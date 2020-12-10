Санинструктор Нацгвардии задержан при продаже наркотиков, - военная прокуратура. ФОТО
Правоохранители задержали за торговлю наркотиками военнослужащего Национальной гвардии Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.
С сентября по декабрь 2020 г. комплексом гласных и негласных следственных (розыскных) действий была задокументирована систематическая реализация военным медиком вещества, которое согласно выводам экспертов является наркотическим средством.
Средства за реализацию наркотиков сержант-наркоторговец получал в свой карточный счет.
10 декабря санинструктора роты оперативного назначения одной из воинских частей НГУ задержали после очередного сбыта 20 граммов амфетамина гражданскому лицу. В ходе первоочередных следственных действий также обнаружено и изъято другое психотропное вещество.
Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, а также ходатайство об избрании меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.
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