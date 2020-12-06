Групу торговців наркотиками затримали на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині під час поліцейської спецоперації затримано злочинну групу, діяльність якої пов'язана з незаконним обігом наркотиків.

6 грудня поліцейські Управління карного розшуку спільно з Управлянням стратегічних розслідувань Дніпропетровської області із залученням полку поліції особливого призначення зупинили колону автомобілів, які рухались у бік м. Новомосковська пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

У 7 автомобілях перебували близько 25 чоловіків та жінок, які за оперативною інформацією готувались до вчинення злочину на території одного із міст Дніпропетровської області.

Наразі в зупинених автомобілях тривають обшуки, під час яких вилучено помпові рушниці та карабін.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

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