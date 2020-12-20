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"Оленка постапокаліпсису": в Росії до річниці заснування села відкрили дивний пам'ятник. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У російському Нововоронежі відкрили пам'ятник Оленці, за легендою, засновниці села Нова Альонівка, яке було раніше на місці міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцевий ресурс "МОЁ! Online".

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Зазначається, що артоб'єкт встановили до 250-річчя села. Пам'ятник заввишки два метри виконано з металоконструкцій з елементами художньої ковки. Щоправда, місцеві жителі зовсім не радіють новому артоб'єкту. За їхніми словами, фігура Оленки вселяє жах. "Нарешті відкрито пам'ятник Оленці. Тільки ось народ ридає від сорому за ваш витвір", "І сміх, і гріх!", "Оленка постапокаліпсису" - лише деякі з коментарів місцевих жителів.

Оленка постапокаліпсису: в Росії до річниці заснування села відкрили дивний памятник 01

Оленка постапокаліпсису: в Росії до річниці заснування села відкрили дивний памятник 02
Оленка постапокаліпсису: в Росії до річниці заснування села відкрили дивний памятник 03

Раніше адміністрація міста пояснила муніципальному ЗМІ "Нововоронеж КТБ", чому з'явився пам'ятник Оленці. За легендою, дівчина шукала нове місце для поселення. Вона вибрала його біля струмка. Одного разу, коли Оленка гуляла біля водойми, вона зустріла лиходія Кудеяра, який вбив її. За добро дівчини земляки назвали село і струмок на її честь. У 50-х роках XX століття через будівництво атомної станції на цьому місці було засновано селище, яке вже в 2000-х отримало статус міста Нововоронеж.

Автор: 

пам’ятник (928) росія (65244)


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Топ коментарі
+108
та нормально ))))
"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник - Цензор.НЕТ 1431

...
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20.12.2020 14:20
+95
А чо? Хорошая пара героическому ЗЕ-танкисту. Ничем не хуже.
"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник - Цензор.НЕТ 6887
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20.12.2020 14:20
+83
https://twitter.com/MirovichMedia
https://twitter.com/MirovichMedia
https://twitter.com/MirovichMedia

Максим Мирович

@MirovichMedia


Хочу почитать офигительную историю, которая будет начинаться со слов «собрались как-то вместе пожарный, Примаков, ГАГАРИН и Алёнка, чтобы помечтать о прекрасной России будущего…»

"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник - Цензор.НЕТ 6702

"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник - Цензор.НЕТ 7161

"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник - Цензор.НЕТ 9574

"Аленушка постапокалипсиса": в России к годовщине основания села открыли странный памятник - Цензор.НЕТ 1650
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20.12.2020 14:28
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От ми й відслідкували стадії розвитку цих істот "від личинки до імаго". Думаю, це чудовий матеріал для підручника з прикладної некромантії .
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21.12.2020 23:09 Відповісти
Іще згадав зкріпну штуку. Тут і поіржати є, і суворий психіатрично-потойбічний жах (у фіналі особливо)... і зкріпи! Зкріпи!
Що цікаво, написано це було у 2005 році. "Тучные нулевые", коли ерефія ще начебто "інтегрувалася в цивілізацію" (але не задалося в них усе оце). Автор щось знав...
https://mrakopedia.net/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8_%D0%B8_%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA Владислав Тихонов. ГОЛУБИ И БОЯРЫШНИК
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21.12.2020 23:24 Відповісти


- Высшая магия! (М. Бабкин, "Ахтимаг")
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22.12.2020 01:43 Відповісти
Есть женщины в руйССких селеньях,
Их бабами нежно зовут,
Слона на скаку остановят

И хобот ему отвернут...
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22.12.2020 03:24 Відповісти
https://censor.net/ со ссылкой на местный ресурс https://moe-online.ru/news/culture/1081797 "МОЁ! Online" сообщает... цензор, бутусов - ві мне єту говень не сообщайте...а сообщаете вы все это потому, что это и есть ваш уровень...
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22.12.2020 06:56 Відповісти
У "скульптора" ,конечно, таланту тьма....Да еще и взялся ваять с перепою...оттого Аленушка и вышла скорей похожа на подвыпившую бабу Ягу, правда, помоложе чуть....Но все равно до Аленушки с шоколадной обертки не дотянула...может, мало выпил?...
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24.12.2020 00:33 Відповісти
Кстати похожа на девушку из 95 квартала, которая все время Тиммошенко представляет, не помню как зовут.
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19.06.2021 13:16 Відповісти
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