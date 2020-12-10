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Санинструктор Нацгвардии задержан при продаже наркотиков, - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали за торговлю наркотиками военнослужащего Национальной гвардии Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Центрального региона.

Санинструктор Нацгвардии задержан при продаже наркотиков, - военная прокуратура 01

С сентября по декабрь 2020 г. комплексом гласных и негласных следственных (розыскных) действий была задокументирована систематическая реализация военным медиком вещества, которое согласно выводам экспертов является наркотическим средством.
Средства за реализацию наркотиков сержант-наркоторговец получал в свой карточный счет.

10 декабря санинструктора роты оперативного назначения одной из воинских частей НГУ задержали после очередного сбыта 20 граммов амфетамина гражданскому лицу. В ходе первоочередных следственных действий также обнаружено и изъято другое психотропное вещество.

Санинструктор Нацгвардии задержан при продаже наркотиков, - военная прокуратура 02

Смотрите: Контрактник авиационной эскадрильи выращивал дома и продавал коноплю, - прокуратура. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Санинструктор Нацгвардии задержан при продаже наркотиков, - военная прокуратура 03

Задержанному готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, а также ходатайство об избрании меры пресечения. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Смотрите: Киевского полицейского поймали на сбыте амфетамина. ФОТО

Автор: 

наркотики (2144) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Военная прокуратура (933) Национальная гвардия (2119)


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Топ комментарии
+7
А ось мені цікаво, він сам наркоту купляє, чи якесь уповновжене тєло в нього є типу мєндєль чи єрмака?
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10.12.2020 16:39
+6
У нас презедент нарколыга, чего пристали к обычному санинструктору???
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10.12.2020 16:33
+4
Саме так, Еладк його і підсадив з айкосів на порошок, але зараз важко знайти нормального диллера))) тому зелю іноді плющить і він хоче усіх бомбить
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10.12.2020 16:45
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У нас презедент нарколыга, чего пристали к обычному санинструктору???
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10.12.2020 16:33 Ответить
А ось мені цікаво, він сам наркоту купляє, чи якесь уповновжене тєло в нього є типу мєндєль чи єрмака?
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10.12.2020 16:39 Ответить
Саме так, Еладк його і підсадив з айкосів на порошок, але зараз важко знайти нормального диллера))) тому зелю іноді плющить і він хоче усіх бомбить
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10.12.2020 16:45 Ответить
А бомбить воно собі в штани...
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10.12.2020 16:48 Ответить
скоріш за все Лєнка на побєгушках, а там хто знає
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10.12.2020 16:48 Ответить
Цензор, а что там на межбанке случилось?
Курс какой-то нереальный?!
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10.12.2020 16:41 Ответить
А, що там?
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10.12.2020 16:54 Ответить
Санінструктора Нацгвардії затримано під час продажу наркотиків, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 5202
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10.12.2020 17:35 Ответить
Ух ти !
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10.12.2020 17:49 Ответить
 
 