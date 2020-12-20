"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском Нововоронеже открыли памятник Алёнке, по легенде, основательнице села Новая Алёновка, которое было ранее на месте города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс "МОЁ! Online".

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Отмечается, что арт-объект установили к 250-летию села. Памятник высотой два метра сделан из металлоконструкций с элементами художественной ковки. Правда, местные жители вовсе не рады новому арт-объекту. По их словам, фигура Алёнушки внушает ужас. "Наконец открыт памятник Алёнке. Только вот народ рыдает от стыда за ваше творение", "И смех, и грех!", "Алёнушка постапокалипсиса!" - лишь некоторые из "лестных" комментариев местных жителей.







Ранее администрация города пояснила муниципальному СМИ "Нововоронеж КТВ", почему появился памятник Алёнке. По легенде, девушка искала новое место для поселения. Она выбрала его возле ручья. Однажды, когда Алёнка гуляла возле водоёма, она встретила злодея Кудеяра, который убил её. За добро девушки земляки назвали село и ручей в её честь. В 50-х годах XX века из-за строительства атомной станции на этом месте был основан посёлок Нововоронежский, который уже в 2000-х получил статус города Нововоронеж.