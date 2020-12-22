Військовослужбовці 25-ї ОПДБр відпрацювали безпарашутне десантування з вертольота. ФОТО

Військовослужбовці строкової військової служби, які нещодавно поповнили лави 25-ї окремої повітряно-десантної бригади ДШВ ЗСУ, відпрацювали десантування безпарашутним способом за допомогою спеціального обладнання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу 25-ї ОПДБр.

Десантування відбувалося з вертольота Мі-8 за допомогою комплекту знімного бортового обладнання "КАНАТ-1", з висоти 5, 10 і 20 метрів.

Напередодні, на повітряно-десантному комплексі військової частини, військовослужбовці у складі підрозділів пройшли відповідну підготовку на наземному тренажері, відпрацювавши всі елементи вправи. Тільки після цього були допущені до практичного етапу.

За словами керівника заняття, особовий склад показав досить хороші результати.

Зараз заняття з повітряно-десантної підготовки у військовій частині тривають, особовий склад 25-ї бригади разом зі строковиками готується до виконання стрибків із парашутом.

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