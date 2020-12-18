Німеччина передала військовому госпіталю в Чернігові комп'ютерний томограф. ФОТО

Сьогодні, 18 грудня, в Чернігові відбулося урочисте передання 32-зрізного комп'ютерного томографа 407-му військовому госпіталю від Федерального Міністерства оборони ФРН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Передання майна відбулося в рамках угоди між Федеральним Міністерством оборони ФРН і Міноборони України про надання фінансового гранту розміром 3,1 млн євро для закупівлі нового обладнання для закладів охорони здоров'я МО України, укладеного в серпні 2020 року.

У заході взяли участь посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен та аташе з питань оборони при Посольстві ФРН в Україні полковник Ральф Майер.

"Таким чином ми налагоджуємо співпрацю між нашими збройними силами. Нехай це обладнання допоможе вашим солдатам, пацієнтам, а також прискорить ваше наближення до стандартів НАТО, якому ми будемо всіляко сприяти і надалі", - зазначила Фельдгузен.

Під час візиту гості в супроводі начальника госпіталю ознайомилися з потенціалом і можливостями медичного закладу, зокрема відділення променевої діагностики.