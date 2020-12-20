РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9559 посетителей онлайн
Новости Фото
83 229 407

"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В российском Нововоронеже открыли памятник Алёнке, по легенде, основательнице села Новая Алёновка, которое было ранее на месте города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местный ресурс "МОЁ! Online".

Смотрите также: В российском Комсомольске-на-Амуре вместо эсминца СССР увековечили на памятнике корабль Третьего рейха. ФОТОрепортаж

Отмечается, что арт-объект установили к 250-летию села. Памятник высотой два метра сделан из металлоконструкций с элементами художественной ковки. Правда, местные жители вовсе не рады новому арт-объекту. По их словам, фигура Алёнушки внушает ужас. "Наконец открыт памятник Алёнке. Только вот народ рыдает от стыда за ваше творение", "И смех, и грех!", "Алёнушка постапокалипсиса!" - лишь некоторые из "лестных" комментариев местных жителей.

Аленушка постапокалипсиса: в России к годовщине основания села открыли странный памятник 01
Аленушка постапокалипсиса: в России к годовщине основания села открыли странный памятник 02
Аленушка постапокалипсиса: в России к годовщине основания села открыли странный памятник 03

Ранее администрация города пояснила муниципальному СМИ "Нововоронеж КТВ", почему появился памятник Алёнке. По легенде, девушка искала новое место для поселения. Она выбрала его возле ручья. Однажды, когда Алёнка гуляла возле водоёма, она встретила злодея Кудеяра, который убил её. За добро девушки земляки назвали село и ручей в её честь. В 50-х годах XX века из-за строительства атомной станции на этом месте был основан посёлок Нововоронежский, который уже в 2000-х получил статус города Нововоронеж.

памятник (2239) россия (95585)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+108
та нормально ))))
"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник - Цензор.НЕТ 1431

...
показать весь комментарий
20.12.2020 14:20
+95
А чо? Хорошая пара героическому ЗЕ-танкисту. Ничем не хуже.
"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник - Цензор.НЕТ 6887
показать весь комментарий
20.12.2020 14:20
+83
https://twitter.com/MirovichMedia
https://twitter.com/MirovichMedia
https://twitter.com/MirovichMedia

Максим Мирович

@MirovichMedia


Хочу почитать офигительную историю, которая будет начинаться со слов «собрались как-то вместе пожарный, Примаков, ГАГАРИН и Алёнка, чтобы помечтать о прекрасной России будущего…»

"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник - Цензор.НЕТ 6702

"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник - Цензор.НЕТ 7161

"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник - Цензор.НЕТ 9574

"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник - Цензор.НЕТ 1650
показать весь комментарий
20.12.2020 14:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 5 из 5
От ми й відслідкували стадії розвитку цих істот "від личинки до імаго". Думаю, це чудовий матеріал для підручника з прикладної некромантії .
показать весь комментарий
21.12.2020 23:09 Ответить
Іще згадав зкріпну штуку. Тут і поіржати є, і суворий психіатрично-потойбічний жах (у фіналі особливо)... і зкріпи! Зкріпи!
Що цікаво, написано це було у 2005 році. "Тучные нулевые", коли ерефія ще начебто "інтегрувалася в цивілізацію" (але не задалося в них усе оце). Автор щось знав...
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA Владислав Тихонов. ГОЛУБИ И БОЯРЫШНИК
показать весь комментарий
21.12.2020 23:24 Ответить


- Высшая магия! (М. Бабкин, "Ахтимаг")
показать весь комментарий
22.12.2020 01:43 Ответить
Есть женщины в руйССких селеньях,
Их бабами нежно зовут,
Слона на скаку остановят

И хобот ему отвернут...
показать весь комментарий
22.12.2020 03:24 Ответить
https://censor.net/ со ссылкой на местный ресурс https://moe-online.ru/news/culture/1081797 "МОЁ! Online" сообщает... цензор, бутусов - ві мне єту говень не сообщайте...а сообщаете вы все это потому, что это и есть ваш уровень...
показать весь комментарий
22.12.2020 06:56 Ответить
У "скульптора" ,конечно, таланту тьма....Да еще и взялся ваять с перепою...оттого Аленушка и вышла скорей похожа на подвыпившую бабу Ягу, правда, помоложе чуть....Но все равно до Аленушки с шоколадной обертки не дотянула...может, мало выпил?...
показать весь комментарий
24.12.2020 00:33 Ответить
Кстати похожа на девушку из 95 квартала, которая все время Тиммошенко представляет, не помню как зовут.
показать весь комментарий
19.06.2021 13:16 Ответить
Страница 5 из 5
 
 