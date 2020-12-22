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Військовослужбовці 25-ї ОПДБр відпрацювали безпарашутне десантування з вертольота. ФОТО

Військовослужбовці строкової військової служби, які нещодавно поповнили лави 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ДШВ ЗСУ, відпрацювали десантування безпарашутним способом за допомогою спеціального обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 25-ї ОПДБр.

Військовослужбовці 25-ї ОПДБр відпрацювали безпарашутне десантування з вертольота 01

Десантування відбувалося з вертольота Мі-8 за допомогою комплекту знімного бортового обладнання "КАНАТ-1", з висоти 5, 10 і 20 метрів.

Військовослужбовці 25-ї ОПДБр відпрацювали безпарашутне десантування з вертольота 02

Напередодні, на повітряно-десантному комплексі військової частини, військовослужбовці у складі підрозділів пройшли відповідну підготовку на наземному тренажері, відпрацювавши всі елементи вправи. Тільки після цього були допущені до практичного етапу.

Військовослужбовці 25-ї ОПДБр відпрацювали безпарашутне десантування з вертольота 03

За словами керівника заняття, особовий склад показав досить хороші результати.

Військовослужбовці 25-ї ОПДБр відпрацювали безпарашутне десантування з вертольота 04

Зараз заняття з повітряно-десантної підготовки у військовій частині тривають, особовий склад 25-ї бригади разом зі строковиками готується до виконання стрибків із парашутом.

Читайте також: Резервісти 25-ї ОПДБр відпрацювали на зборах безпарашутне десантування. ФОТО

Автор: 

оборона (4795) військові навчання (2777) 25 окрема повітряно-десантна бригада (156) ЗСУ (7580) Десантно-штурмові війська (222)


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Топ коментарі
+4
Корректно : *беСпарашЮтное*.
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22.12.2020 22:44
+2
А статья вверху на каком написана?
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22.12.2020 22:27
+1
жЮри, брошЮра, парашЮт. Пишутся с буквой Ю!
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22.12.2020 22:19
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Черкаське! Полігон.! Вертушка!😆😆😆😆
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22.12.2020 21:30 Відповісти
Бочка😊😊😊. Третій згиб на бочці😊😊
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22.12.2020 21:33 Відповісти
Давайте, тренируйтесь взять ЗАЖОПУ на банковой.
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22.12.2020 21:52 Відповісти
На жаль, на превеликий ЖАЛь.На банковій їх не буде.
Вони будь виконувати своє пряме назначення. захист територіальної цілісності і незалежності України. Багато з них не повернеться!!
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22.12.2020 23:01 Відповісти
Ворог сидить на Банковій, який нищить і далі і цілістність і суверфнітет і народ і надіїї мрії та міць країни. Гнать його потрібно всраною мітлою поки Україна є, бо розвале. В країні жах що коється і вони потрібні тут.
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22.12.2020 23:59 Відповісти
Тобто ви будете писати а гнати їх мають Вони??? Вони з зони перемир'я повертаються місяців так через 9, покосять, пофарбують ППД і потім за вас патріотів диванних ще повинні йти в вашій оселі це саме робити?? А самим не в змозі це зробити? Чи сикотно?
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23.12.2020 00:06 Відповісти
Да вони, скільки можно народу ганяти.
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23.12.2020 00:08 Відповісти
А чому не Поліція і гвардія? А чому саме ВДВ?
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23.12.2020 00:19 Відповісти
Вони меншполітизовані і рішучіші, і професійніші це ВДВ.
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23.12.2020 00:21 Відповісти
А є різниця між ВДВ і механізованою бригадою? І в чому вона полягає якщо є?
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23.12.2020 00:34 Відповісти
Чим, 24,72, 128 менш політизовані і не рішучіші як 25,79,80,95??
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23.12.2020 00:39 Відповісти
жЮри, брошЮра, парашЮт. Пишутся с буквой Ю!
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22.12.2020 22:19 Відповісти
ідіот шолі? це тільки в свинособак так пишеться.
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22.12.2020 22:25 Відповісти
А статья вверху на каком написана?
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22.12.2020 22:27 Відповісти
Корректно : *беСпарашЮтное*.
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22.12.2020 22:44 Відповісти
Нахрін тут цей базар про мову статті, усім же зрозуміло - видання двомовне. Давайте не підігрувати кацапам щодо розбрату
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23.12.2020 11:31 Відповісти
ОТО КОЗАКИ РОБЛЯТЬ !!!
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23.12.2020 01:09 Відповісти
ПО ШТУКИ БАКСОВ ЗА ДЕСАНТИРОВАНИЕ СРАЗУ !!! ГНИДЯРЫ КОРРУПЦИОННЫЕ !!!
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23.12.2020 01:11 Відповісти

это британцы платят?(записывается в ВДВ, ДШВ и везде где платят королевские солдики)
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23.12.2020 09:44 Відповісти
Нахрін тут цей базар про мову статті, усім же зрозуміло - видання двомовне. Давайте не підігрувати кацапам щодо розбрату
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23.12.2020 11:29 Відповісти
Лежит молодой солдат-десантник со сломаной ногой в медпункте
Заходит командир части:
- С тобой ротный проводил инструктаж перед прыжком?.
- Так точно
- И что он тебе сказал?
- Не ****** автомат уйоб.ще.
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23.12.2020 16:50 Відповісти
К чему этот дебильный анекдот???
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28.12.2020 09:35 Відповісти
до життя, до реального життя...
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29.12.2020 10:12 Відповісти
 
 