Групу торговців наркотиками затримали на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж
На Дніпропетровщині під час поліцейської спецоперації затримано злочинну групу, діяльність якої пов'язана з незаконним обігом наркотиків.
6 грудня поліцейські Управління карного розшуку спільно з Управлянням стратегічних розслідувань Дніпропетровської області із залученням полку поліції особливого призначення зупинили колону автомобілів, які рухались у бік м. Новомосковська пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.
У 7 автомобілях перебували близько 25 чоловіків та жінок, які за оперативною інформацією готувались до вчинення злочину на території одного із міст Дніпропетровської області.
Наразі в зупинених автомобілях тривають обшуки, під час яких вилучено помпові рушниці та карабін.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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Схоже, що планувався перерозподіл ринку. Або везли дуже велику партію (що сумнівно)
І ще питання- як у Китаї з корупцією, побороли?)))
Ли-Кван-Ю конченый диктатор, а "уровень жызни" и в эсэсэр был типа не плохой (тебе наверняка до сих пор нравится) Срач и стрем прежде всего в голове у тебя и тебе подобных совков, которые мечтают о "сильной руке" чтобы детей карала за творческие проявления
Тётка в Полтаве убила джыпом пацана на пешеходном переходе и скрыла улики в виде видеорегистратора, а суд ее отпустил, даже прав не лишил за смертельное ДТП - "все правильно! имела право! он сам виноват!"
Тут ехали люди, никого не трогали - "открывать огонь на поражение!"
Дебилы, мля...
А половина моей Семьи, родом с Екатеринославщины...
Моя родная Тётя Света, в 70хх. была какой-то главной коммунякой в Днепре.
Мы там слёты родственников организовывали -- она обеспечивала шик и блеск, по высшему пошибу! -- рестран, теплоход, гостинница...
И вот, где-то в конце 70хх., она хвасталась, шо её усилиями были проложены в Днепропетровске двухцветные дороги -- розового и зеленоватого цвета -- возила, показывала... -- то было круто -- как нигде! *)
Есть тут хто, шо помнит те дела минувших дней?
...а я до школы вырос в Днепропетровске -- рядом с музеем каким-то -- там танки стояли древние -- можно было в них полазить... ...и курнул я там в первый раз... ...и в девочку влюбился -- трудное детство, короче, пережил...*)
Ты еще Северную Корею в пример приведи, чучело лишнехромосомное
Мои хромосомы посчитали - у тебя на одну больше, набутылочник