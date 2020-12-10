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Санінструктора Нацгвардії затримано під час продажу наркотиків, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали за торгівлю наркотиками військовослужбовця Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

Санінструктора Нацгвардії затримано під час продажу наркотиків, - військова прокуратура 01

З вересня по грудень 2020 р комплексом гласних і негласних слідчих (розшукових) дій була задокументована систематична реалізація військовим медиком речовини, яка згідно з висновками експертів є особливо небезпечним наркотичним засобом.
Кошти за реалізацію наркотиків сержант-наркоторговець отримував на свій картковий рахунок.

10 грудня санінструктора роти оперативного призначення однієї з військових частин НГУ затримали після чергового збуту 20 грамів амфетаміну цивільній особі. У ході першочергових слідчих дій також виявлено та вилучено іншу психотропну речовину.

Санінструктора Нацгвардії затримано під час продажу наркотиків, - військова прокуратура 02
Санінструктора Нацгвардії затримано під час продажу наркотиків, - військова прокуратура 03

Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, а також клопотання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.

наркотики (1447) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Військова прокуратура (722) Національна гвардія (1530)


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Топ коментарі
+7
А ось мені цікаво, він сам наркоту купляє, чи якесь уповновжене тєло в нього є типу мєндєль чи єрмака?
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10.12.2020 16:39
+6
У нас презедент нарколыга, чего пристали к обычному санинструктору???
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10.12.2020 16:33
+4
Саме так, Еладк його і підсадив з айкосів на порошок, але зараз важко знайти нормального диллера))) тому зелю іноді плющить і він хоче усіх бомбить
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10.12.2020 16:45
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У нас презедент нарколыга, чего пристали к обычному санинструктору???
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10.12.2020 16:33 Відповісти
А ось мені цікаво, він сам наркоту купляє, чи якесь уповновжене тєло в нього є типу мєндєль чи єрмака?
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10.12.2020 16:39 Відповісти
Саме так, Еладк його і підсадив з айкосів на порошок, але зараз важко знайти нормального диллера))) тому зелю іноді плющить і він хоче усіх бомбить
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10.12.2020 16:45 Відповісти
А бомбить воно собі в штани...
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10.12.2020 16:48 Відповісти
скоріш за все Лєнка на побєгушках, а там хто знає
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10.12.2020 16:48 Відповісти
Цензор, а что там на межбанке случилось?
Курс какой-то нереальный?!
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10.12.2020 16:41 Відповісти
А, що там?
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10.12.2020 16:54 Відповісти
Санінструктора Нацгвардії затримано під час продажу наркотиків, - військова прокуратура - Цензор.НЕТ 5202
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10.12.2020 17:35 Відповісти
Ух ти !
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10.12.2020 17:49 Відповісти
 
 