Военнослужащие 25-й ОВДБр отработали безпарашутное десантирование с вертолета. ФОТО
Военнослужащие срочной военной службы, которые недавно пополнили ряды 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВСУ, отработали десантирование безпарашутним способом с помощью специального оборудования.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 25-й ОВДБр.
Десантирование происходило с вертолета Ми-8 с помощью комплекта съемного бортового оборудования "КАНАТ-1", с высоты 5, 10 и 20 метров.
Накануне, на воздушно-десантном комплексе воинской части, военнослужащие в составе подразделений прошли соответствующую подготовку на наземном тренажере, отработав все элементы упражнения. Только после этого были допущены к практическому этапу.
По словам руководителя занятия, личный состав показал достаточно хорошие результаты.
Сейчас занятия по воздушно-десантной подготовке в военной части продолжаются, личный состав 25-й бригады вместе со срочниками готовится к выполнению прыжков с парашютом.
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Вони будь виконувати своє пряме назначення. захист територіальної цілісності і незалежності України. Багато з них не повернеться!!
это британцы платят?(записывается в ВДВ, ДШВ и везде где платят королевские солдики)
Заходит командир части:
- С тобой ротный проводил инструктаж перед прыжком?.
- Так точно
- И что он тебе сказал?
- Не ****** автомат уйоб.ще.