованием князя Константина Ивановича Острожского, Гетмана княжества Литовского, Русского, Жемайтийського и Королевства Польского наголову разгромило московитов под Оршей.
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01.12.2020 16:59 Ответить
Малий і великий герби існують у імперій і у федерацій. Україна унітарна держава без претензій на відновлення влади над колоніями Київської Русі чи Великого князівства руського, литовського і жемайтійського. Тому великий герб Україні не потрібен. Досить одного герба, яким є Тризуб.

У Києві відкрилася міжнародна виставка, присвячена історії Великого Державного Герба України - Цензор.НЕТ 5835
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01.12.2020 16:44 Ответить
По символам саме ГЕРОЛЬД Микола Битинський ближче і верніше всіх розкрив Значення і Ідеологію нашої Землі і Держави Країна ! Так і повинно б було залишитись ! Бо творити Герби Держав це справа спеціально навчених Герольдів - Вчених . Художники повинні малювати картини ! Але в нас і бандитів , і артистів обирають президентами, тому і герби не творять , а малюють звичайні художники , які НЕ ЗНАЮТЬ символів -законів Мудреців , які йдуть від сивої давнини.
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01.12.2020 18:08 Ответить
Пора оголошувати конкурс на "Великий та Малий Національний Борг України" та "Великий та Малий Дефіцит Бюджету України". Я певний, конкуренції не буда, імена переможців вже відомі.
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01.12.2020 19:30 Ответить
Найкращий перший зразок від Кричевського 1918-го року.
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02.12.2020 08:11 Ответить
 
 