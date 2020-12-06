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Групу торговців наркотиками затримали на Дніпропетровщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

На Дніпропетровщині під час поліцейської спецоперації затримано злочинну групу, діяльність якої пов'язана з незаконним обігом наркотиків.

6 грудня поліцейські Управління карного розшуку спільно з Управлянням стратегічних розслідувань Дніпропетровської області із залученням полку поліції особливого призначення зупинили колону автомобілів, які рухались у бік м. Новомосковська пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НПУ.

У 7 автомобілях перебували близько 25 чоловіків та жінок, які за оперативною інформацією готувались до вчинення злочину на території одного із міст Дніпропетровської області.

Наразі в зупинених автомобілях тривають обшуки, під час яких вилучено помпові рушниці та карабін.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліцейські вилучили у трьох жителів Одеської області наркотиків на 1 мільйон гривень. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Групу торговців наркотиками затримали на Дніпропетровщині, - Нацполіція 01
Групу торговців наркотиками затримали на Дніпропетровщині, - Нацполіція 02
Групу торговців наркотиками затримали на Дніпропетровщині, - Нацполіція 03
Групу торговців наркотиками затримали на Дніпропетровщині, - Нацполіція 04

Також дивіться: Контрактник авіаційної ескадрильї вирощував вдома і продавав коноплі, - прокуратура. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) боротьба з наркотиками (147) Дніпропетровська область (3718)


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Топ коментарі
+4
Делюга за рынок сбыта наркоты !!! Живемо по новому
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06.12.2020 21:04
+2
90-е
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06.12.2020 20:38
+2
мусора убирают конкурентов
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06.12.2020 21:09
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90-е
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06.12.2020 20:38 Відповісти
Делюга за рынок сбыта наркоты !!! Живемо по новому
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06.12.2020 21:04 Відповісти
фига-се наркота...- походу крутые рейдеры...
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06.12.2020 20:42 Відповісти
Дніпровський сайт дає трохи іншу інформацію: https://dp.informator.ua/2020/12/06/v-podgorodnom-zaderzhali-okolo-25-chelovek-podrobnosti/?utm_source=telegram&utm_medium=cpc&utm_campaign=informator
Схоже, що планувався перерозподіл ринку. Або везли дуже велику партію (що сумнівно)
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06.12.2020 20:53 Відповісти
Дивна інфа-ці наркоторгівлі їхали з конкурентами воювати чи кудой?
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06.12.2020 20:53 Відповісти
мусора убирают конкурентов
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06.12.2020 21:09 Відповісти
Зараз приїдуть їх адвокати,і всіх цих уйоб...ків відпустять. Патамушта ані ні в чем нівінавати,***... А зброю їм підкинули мєнти,скажуть адвокати. А в суді адвокатам повірять.
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06.12.2020 21:13 Відповісти
В мене така зброя в сейфі легально стоїть- за що затримувати?
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06.12.2020 21:25 Відповісти
На семи машинах їхало просто так 25 чоловік... Ну тіпа погуляти...А до чого тут,звісно,зброя?
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06.12.2020 22:28 Відповісти
Мы всегда когда едем отдыхать большой компанией берем с собой оружие - ты против? И детей з малычку обучаем прицельной стрельбе (правда из пневматики, чтобы не травмировать отдачей, но тем не менее)
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06.12.2020 22:41 Відповісти
Ну вас же не задерживают, я надеюсь, таким образом и не укладывают лицом в асфальт.
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06.12.2020 22:46 Відповісти
Какой подкинули?Разве не видно что все как положено, в чехлах охотничье оружие, документы,что там и как непонятно, потому как информация только от одной стороны, другой не дают слово
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06.12.2020 21:28 Відповісти
Ви,власне,в якій країні живете? Що вам не зрозуміло?
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06.12.2020 22:30 Відповісти
Зрозуміло шо ти дебіл набутилочний наприклад Ми живемо в нормальній країні, а ти заблукав, ваня
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06.12.2020 22:42 Відповісти
Воно,звісно,можна було б і посперечатись,але що з дурнем сперечатись? Дурень,він дурень і є.
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06.12.2020 23:05 Відповісти
Пока не будут отстреливать подобное гавно толку не будет, у нас не Швеция и Норвегия поэтому необходимо действовать как в Таиланде жёстко и желательно на месте сразу отстреливать что бы не успели перезвонить своим кураторам и мажорам, а следующие поколения только скажет нашему спасибо
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06.12.2020 21:19 Відповісти
А хто має відстрілювати? Хоча це друге питання. А перше- хто має скласти розстрільні списки? Може ти візьмешся?
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06.12.2020 21:26 Відповісти
Тобто знову саме ля-ля. А кров'ю хай інші брудняться?
І ще питання- як у Китаї з корупцією, побороли?)))
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06.12.2020 21:42 Відповісти
В 1917 вже низ та верх місцями поміняли- досі вихаркуємо.
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06.12.2020 22:23 Відповісти
До Шарікових та Швондєров не дійде ні з якого разу.
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06.12.2020 22:37 Відповісти
Ты живешь типа скромно, а вот киздишь совсем не скромно. Научись киздеть соразмерно своему уровню жизни
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06.12.2020 22:43 Відповісти
Тебе в ГУЛАГ надо, Сирожа если ты за балончик предлагаешь 10 лет тюрьмы.
Ли-Кван-Ю конченый диктатор, а "уровень жызни" и в эсэсэр был типа не плохой (тебе наверняка до сих пор нравится) Срач и стрем прежде всего в голове у тебя и тебе подобных совков, которые мечтают о "сильной руке" чтобы детей карала за творческие проявления
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06.12.2020 22:46 Відповісти
Очень просто.На выборах, одних выбираем, и надо голосование,чтоб был вопрос, что делать со старыми избранными,а вот лишать жизни людей у нас запрещено в любой способ, даже через суд
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07.12.2020 01:19 Відповісти
А навіщо їх затримувати? Потрібно відкривати вогонь на враження.Наркоторговці це вбивці.Побороти наркомафію можливо.В світі також не дуже борються.
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06.12.2020 21:38 Відповісти
Вот интересный сброд коментирует новости
Тётка в Полтаве убила джыпом пацана на пешеходном переходе и скрыла улики в виде видеорегистратора, а суд ее отпустил, даже прав не лишил за смертельное ДТП - "все правильно! имела право! он сам виноват!"
Тут ехали люди, никого не трогали - "открывать огонь на поражение!"
Дебилы, мля...
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06.12.2020 22:49 Відповісти
Всі без винятку професійні злочинці це "калькулятори" - вони рахують прибуток від злочину і вираховують втрати від покарання. Якщо зиск перевищує можливі втрати то такі злочини будуть скоюватися. Невідворотно. Тому всю цю імітаційну байду про "боротьбу з наркотрафіком" я сприймаю як відверте глузування продажних правоохоронців з законності. Достатньо запровадити реальне покарання для всіх учасників всіх ланок і торгувати наркотою стане не просто страшно, а абсолютно безперспективно. Якщо це не робиться і кожного дня ми отримуємо повідомлення про "затримання" шісток а не про "засудження" організаторів та співучасників від 15 років до 25 років з повною конфіскацією майна, то це означає що правоохоронна система тотально корумпована.
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06.12.2020 21:46 Відповісти
Эх... ...дороги хорошие на фотках!
А половина моей Семьи, родом с Екатеринославщины...

Моя родная Тётя Света, в 70хх. была какой-то главной коммунякой в Днепре.
Мы там слёты родственников организовывали -- она обеспечивала шик и блеск, по высшему пошибу! -- рестран, теплоход, гостинница...
И вот, где-то в конце 70хх., она хвасталась, шо её усилиями были проложены в Днепропетровске двухцветные дороги -- розового и зеленоватого цвета -- возила, показывала... -- то было круто -- как нигде! *)
Есть тут хто, шо помнит те дела минувших дней?
...а я до школы вырос в Днепропетровске -- рядом с музеем каким-то -- там танки стояли древние -- можно было в них полазить... ...и курнул я там в первый раз... ...и в девочку влюбился -- трудное детство, короче, пережил...*)
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06.12.2020 21:57 Відповісти
т-34..- г.пушкину - стоит (меьаллисты не доберутся- заварен))..+ рядом исторический музей
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06.12.2020 22:09 Відповісти
Здорова, Земеля! -- без танков бы, разъехались бы...*)
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06.12.2020 22:12 Відповісти
интерсно, на какой хх эти дебилоиды рассчитывали..??- так, попугать...
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06.12.2020 22:11 Відповісти
Прикольно плющит тебя болезный.
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06.12.2020 22:52 Відповісти
Типа никто не знает , что наркоту крышуют на самом высоком уровне, дилер продает товар малолеткам- распространителям, а заодно и малолеток ментам! Менты "ловят" малолеток и одних доят на тысячи , а других сажают для галочки! Еще и подкидыванием наркоты подрабатывают! И фиг что докажешь!
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06.12.2020 22:50 Відповісти
Демократия! Не то что в Белоруссии!
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06.12.2020 22:51 Відповісти
А что там торчков нет?
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06.12.2020 22:53 Відповісти
Полно там торчков, это чучело пытается усатого мозаичного шизоида отмазывать под девизом "а зато в США негров личнуют!"
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06.12.2020 22:54 Відповісти
Конечно! Кидздить граждан дубьем оно всегда лучше чем наркоторговцев крышевать
Ты еще Северную Корею в пример приведи, чучело лишнехромосомное
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06.12.2020 22:53 Відповісти
Чё возбудился, ментяра? Тайну твою раскрыл? Именно крышевать выгоднее , чем рисковать ответку бутылкой получить! Твои хромосомы посчитали?
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06.12.2020 22:58 Відповісти
Какую тайну, чмо лагерное? Что у тебя демократия ругательное слово? Это и понятно, рабу надо стоять в стойле и гавкать на все кто не в стойле.
Мои хромосомы посчитали - у тебя на одну больше, набутылочник
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07.12.2020 12:42 Відповісти
А вот Северную Корею он в пример не приведет. Идеи чучхе совсем не запрещают "вещества", а даже наоборот поощряют потребление. И экспорт "веществ" в своё время товарищи наладили будь здоров.
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06.12.2020 23:00 Відповісти
Кто разбирается,что это за переделка калаша..аксу...что это за такое цевье со стволом? не видел такого раньше..кто знает что это?
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06.12.2020 23:16 Відповісти
При Петрові такого не було. А коли було - було краще!
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07.12.2020 11:24 Відповісти
 
 