Финансировавшая деятельность международной террористической организации группировка разоблачена в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Харькове деятельность организованной группы, участники которой способствовали финансированию международной террористической организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове проведение незаконных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Злоумышленники осуществляли переводы со странами, в частности с повышенной террористической активностью.

Сотрудники СБ Украины задержали одного из фигурантов при получении от "сторонников" более 7 тыс. долларов США, которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций.

Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас двум участникам группы следователями органов безопасности сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 258-3 (материальное содействие деятельности террористической организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к созданию канала финансирования терроризма. Проверяется точная сумма средств, которую перечислили фигуранты через неформальную платежную систему.

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