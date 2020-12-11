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Финансировавшая деятельность международной террористической организации группировка разоблачена в Харькове, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Харькове деятельность организованной группы, участники которой способствовали финансированию международной террористической организации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники и следователи спецслужбы установили, что двое украинских граждан, выходцев из одной из стран Ближнего Востока, организовали в Харькове проведение незаконных переводов через систему финансовых расчетов, запрещенную во многих странах. Злоумышленники осуществляли переводы со странами, в частности с повышенной террористической активностью.

Сотрудники СБ Украины задержали одного из фигурантов при получении от "сторонников" более 7 тыс. долларов США, которые предназначались для финансирования одной из террористических организаций.

Во время обысков по месту жительства участников группы правоохранители изъяли финансовую документацию и черновые записи с отображением движения средств, а также другие доказательства противоправной деятельности.

Сейчас двум участникам группы следователями органов безопасности сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 258-3 (материальное содействие деятельности террористической организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к созданию канала финансирования терроризма. Проверяется точная сумма средств, которую перечислили фигуранты через неформальную платежную систему.

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Финансировавшая деятельность международной террористической организации группировка разоблачена в Харькове, - СБУ 01
Финансировавшая деятельность международной террористической организации группировка разоблачена в Харькове, - СБУ 02
Финансировавшая деятельность международной террористической организации группировка разоблачена в Харькове, - СБУ 03

Автор: 

СБУ (19898) терроризм (18691) Харьков (7485)


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Топ комментарии
+2
Da ladno i samova krota kernesa neuzhto tozhe povezali
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11.12.2020 13:23
+1
https://www.youtube.com/watch?v=e5AhRZt_xPc

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11.12.2020 13:22
+1
Гепы нет и порядка нет...
С гепой, не разоблачили бы!
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11.12.2020 14:00
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https://www.youtube.com/watch?v=e5AhRZt_xPc

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11.12.2020 13:22 Ответить
Da ladno i samova krota kernesa neuzhto tozhe povezali
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11.12.2020 13:23 Ответить
Припускають, що "кріт-кернес" уже там, де справжні кроти
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11.12.2020 13:59 Ответить
Ще ні, проте без нирок людина у його стані на діалізі довго не протягне.
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12.12.2020 11:03 Ответить
Ничего страшного, уже молодой Кернес в горсовете заседает, так шо замена будет моментальная.
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12.12.2020 11:17 Ответить
Гэпа жЫв! И дело его жЫвьот!
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11.12.2020 13:39 Ответить
Седня было сообщение,что у него почки отказали
Так что это временно
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12.12.2020 00:32 Ответить
Гепы нет и порядка нет...
С гепой, не разоблачили бы!
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11.12.2020 14:00 Ответить
СБУ недавно шмонало "Голдэн Тайл" и харьковский плиточный завод , типа они тоже сепаров финансировали. Но что то мне подсказывает, что это обычный рэкет.
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11.12.2020 14:08 Ответить
Финансировали международных террористов?
Богатенькие!
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11.12.2020 14:36 Ответить
 
 