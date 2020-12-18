РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11765 посетителей онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Помощь Украине
2 175 16

Германия передала военному госпиталю в Чернигове компьютерный томограф. ФОТО

Сегодня, 18 декабря, в Чернигове состоялось торжественное передачи 32-срезного компьютерного томографа 407-му военному госпиталю от Федерального Министерства обороны ФРГ.

Об том сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Германия передала военному госпиталю в Чернигове компьютерный томограф 01

Передача имущества произошло в рамках соглашения между Федеральным Министерством обороны ФРГ и Минобороны Украины о предоставлении финансового гранта размером 3,1 млн евро для закупки нового оборудования для учреждений здравоохранения МО Украины, заключенного в августе 2020 года.

В мероприятии приняли участие посол ФРГ в Украине Анка Фельдгузен и атташе по вопросам обороны при Посольстве ФРГ в Украине полковник Ральф Майер.

Германия передала военному госпиталю в Чернигове компьютерный томограф 02

"Таким образом мы налаживаем сотрудничество между нашими вооруженными силами. Пусть это оборудование поможет вашим солдатам, пациентам, а также ускорит ваше приближение к стандартам НАТО, которому мы будем всячески содействовать и в дальнейшем", - отметила Фельдгузен.

Германия передала военному госпиталю в Чернигове компьютерный томограф 03

Во время визита гости в сопровождении начальника госпиталя ознакомились с потенциалом и возможностями медицинского учреждения, в частности отделения лучевой диагностики.

Автор: 

Германия (6979) Черниговщина (1485) ВСУ (6618) Фельдгузен Анка (96)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
А що передав збройним силам наш гундокомандуючий? відосик чи привіт?
показать весь комментарий
18.12.2020 15:51
+2
и? в чем личный вклад коломойского шута? сидел и не мешал или ездил заключал соглашения? Што он есть - этот ваш коломойский шут что нету - даже если б его не стало - ничего экстраординарного не произошло, ермак бы потер рученки да и только
показать весь комментарий
18.12.2020 16:06
+2
"... и безвиз нам бы и так дали, без всякого кондитера.". Полный набор аргументов от зебила.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:26
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що передав збройним силам наш гундокомандуючий? відосик чи привіт?
показать весь комментарий
18.12.2020 15:51 Ответить
Германия передала военному госпиталю в Чернигове компьютерный томограф - Цензор.НЕТ 2037
показать весь комментарий
18.12.2020 15:54 Ответить
Вешайся))))
Передача имущества произошло в рамках соглашения между Федеральным Министерством обороны ФРГ и Минобороны Украины о предоставлении финансового гранта размером 3,1 млн евро для закупки нового оборудования для учреждений здравоохранения МО Украины, заключенного в августе 2020 года.Источник: https://censor.net/ru/p3237814
показать весь комментарий
18.12.2020 16:02 Ответить
и? в чем личный вклад коломойского шута? сидел и не мешал или ездил заключал соглашения? Што он есть - этот ваш коломойский шут что нету - даже если б его не стало - ничего экстраординарного не произошло, ермак бы потер рученки да и только
показать весь комментарий
18.12.2020 16:06 Ответить
И? Что сделал карамелька? Армию? Нет, ее возродил народ Украины посредством уплаты налогов. Мова? Нет. Это не делается щелчком пальцев, это от сознания каждого.
Томос? Нет. Это началось задолго до пятого кондитера.
Это про основные ваши побрехеньки про достижения того предателя.
Дальше ещё хуже, та ты в курсе, только признаться себе стыдно.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:14 Ответить
"... и безвиз нам бы и так дали, без всякого кондитера.". Полный набор аргументов от зебила.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:26 Ответить
Ты бы почитал про историю получения безвиза....
показать весь комментарий
18.12.2020 16:40 Ответить
Типичный ватно-кацапский довод - "учи матчасть и учи историю".
показать весь комментарий
18.12.2020 16:53 Ответить
какая еще карамелька?
Да, армию поднимали и волонтеры в том числе и порошенко оказывал волонтерскую помощь отказываясь от своей президентской зарплаты в пользу благотворительных фондов , которые помогали армии, и обеспечивал средствами защиты медиков в начале коронавируса, а когда стало понятно, что шут гороховый и с ИВЛ и кислородом ничего сделать не смогли начал там покупать , привозить и передавать...
Был порох президентом без парламента - а теперь есть и президент и парламент, а со всех щелей лезут недобитые олигархи, сепаратисты, мудаки, и просто олигархи. Ни один олигарх присосавшийся к бюджету не посажен ( коломойский, ахметов, рабинович, бойко, бедная церковная мышь и ......
показать весь комментарий
18.12.2020 16:35 Ответить
))))))
показать весь комментарий
18.12.2020 16:38 Ответить
я не сторонник порошенко и не сторонник юльки и уж тем более не сторонник шута - я просто оцениваю по делам и у меня есть мое мнение - навязывать и манипулировать мнением подменяя понятия и реальные дела - похоже в этом ваша задача.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:43 Ответить
Да что ты ему пишешь. Он как раз из тех про кого ты написал - лезут со всех щелей.
показать весь комментарий
18.12.2020 16:55 Ответить
Думаю что по скромному с гражданских пусть по 800гр пойдёт, для по богаче по 1 тыс.гр. А там как карта ляжет с остальных. Ну что делать? Пойдёт.
показать весь комментарий
18.12.2020 15:53 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2020 15:59 Ответить
Такие штуки Сименс в Эрлангене -- на своей родине выпускает. (а может и ещё где?)

Был я на том заводе -- хотя, это сложно назвать заводом -- операционной лучше...
показать весь комментарий
18.12.2020 16:05 Ответить
дякуемо! вот кто настоящие наши друзья и союзники
Німеччина передала військовому госпіталю в Чернігові комп'ютерний томограф - Цензор.НЕТ 7786
показать весь комментарий
19.12.2020 05:20 Ответить
 
 