Германия передала военному госпиталю в Чернигове компьютерный томограф. ФОТО

Сегодня, 18 декабря, в Чернигове состоялось торжественное передачи 32-срезного компьютерного томографа 407-му военному госпиталю от Федерального Министерства обороны ФРГ.

Об том сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Передача имущества произошло в рамках соглашения между Федеральным Министерством обороны ФРГ и Минобороны Украины о предоставлении финансового гранта размером 3,1 млн евро для закупки нового оборудования для учреждений здравоохранения МО Украины, заключенного в августе 2020 года.

В мероприятии приняли участие посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен и атташе по вопросам обороны при Посольстве ФРГ в Украине полковник Ральф Майер.

"Таким образом мы налаживаем сотрудничество между нашими вооруженными силами. Пусть это оборудование поможет вашим солдатам, пациентам, а также ускорит ваше приближение к стандартам НАТО, которому мы будем всячески содействовать и в дальнейшем", - отметила Фельдгузен.

Во время визита гости в сопровождении начальника госпиталя ознакомились с потенциалом и возможностями медицинского учреждения, в частности отделения лучевой диагностики.