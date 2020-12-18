Німеччина передала військовому госпіталю в Чернігові комп'ютерний томограф. ФОТО
Сьогодні, 18 грудня, в Чернігові відбулося урочисте передання 32-зрізного комп'ютерного томографа 407-му військовому госпіталю від Федерального Міністерства оборони ФРН.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Передання майна відбулося в рамках угоди між Федеральним Міністерством оборони ФРН і Міноборони України про надання фінансового гранту розміром 3,1 млн євро для закупівлі нового обладнання для закладів охорони здоров'я МО України, укладеного в серпні 2020 року.
У заході взяли участь посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен та аташе з питань оборони при Посольстві ФРН в Україні полковник Ральф Майер.
"Таким чином ми налагоджуємо співпрацю між нашими збройними силами. Нехай це обладнання допоможе вашим солдатам, пацієнтам, а також прискорить ваше наближення до стандартів НАТО, якому ми будемо всіляко сприяти і надалі", - зазначила Фельдгузен.
Під час візиту гості в супроводі начальника госпіталю ознайомилися з потенціалом і можливостями медичного закладу, зокрема відділення променевої діагностики.
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Передача имущества произошло в рамках соглашения между Федеральным Министерством обороны ФРГ и Минобороны Украины о предоставлении финансового гранта размером 3,1 млн евро для закупки нового оборудования для учреждений здравоохранения МО Украины, заключенного в августе 2020 года.Источник: https://censor.net/ru/p3237814
Томос? Нет. Это началось задолго до пятого кондитера.
Это про основные ваши побрехеньки про достижения того предателя.
Дальше ещё хуже, та ты в курсе, только признаться себе стыдно.
Да, армию поднимали и волонтеры в том числе и порошенко оказывал волонтерскую помощь отказываясь от своей президентской зарплаты в пользу благотворительных фондов , которые помогали армии, и обеспечивал средствами защиты медиков в начале коронавируса, а когда стало понятно, что шут гороховый и с ИВЛ и кислородом ничего сделать не смогли начал там покупать , привозить и передавать...
Был порох президентом без парламента - а теперь есть и президент и парламент, а со всех щелей лезут недобитые олигархи, сепаратисты, мудаки, и просто олигархи. Ни один олигарх присосавшийся к бюджету не посажен ( коломойский, ахметов, рабинович, бойко, бедная церковная мышь и ......
Был я на том заводе -- хотя, это сложно назвать заводом -- операционной лучше...