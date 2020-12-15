Двое прохожих задержали и сдали полиции 22-летнего злоумышленника, изнасиловавшего 50-летнюю женщину, - полиция Харьковщины. ФОТО
Полиция открыла уголовное производство по факту изнасилования ( ч. 1 ст. 152 УК Украины) 50-летней женщины в пгт. Песочин Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел в понедельник, около 6:30, когда женщина шла на работу, 22-летний мужчина напал на нее, затащил на пустырь и изнасиловал.
"Женщина звала на помощь. Ее услышали случайные прохожие. Насильник бросился наутек, прихватив женскую сумку, но мужчины догнали его и удерживали до приезда полиции", - говорится в сообщении.
Сейчас нападавший задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
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1. Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи. Але цьому збоченцю треба шити дві статті : 152ч.1 = 5р та 186ч.2 = 6р
"Стаття 36. Необхідна оборона
1. Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.
2. Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади."
Під "ншою" (кожною) особою" якраз і маються "те ребятишки"...
А если серъезно, каких только отбитых нет, и они живут просто рядом. Это страшно.
Н - неверю.
Сопротилялась? Побои есть? Непрытомную наверно уже насиловал? Если нет, то это сказочница Астрид Линдгрен, ибо 50 лет бабе, это её последний шанс потра...ся.
"***** не схоче, кобель не схоче" - ага, мабуть якась зґвалтована студентка йшла додому, побачила обісцяну п'яну гопоту і так захотіла їх усіх, що аж блть потекла.