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Німеччина передала військовому госпіталю в Чернігові комп'ютерний томограф. ФОТО

Сьогодні, 18 грудня, в Чернігові відбулося урочисте передання 32-зрізного комп'ютерного томографа 407-му військовому госпіталю від Федерального Міністерства оборони ФРН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Німеччина передала військовому госпіталю в Чернігові компютерний томограф 01

Передання майна відбулося в рамках угоди між Федеральним Міністерством оборони ФРН і Міноборони України про надання фінансового гранту розміром 3,1 млн євро для закупівлі нового обладнання для закладів охорони здоров'я МО України, укладеного в серпні 2020 року.

У заході взяли участь посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен та аташе з питань оборони при Посольстві ФРН в Україні полковник Ральф Майер.

Німеччина передала військовому госпіталю в Чернігові компютерний томограф 02

"Таким чином ми налагоджуємо співпрацю між нашими збройними силами. Нехай це обладнання допоможе вашим солдатам, пацієнтам, а також прискорить ваше наближення до стандартів НАТО, якому ми будемо всіляко сприяти і надалі", - зазначила Фельдгузен.

Німеччина передала військовому госпіталю в Чернігові компютерний томограф 03

Під час візиту гості в супроводі начальника госпіталю ознайомилися з потенціалом і можливостями медичного закладу, зокрема відділення променевої діагностики.

Німеччина (7381) Чернігівщина (1584) ЗСУ (7580) Фельдгузен Анка (111)


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Топ коментарі
+3
А що передав збройним силам наш гундокомандуючий? відосик чи привіт?
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18.12.2020 15:51
+2
и? в чем личный вклад коломойского шута? сидел и не мешал или ездил заключал соглашения? Што он есть - этот ваш коломойский шут что нету - даже если б его не стало - ничего экстраординарного не произошло, ермак бы потер рученки да и только
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18.12.2020 16:06
+2
"... и безвиз нам бы и так дали, без всякого кондитера.". Полный набор аргументов от зебила.
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18.12.2020 16:26
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А що передав збройним силам наш гундокомандуючий? відосик чи привіт?
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18.12.2020 15:51 Відповісти
Германия передала военному госпиталю в Чернигове компьютерный томограф - Цензор.НЕТ 2037
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18.12.2020 15:54 Відповісти
Вешайся))))
Передача имущества произошло в рамках соглашения между Федеральным Министерством обороны ФРГ и Минобороны Украины о предоставлении финансового гранта размером 3,1 млн евро для закупки нового оборудования для учреждений здравоохранения МО Украины, заключенного в августе 2020 года.Источник: https://censor.net/ru/p3237814
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18.12.2020 16:02 Відповісти
и? в чем личный вклад коломойского шута? сидел и не мешал или ездил заключал соглашения? Што он есть - этот ваш коломойский шут что нету - даже если б его не стало - ничего экстраординарного не произошло, ермак бы потер рученки да и только
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18.12.2020 16:06 Відповісти
И? Что сделал карамелька? Армию? Нет, ее возродил народ Украины посредством уплаты налогов. Мова? Нет. Это не делается щелчком пальцев, это от сознания каждого.
Томос? Нет. Это началось задолго до пятого кондитера.
Это про основные ваши побрехеньки про достижения того предателя.
Дальше ещё хуже, та ты в курсе, только признаться себе стыдно.
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18.12.2020 16:14 Відповісти
"... и безвиз нам бы и так дали, без всякого кондитера.". Полный набор аргументов от зебила.
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18.12.2020 16:26 Відповісти
Ты бы почитал про историю получения безвиза....
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18.12.2020 16:40 Відповісти
Типичный ватно-кацапский довод - "учи матчасть и учи историю".
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18.12.2020 16:53 Відповісти
какая еще карамелька?
Да, армию поднимали и волонтеры в том числе и порошенко оказывал волонтерскую помощь отказываясь от своей президентской зарплаты в пользу благотворительных фондов , которые помогали армии, и обеспечивал средствами защиты медиков в начале коронавируса, а когда стало понятно, что шут гороховый и с ИВЛ и кислородом ничего сделать не смогли начал там покупать , привозить и передавать...
Был порох президентом без парламента - а теперь есть и президент и парламент, а со всех щелей лезут недобитые олигархи, сепаратисты, мудаки, и просто олигархи. Ни один олигарх присосавшийся к бюджету не посажен ( коломойский, ахметов, рабинович, бойко, бедная церковная мышь и ......
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18.12.2020 16:35 Відповісти
))))))
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18.12.2020 16:38 Відповісти
я не сторонник порошенко и не сторонник юльки и уж тем более не сторонник шута - я просто оцениваю по делам и у меня есть мое мнение - навязывать и манипулировать мнением подменяя понятия и реальные дела - похоже в этом ваша задача.
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18.12.2020 16:43 Відповісти
Да что ты ему пишешь. Он как раз из тех про кого ты написал - лезут со всех щелей.
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18.12.2020 16:55 Відповісти
Думаю что по скромному с гражданских пусть по 800гр пойдёт, для по богаче по 1 тыс.гр. А там как карта ляжет с остальных. Ну что делать? Пойдёт.
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18.12.2020 15:53 Відповісти
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18.12.2020 15:59 Відповісти
Такие штуки Сименс в Эрлангене -- на своей родине выпускает. (а может и ещё где?)

Был я на том заводе -- хотя, это сложно назвать заводом -- операционной лучше...
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18.12.2020 16:05 Відповісти
дякуемо! вот кто настоящие наши друзья и союзники
Німеччина передала військовому госпіталю в Чернігові комп'ютерний томограф - Цензор.НЕТ 7786
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19.12.2020 05:20 Відповісти
 
 