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Военнослужащие 25-й ОВДБр отработали безпарашутное десантирование с вертолета. ФОТО

Военнослужащие срочной военной службы, которые недавно пополнили ряды 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВСУ, отработали десантирование безпарашутним способом с помощью специального оборудования.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу 25-й ОВДБр.

Военнослужащие 25-й ОВДБр отработали безпарашутное десантирование с вертолета 01

Десантирование происходило с вертолета Ми-8 с помощью комплекта съемного бортового оборудования "КАНАТ-1", с высоты 5, 10 и 20 метров.

Военнослужащие 25-й ОВДБр отработали безпарашутное десантирование с вертолета 02

Накануне, на воздушно-десантном комплексе воинской части, военнослужащие в составе подразделений прошли соответствующую подготовку на наземном тренажере, отработав все элементы упражнения. Только после этого были допущены к практическому этапу.

Военнослужащие 25-й ОВДБр отработали безпарашутное десантирование с вертолета 03

По словам руководителя занятия, личный состав показал достаточно хорошие результаты.

Военнослужащие 25-й ОВДБр отработали безпарашутное десантирование с вертолета 04

Сейчас занятия по воздушно-десантной подготовке в военной части продолжаются, личный состав 25-й бригады вместе со срочниками готовится к выполнению прыжков с парашютом.

Автор: 

оборона (5213) военные учения (3459) 25-я отдельная воздушно-десантная бригада (156) ВСУ (6618) Десантно-штурмовые войска (220)


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Топ комментарии
+4
Корректно : *беСпарашЮтное*.
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22.12.2020 22:44
+2
А статья вверху на каком написана?
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22.12.2020 22:27
+1
жЮри, брошЮра, парашЮт. Пишутся с буквой Ю!
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22.12.2020 22:19
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Черкаське! Полігон.! Вертушка!😆😆😆😆
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22.12.2020 21:30 Ответить
Бочка😊😊😊. Третій згиб на бочці😊😊
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22.12.2020 21:33 Ответить
Давайте, тренируйтесь взять ЗАЖОПУ на банковой.
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22.12.2020 21:52 Ответить
На жаль, на превеликий ЖАЛь.На банковій їх не буде.
Вони будь виконувати своє пряме назначення. захист територіальної цілісності і незалежності України. Багато з них не повернеться!!
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22.12.2020 23:01 Ответить
Ворог сидить на Банковій, який нищить і далі і цілістність і суверфнітет і народ і надіїї мрії та міць країни. Гнать його потрібно всраною мітлою поки Україна є, бо розвале. В країні жах що коється і вони потрібні тут.
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22.12.2020 23:59 Ответить
Тобто ви будете писати а гнати їх мають Вони??? Вони з зони перемир'я повертаються місяців так через 9, покосять, пофарбують ППД і потім за вас патріотів диванних ще повинні йти в вашій оселі це саме робити?? А самим не в змозі це зробити? Чи сикотно?
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23.12.2020 00:06 Ответить
Да вони, скільки можно народу ганяти.
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23.12.2020 00:08 Ответить
А чому не Поліція і гвардія? А чому саме ВДВ?
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23.12.2020 00:19 Ответить
Вони меншполітизовані і рішучіші, і професійніші це ВДВ.
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23.12.2020 00:21 Ответить
А є різниця між ВДВ і механізованою бригадою? І в чому вона полягає якщо є?
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23.12.2020 00:34 Ответить
Чим, 24,72, 128 менш політизовані і не рішучіші як 25,79,80,95??
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23.12.2020 00:39 Ответить
жЮри, брошЮра, парашЮт. Пишутся с буквой Ю!
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22.12.2020 22:19 Ответить
ідіот шолі? це тільки в свинособак так пишеться.
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22.12.2020 22:25 Ответить
А статья вверху на каком написана?
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22.12.2020 22:27 Ответить
Корректно : *беСпарашЮтное*.
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22.12.2020 22:44 Ответить
Нахрін тут цей базар про мову статті, усім же зрозуміло - видання двомовне. Давайте не підігрувати кацапам щодо розбрату
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23.12.2020 11:31 Ответить
ОТО КОЗАКИ РОБЛЯТЬ !!!
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23.12.2020 01:09 Ответить
ПО ШТУКИ БАКСОВ ЗА ДЕСАНТИРОВАНИЕ СРАЗУ !!! ГНИДЯРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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23.12.2020 01:11 Ответить

это британцы платят?(записывается в ВДВ, ДШВ и везде где платят королевские солдики)
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23.12.2020 09:44 Ответить
Нахрін тут цей базар про мову статті, усім же зрозуміло - видання двомовне. Давайте не підігрувати кацапам щодо розбрату
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23.12.2020 11:29 Ответить
Лежит молодой солдат-десантник со сломаной ногой в медпункте
Заходит командир части:
- С тобой ротный проводил инструктаж перед прыжком?.
- Так точно
- И что он тебе сказал?
- Не ****** автомат уйоб.ще.
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23.12.2020 16:50 Ответить
К чему этот дебильный анекдот???
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28.12.2020 09:35 Ответить
до життя, до реального життя...
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29.12.2020 10:12 Ответить
 
 