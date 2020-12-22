Военнослужащие 25-й ОВДБр отработали безпарашутное десантирование с вертолета. ФОТО

Военнослужащие срочной военной службы, которые недавно пополнили ряды 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВСУ, отработали десантирование безпарашутним способом с помощью специального оборудования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 25-й ОВДБр.

Десантирование происходило с вертолета Ми-8 с помощью комплекта съемного бортового оборудования "КАНАТ-1", с высоты 5, 10 и 20 метров.

Накануне, на воздушно-десантном комплексе воинской части, военнослужащие в составе подразделений прошли соответствующую подготовку на наземном тренажере, отработав все элементы упражнения. Только после этого были допущены к практическому этапу.

По словам руководителя занятия, личный состав показал достаточно хорошие результаты.

Сейчас занятия по воздушно-десантной подготовке в военной части продолжаются, личный состав 25-й бригады вместе со срочниками готовится к выполнению прыжков с парашютом.