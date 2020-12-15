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Двое прохожих задержали и сдали полиции 22-летнего злоумышленника, изнасиловавшего 50-летнюю женщину, - полиция Харьковщины. ФОТО

Полиция открыла уголовное производство по факту изнасилования ( ч. 1 ст. 152 УК Украины) 50-летней женщины в пгт. Песочин Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел в понедельник, около 6:30, когда женщина шла на работу, 22-летний мужчина напал на нее, затащил на пустырь и изнасиловал.

"Женщина звала на помощь. Ее услышали случайные прохожие. Насильник бросился наутек, прихватив женскую сумку, но мужчины догнали его и удерживали до приезда полиции", - говорится в сообщении.

Сейчас нападавший задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жестоко избил и затащил в подвал: в Харькове 31-летний рецидивист изнасиловал 72-летнюю бабушку. ВИДЕО

Двое прохожих задержали и сдали полиции 22-летнего злоумышленника, изнасиловавшего 50-летнюю женщину, - полиция Харьковщины 01
Двое прохожих задержали и сдали полиции 22-летнего злоумышленника, изнасиловавшего 50-летнюю женщину, - полиция Харьковщины 02
Фото: сайт полиции

изнасилование (919) Нацполиция (16496) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+20
прочитайте, что такое гражданский арест
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15.12.2020 07:50
+16
Имеют право даже прлицейского задержать, если он, к примеру, пьянный хулиганит и т.д.
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15.12.2020 07:57
+13
Видать, в пгт. Песочин Харьковской области совсем с женщинами худо...

А если серъезно, каких только отбитых нет, и они живут просто рядом. Это страшно.
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15.12.2020 08:02
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Наутёк с параши теперь не сильно бросится.
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15.12.2020 07:30 Ответить
Брат топаза? Дал команду... Зато теперь со статьей козырной будет главным по дальняку .
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15.12.2020 07:39 Ответить
а ведь ещё могут привлечь и тех ребятишек что его задерживали .По сути и закону они не имели право этого делать .) Они могут только позвонить в полицию .
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15.12.2020 07:42 Ответить
прочитайте, что такое гражданский арест
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15.12.2020 07:50 Ответить
расскажите это тем судьям, которые судят Стерненко
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15.12.2020 22:45 Ответить
Имеют право даже прлицейского задержать, если он, к примеру, пьянный хулиганит и т.д.
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15.12.2020 07:57 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%A2%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0 пьяный хулиганит, говорите?
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15.12.2020 22:46 Ответить
Згідно ККУ люди діяли правильно: ст.38. Затримання особи, що вчинила злочин
1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи. Але цьому збоченцю треба шити дві статті : 152ч.1 = 5р та 186ч.2 = 6р
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15.12.2020 08:38 Ответить
КК України.
"Стаття 36. Необхідна оборона
1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади."
Під "ншою" (кожною) особою" якраз і маються "те ребятишки"...
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15.12.2020 08:45 Ответить
Ну да, тем более жанчина волала даже в космос, мол, помогите.
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15.12.2020 08:52 Ответить
Ну, тобі ж не відомо про позу, в якій він це робив? Тому питання про "космос" недоречне...
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15.12.2020 09:06 Ответить
пане, жанчина звала на помощь , да так, шо люди издалека услышали да и пришли на помощь. Пусть не таукитайцы, но пришли же ведь...ЗЫ... а при чем здесь поза, если женщина звала на помощь? Чи??? шо вы имеете ввиду под словами помощь и поза?
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15.12.2020 09:17 Ответить
типо, не та помощь пришла ???
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15.12.2020 09:20 Ответить
Вона могла кричать у землю, будучи поставлена на коліна і лікті...
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15.12.2020 09:34 Ответить
Тодi ii могли не почути стороннi, як на мою думку.
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15.12.2020 09:41 Ответить
Ти почав "колупаться" - я тобі відповів... Будеш продовжувать "колупаться", чи, може, пора закінчувать?...
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15.12.2020 09:48 Ответить
гладко было на бумаге , да забыли про овраги . (Ц) В жизни БЫВАЕТ совсем по другому , если вы ещё не в курсе ..
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15.12.2020 21:01 Ответить
Ти будеш це розповідать людині з юридичною освітою і практикою роботи?...Давай, я послухаю...
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15.12.2020 21:30 Ответить
именно так .Ибо я не вчера родился и даже не в этом веке . А то что у тебя там освита и практика , то это ни о чём не говорит , коль ты незнаком с подобными случаями .
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15.12.2020 22:28 Ответить
"Куда мне до неё? Она была в Париже, и сам Марсель Марсо ей что-то говорил...".
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15.12.2020 22:35 Ответить
Видать, в пгт. Песочин Харьковской области совсем с женщинами худо...

А если серъезно, каких только отбитых нет, и они живут просто рядом. Это страшно.
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15.12.2020 08:02 Ответить
в Харьковской не худо со сруцким мигом.
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15.12.2020 08:42 Ответить
страшно, что такие голосуют...
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15.12.2020 11:02 Ответить
Монике Белуччи тоже 50 лет, ну и что? Почти все пацаны согласны ей вдуть
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15.12.2020 22:50 Ответить
У меня есть серьезные основания считать, что Моника Белуччи в полседьмого утра на работу мимо пустырей не ходит. И этот факт, а так же ее довольно неплохое финансовое состояние весьма благотворно отражаются на ее здоровье
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16.12.2020 06:45 Ответить
Шашкой зачем махать? Что другие не то написали?
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15.12.2020 08:21 Ответить
Петушару кастрировать, теперь с него и дупы досыть.
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15.12.2020 08:41 Ответить
Шо значит членограй у нас рулит... всякие фрикимэны-збоченцi наружу поперли... один о пианино свою елду наяривает , другой о старую каргу, без ее на то согласия... КАСТРИРОВАТЬ таких и крапка, шоби дурне насiння бiльше не проростало.
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15.12.2020 08:50 Ответить
Собак за менше стерилізують: тільки за те, що вони - собаки.
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15.12.2020 09:36 Ответить
... а скільки взагалі ней.....х, о-го -го ....
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15.12.2020 09:18 Ответить
В Украине ,шо все бордели позакрывались и секс шопы🙄🤫🤔😡
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15.12.2020 09:17 Ответить
Йой, пісюнковий злосник тепер попрацює Машкою...
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15.12.2020 09:34 Ответить
Який розкішний краєвид у Пісочині! А всього лиш за окружною дорогою від Харкова.
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15.12.2020 09:45 Ответить
Виникають сумніви, чи дійсно в Україні немає деревєнь...
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15.12.2020 16:04 Ответить
На хрена такі фото
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15.12.2020 09:57 Ответить
А какие вам надо?
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15.12.2020 10:38 Ответить
**** не захочет, кобель не вскочит.

Н - неверю.
Сопротилялась? Побои есть? Непрытомную наверно уже насиловал? Если нет, то это сказочница Астрид Линдгрен, ибо 50 лет бабе, это её последний шанс потра...ся.
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15.12.2020 10:24 Ответить
Цей тупий віктімблеймінг нам тут не потрібен. Залиште його для співпляшників, коли за дешевим пивасом будете у падіку чухати мови.
"***** не схоче, кобель не схоче" - ага, мабуть якась зґвалтована студентка йшла додому, побачила обісцяну п'яну гопоту і так захотіла їх усіх, що аж блть потекла.
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15.12.2020 14:36 Ответить
Не. Я никак не оправдываю.. Но, Женщины это такие эфирные создания. Могут выглядеть на тридцать, как пятнадцатилетние так и пятидесятилетние.
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15.12.2020 10:33 Ответить
Ось так і перемагаємо злочінність. Догнали, затримали, передали поліції. Ніхто не втік, ніхто не встиг чинити збройний опір, ніхто не набив пики перехожим, немає розбитих Приусів.
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15.12.2020 11:25 Ответить
Дуже вже схоже на брехню.Уважно перечитайте статтю,уявіть,як би це змогло статися - не ліпиться до купи,а фото ні про що тільки посилюють підозру про фейк.
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15.12.2020 11:51 Ответить
А при побеге от толпы он не мог перелазить через забор с кольями и случайно сесть на кол очком?
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15.12.2020 14:49 Ответить
 
 