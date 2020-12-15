Двое прохожих задержали и сдали полиции 22-летнего злоумышленника, изнасиловавшего 50-летнюю женщину, - полиция Харьковщины. ФОТО

Полиция открыла уголовное производство по факту изнасилования ( ч. 1 ст. 152 УК Украины) 50-летней женщины в пгт. Песочин Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел в понедельник, около 6:30, когда женщина шла на работу, 22-летний мужчина напал на нее, затащил на пустырь и изнасиловал.

"Женщина звала на помощь. Ее услышали случайные прохожие. Насильник бросился наутек, прихватив женскую сумку, но мужчины догнали его и удерживали до приезда полиции", - говорится в сообщении.

Сейчас нападавший задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

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Фото: сайт полиции