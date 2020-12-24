Мемориальные доски Стусу и Светличному открыли в Киеве. ФОТО
В Киеве открыли мемориальные доски поэту, правозащитнику Василию Стусу и деятелю национально-демократического движения 1960-1970 годов, лауреату государственной премии имени Тараса Шевченко Ивану Светличному.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".
В торжественном открытии приняли участие бывшие политические заключенные, диссиденты, которые лично знали Светличного и Стуса.
Также на церемонии был сын Василия Стуса Дмитрий, который является генеральным директором Национального музея Тараса Шевченко.
Мемориальные доски установили на здании Национальной академии наук Украины по адресу: улица Михаила Грушевского, 4.
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Рядом размещена мемориальная доска идеологическому оппоненту шестидесятников, языковеду Ивану Билодиду, который в Советском Союзе был проводником русификации Украины. Будучи министром образования УССР, он участвовал в создании закона о народном образовании от 1959 года, в котором зафиксировали факультативность изучения украинского языка.
Как отметила на церемонии открытия заведующая Музеем шестидесятничества Елена Лодзинская, "история нашего государства такова, что теперь Стус и Светличный соседствуют с академиком Билодидом, который в свое время сделал много для русификации украинского языка, выкинув из словаря много своеобразных украинских слов, приближая таким образом украинский язык к русскому, с чем категорически были не согласны Светличный и Стус".
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А от пустобріхи типу Тимошенки і Порошенки ляпатимуть язиками на тлі цих табличок про "рідну мову і патріотизм", а самі послуговуватимуться і надалі кацапською, лиш на публіці лицимірствуючи українською.
Вишивата - зло.
Порошенко и прочая вышивата в делах, да и в быту, говорит по-русски.
А переходя на украинский замыливает глаза и пытается играть в старую-добрую игру, противостояние Восток-Запад.
Хитрість ФСБшних тролів у тому, що вони намагалися форсувати тезу, ніби цей термін позначає "неосвічених і малоетичних людей, які хизуються своїм позірним українським патріотизмом", хоч на позначення такої поведінки в українській мові є ціла низка питомих термінів, як-от шароварники, рагулі, ура-патріоти тощо. Насправді ж вьішиватнік є упосліджувальним терміном на означення українця, націлений на дискредитацію базових речей в українській культурі, оскільки він суміщає усю нелюбов українців до ватників, та додає український національний одяг, вишиванку.
Цей термін є щоденною зброєю Росії проти України, якою послуговуються переважно росіяни та малороси-хохли.[1] Уперше розкруткою терміну ольґінці зайнялися у 2014 року на Смоктачі, згодом на кацапських вікіпроєктах типу Вікіреаліті[2] термін "вишиватнік" почали форсувати як синонім свідомітьі, що за визначенням москалів є будь-який український патріот.
Чесно поцеплено в інтернетах)))
Все просто.
Вишиватник, це "державник", що хизуючись правильним (з його точки зору) хрестом, вишиванкою і українською мовою використовує владу за для особистого збагачення.
Коротко і ясно.