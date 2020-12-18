Германия передала военному госпиталю в Чернигове компьютерный томограф. ФОТО
Сегодня, 18 декабря, в Чернигове состоялось торжественное передачи 32-срезного компьютерного томографа 407-му военному госпиталю от Федерального Министерства обороны ФРГ.
Об том сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Передача имущества произошло в рамках соглашения между Федеральным Министерством обороны ФРГ и Минобороны Украины о предоставлении финансового гранта размером 3,1 млн евро для закупки нового оборудования для учреждений здравоохранения МО Украины, заключенного в августе 2020 года.
В мероприятии приняли участие посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен и атташе по вопросам обороны при Посольстве ФРГ в Украине полковник Ральф Майер.
"Таким образом мы налаживаем сотрудничество между нашими вооруженными силами. Пусть это оборудование поможет вашим солдатам, пациентам, а также ускорит ваше приближение к стандартам НАТО, которому мы будем всячески содействовать и в дальнейшем", - отметила Фельдгузен.
Во время визита гости в сопровождении начальника госпиталя ознакомились с потенциалом и возможностями медицинского учреждения, в частности отделения лучевой диагностики.
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Передача имущества произошло в рамках соглашения между Федеральным Министерством обороны ФРГ и Минобороны Украины о предоставлении финансового гранта размером 3,1 млн евро для закупки нового оборудования для учреждений здравоохранения МО Украины, заключенного в августе 2020 года.Источник: https://censor.net/ru/p3237814
Томос? Нет. Это началось задолго до пятого кондитера.
Это про основные ваши побрехеньки про достижения того предателя.
Дальше ещё хуже, та ты в курсе, только признаться себе стыдно.
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