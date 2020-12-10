Санінструктора Нацгвардії затримано під час продажу наркотиків, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці затримали за торгівлю наркотиками військовослужбовця Національної гвардії України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону.

З вересня по грудень 2020 р комплексом гласних і негласних слідчих (розшукових) дій була задокументована систематична реалізація військовим медиком речовини, яка згідно з висновками експертів є особливо небезпечним наркотичним засобом.

Кошти за реалізацію наркотиків сержант-наркоторговець отримував на свій картковий рахунок.

10 грудня санінструктора роти оперативного призначення однієї з військових частин НГУ затримали після чергового збуту 20 грамів амфетаміну цивільній особі. У ході першочергових слідчих дій також виявлено та вилучено іншу психотропну речовину.





Затриманому готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України, а також клопотання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років із конфіскацією майна.