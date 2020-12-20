"Оленка постапокаліпсису": в Росії до річниці заснування села відкрили дивний пам'ятник. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Нововоронежі відкрили пам'ятник Оленці, за легендою, засновниці села Нова Альонівка, яке було раніше на місці міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий ресурс "МОЁ! Online".

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Зазначається, що артоб'єкт встановили до 250-річчя села. Пам'ятник заввишки два метри виконано з металоконструкцій з елементами художньої ковки. Щоправда, місцеві жителі зовсім не радіють новому артоб'єкту. За їхніми словами, фігура Оленки вселяє жах. "Нарешті відкрито пам'ятник Оленці. Тільки ось народ ридає від сорому за ваш витвір", "І сміх, і гріх!", "Оленка постапокаліпсису" - лише деякі з коментарів місцевих жителів.





Раніше адміністрація міста пояснила муніципальному ЗМІ "Нововоронеж КТБ", чому з'явився пам'ятник Оленці. За легендою, дівчина шукала нове місце для поселення. Вона вибрала його біля струмка. Одного разу, коли Оленка гуляла біля водойми, вона зустріла лиходія Кудеяра, який вбив її. За добро дівчини земляки назвали село і струмок на її честь. У 50-х роках XX століття через будівництво атомної станції на цьому місці було засновано селище, яке вже в 2000-х отримало статус міста Нововоронеж.