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Группу торговцев наркотиками задержали на Днепропетровщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

На Днепропетровщине в ходе полицейской спецоперации задержана преступная группа, деятельность которой связана с незаконным оборотом наркотиков.

Полицейские Управления уголовного розыска и Управления стратегических расследований Днепропетровской области с привлечением полка полиции особого назначения остановили колонну автомобилей, которые двигались в сторону Новомосковска, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ. В 7 автомобилях находились около 25 мужчин и женщин, которые, по оперативной информации, готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области.

В ходе обысков в остановленных автомобилях изъяты охотничьи ружья и карабин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полицейские изъяли у трех жителей Одесской области наркотиков на 1 миллион гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группу торговцев наркотиками задержали на Днепропетровщине, - Нацполиция 01
Группу торговцев наркотиками задержали на Днепропетровщине, - Нацполиция 02
Группу торговцев наркотиками задержали на Днепропетровщине, - Нацполиция 03
Группу торговцев наркотиками задержали на Днепропетровщине, - Нацполиция 04

Также смотрите: 20 кг кокаина за $4 млн нашли в грузе бананов в порту Одессы. ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16459) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) борьба с наркотиками (135) Днепропетровская область (3946)


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Топ комментарии
+4
Делюга за рынок сбыта наркоты !!! Живемо по новому
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06.12.2020 21:04
+2
90-е
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06.12.2020 20:38
+2
мусора убирают конкурентов
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06.12.2020 21:09
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90-е
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06.12.2020 20:38 Ответить
Делюга за рынок сбыта наркоты !!! Живемо по новому
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06.12.2020 21:04 Ответить
фига-се наркота...- походу крутые рейдеры...
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06.12.2020 20:42 Ответить
Дніпровський сайт дає трохи іншу інформацію: https://dp.informator.ua/2020/12/06/v-podgorodnom-zaderzhali-okolo-25-chelovek-podrobnosti/?utm_source=telegram&utm_medium=cpc&utm_campaign=informator
Схоже, що планувався перерозподіл ринку. Або везли дуже велику партію (що сумнівно)
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06.12.2020 20:53 Ответить
Дивна інфа-ці наркоторгівлі їхали з конкурентами воювати чи кудой?
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06.12.2020 20:53 Ответить
мусора убирают конкурентов
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06.12.2020 21:09 Ответить
Зараз приїдуть їх адвокати,і всіх цих уйоб...ків відпустять. Патамушта ані ні в чем нівінавати,***... А зброю їм підкинули мєнти,скажуть адвокати. А в суді адвокатам повірять.
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06.12.2020 21:13 Ответить
В мене така зброя в сейфі легально стоїть- за що затримувати?
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06.12.2020 21:25 Ответить
На семи машинах їхало просто так 25 чоловік... Ну тіпа погуляти...А до чого тут,звісно,зброя?
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06.12.2020 22:28 Ответить
Мы всегда когда едем отдыхать большой компанией берем с собой оружие - ты против? И детей з малычку обучаем прицельной стрельбе (правда из пневматики, чтобы не травмировать отдачей, но тем не менее)
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06.12.2020 22:41 Ответить
Ну вас же не задерживают, я надеюсь, таким образом и не укладывают лицом в асфальт.
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06.12.2020 22:46 Ответить
Какой подкинули?Разве не видно что все как положено, в чехлах охотничье оружие, документы,что там и как непонятно, потому как информация только от одной стороны, другой не дают слово
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06.12.2020 21:28 Ответить
Ви,власне,в якій країні живете? Що вам не зрозуміло?
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06.12.2020 22:30 Ответить
Зрозуміло шо ти дебіл набутилочний наприклад Ми живемо в нормальній країні, а ти заблукав, ваня
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06.12.2020 22:42 Ответить
Воно,звісно,можна було б і посперечатись,але що з дурнем сперечатись? Дурень,він дурень і є.
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06.12.2020 23:05 Ответить
Пока не будут отстреливать подобное гавно толку не будет, у нас не Швеция и Норвегия поэтому необходимо действовать как в Таиланде жёстко и желательно на месте сразу отстреливать что бы не успели перезвонить своим кураторам и мажорам, а следующие поколения только скажет нашему спасибо
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06.12.2020 21:19 Ответить
А хто має відстрілювати? Хоча це друге питання. А перше- хто має скласти розстрільні списки? Може ти візьмешся?
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06.12.2020 21:26 Ответить
Тобто знову саме ля-ля. А кров'ю хай інші брудняться?
І ще питання- як у Китаї з корупцією, побороли?)))
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06.12.2020 21:42 Ответить
В 1917 вже низ та верх місцями поміняли- досі вихаркуємо.
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06.12.2020 22:23 Ответить
До Шарікових та Швондєров не дійде ні з якого разу.
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06.12.2020 22:37 Ответить
Ты живешь типа скромно, а вот киздишь совсем не скромно. Научись киздеть соразмерно своему уровню жизни
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06.12.2020 22:43 Ответить
Тебе в ГУЛАГ надо, Сирожа если ты за балончик предлагаешь 10 лет тюрьмы.
Ли-Кван-Ю конченый диктатор, а "уровень жызни" и в эсэсэр был типа не плохой (тебе наверняка до сих пор нравится) Срач и стрем прежде всего в голове у тебя и тебе подобных совков, которые мечтают о "сильной руке" чтобы детей карала за творческие проявления
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06.12.2020 22:46 Ответить
Очень просто.На выборах, одних выбираем, и надо голосование,чтоб был вопрос, что делать со старыми избранными,а вот лишать жизни людей у нас запрещено в любой способ, даже через суд
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07.12.2020 01:19 Ответить
А навіщо їх затримувати? Потрібно відкривати вогонь на враження.Наркоторговці це вбивці.Побороти наркомафію можливо.В світі також не дуже борються.
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06.12.2020 21:38 Ответить
Вот интересный сброд коментирует новости
Тётка в Полтаве убила джыпом пацана на пешеходном переходе и скрыла улики в виде видеорегистратора, а суд ее отпустил, даже прав не лишил за смертельное ДТП - "все правильно! имела право! он сам виноват!"
Тут ехали люди, никого не трогали - "открывать огонь на поражение!"
Дебилы, мля...
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06.12.2020 22:49 Ответить
Всі без винятку професійні злочинці це "калькулятори" - вони рахують прибуток від злочину і вираховують втрати від покарання. Якщо зиск перевищує можливі втрати то такі злочини будуть скоюватися. Невідворотно. Тому всю цю імітаційну байду про "боротьбу з наркотрафіком" я сприймаю як відверте глузування продажних правоохоронців з законності. Достатньо запровадити реальне покарання для всіх учасників всіх ланок і торгувати наркотою стане не просто страшно, а абсолютно безперспективно. Якщо це не робиться і кожного дня ми отримуємо повідомлення про "затримання" шісток а не про "засудження" організаторів та співучасників від 15 років до 25 років з повною конфіскацією майна, то це означає що правоохоронна система тотально корумпована.
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06.12.2020 21:46 Ответить
Эх... ...дороги хорошие на фотках!
А половина моей Семьи, родом с Екатеринославщины...

Моя родная Тётя Света, в 70хх. была какой-то главной коммунякой в Днепре.
Мы там слёты родственников организовывали -- она обеспечивала шик и блеск, по высшему пошибу! -- рестран, теплоход, гостинница...
И вот, где-то в конце 70хх., она хвасталась, шо её усилиями были проложены в Днепропетровске двухцветные дороги -- розового и зеленоватого цвета -- возила, показывала... -- то было круто -- как нигде! *)
Есть тут хто, шо помнит те дела минувших дней?
...а я до школы вырос в Днепропетровске -- рядом с музеем каким-то -- там танки стояли древние -- можно было в них полазить... ...и курнул я там в первый раз... ...и в девочку влюбился -- трудное детство, короче, пережил...*)
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06.12.2020 21:57 Ответить
т-34..- г.пушкину - стоит (меьаллисты не доберутся- заварен))..+ рядом исторический музей
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06.12.2020 22:09 Ответить
Здорова, Земеля! -- без танков бы, разъехались бы...*)
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06.12.2020 22:12 Ответить
интерсно, на какой хх эти дебилоиды рассчитывали..??- так, попугать...
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06.12.2020 22:11 Ответить
Прикольно плющит тебя болезный.
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06.12.2020 22:52 Ответить
Типа никто не знает , что наркоту крышуют на самом высоком уровне, дилер продает товар малолеткам- распространителям, а заодно и малолеток ментам! Менты "ловят" малолеток и одних доят на тысячи , а других сажают для галочки! Еще и подкидыванием наркоты подрабатывают! И фиг что докажешь!
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06.12.2020 22:50 Ответить
Демократия! Не то что в Белоруссии!
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06.12.2020 22:51 Ответить
А что там торчков нет?
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06.12.2020 22:53 Ответить
Полно там торчков, это чучело пытается усатого мозаичного шизоида отмазывать под девизом "а зато в США негров личнуют!"
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06.12.2020 22:54 Ответить
Конечно! Кидздить граждан дубьем оно всегда лучше чем наркоторговцев крышевать
Ты еще Северную Корею в пример приведи, чучело лишнехромосомное
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06.12.2020 22:53 Ответить
Чё возбудился, ментяра? Тайну твою раскрыл? Именно крышевать выгоднее , чем рисковать ответку бутылкой получить! Твои хромосомы посчитали?
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06.12.2020 22:58 Ответить
Какую тайну, чмо лагерное? Что у тебя демократия ругательное слово? Это и понятно, рабу надо стоять в стойле и гавкать на все кто не в стойле.
Мои хромосомы посчитали - у тебя на одну больше, набутылочник
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07.12.2020 12:42 Ответить
А вот Северную Корею он в пример не приведет. Идеи чучхе совсем не запрещают "вещества", а даже наоборот поощряют потребление. И экспорт "веществ" в своё время товарищи наладили будь здоров.
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06.12.2020 23:00 Ответить
Кто разбирается,что это за переделка калаша..аксу...что это за такое цевье со стволом? не видел такого раньше..кто знает что это?
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06.12.2020 23:16 Ответить
При Петрові такого не було. А коли було - було краще!
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07.12.2020 11:24 Ответить
 
 