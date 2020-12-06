Группу торговцев наркотиками задержали на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине в ходе полицейской спецоперации задержана преступная группа, деятельность которой связана с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейские Управления уголовного розыска и Управления стратегических расследований Днепропетровской области с привлечением полка полиции особого назначения остановили колонну автомобилей, которые двигались в сторону Новомосковска, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ. В 7 автомобилях находились около 25 мужчин и женщин, которые, по оперативной информации, готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области.

В ходе обысков в остановленных автомобилях изъяты охотничьи ружья и карабин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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