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Мемориальные доски Стусу и Светличному открыли в Киеве. ФОТО

В Киеве открыли мемориальные доски поэту, правозащитнику Василию Стусу и деятелю национально-демократического движения 1960-1970 годов, лауреату государственной премии имени Тараса Шевченко Ивану Светличному.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

В торжественном открытии приняли участие бывшие политические заключенные, диссиденты, которые лично знали Светличного и Стуса.

Также на церемонии был сын Василия Стуса Дмитрий, который является генеральным директором Национального музея Тараса Шевченко.

Мемориальные доски установили на здании Национальной академии наук Украины по адресу: улица Михаила Грушевского, 4.

Мемориальные доски Стусу и Светличному открыли в Киеве 01

Также на Цензор.НЕТ: Получил новый тираж книги о Стусе. Отправляю его в библиотеки по всей Украине, - Ткаченко. ФОТО

Рядом размещена мемориальная доска идеологическому оппоненту шестидесятников, языковеду Ивану Билодиду, который в Советском Союзе был проводником русификации Украины. Будучи министром образования УССР, он участвовал в создании закона о народном образовании от 1959 года, в котором зафиксировали факультативность изучения украинского языка.

Мемориальные доски Стусу и Светличному открыли в Киеве 02
Мемориальные доски Стусу и Светличному открыли в Киеве 03

Как отметила на церемонии открытия заведующая Музеем шестидесятничества Елена Лодзинская, "история нашего государства такова, что теперь Стус и Светличный соседствуют с академиком Билодидом, который в свое время сделал много для русификации украинского языка, выкинув из словаря много своеобразных украинских слов, приближая таким образом украинский язык к русскому, с чем категорически были не согласны Светличный и Стус".

Читайте на Цензор.НЕТ: Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса. ФОТО

Автор: 

история (2017) память (1496) Стус (94) мемориальная доска (219)


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Топ комментарии
+6
опзж, слуга н. комунисты всех мастей, будут на говно исходить
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24.12.2020 01:40
+4
Зло - это придуманное вами слово - "вышивата".
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24.12.2020 05:10
+3
зебилы, почему убийца Стуса - мертведчук, до сих пор не сидит?! Неужели порошенко мешает его посадить или просто опзж и сн - партнеры по деребану страны?
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24.12.2020 08:25
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опзж, слуга н. комунисты всех мастей, будут на говно исходить
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24.12.2020 01:40 Ответить
За Слуг Н - не факт. Хіба що пара вошей типу Бужанського.
А от пустобріхи типу Тимошенки і Порошенки ляпатимуть язиками на тлі цих табличок про "рідну мову і патріотизм", а самі послуговуватимуться і надалі кацапською, лиш на публіці лицимірствуючи українською.
Вишивата - зло.
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24.12.2020 02:05 Ответить
Зло - это придуманное вами слово - "вышивата".
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24.12.2020 05:10 Ответить
клятый порошенко жизни не дает. все про какую-то телячую мову и бандеровский патриотизм заливает. еще термос сделал шоб церковь расколоть. ну ниче страшного, выберем медведчука в 2024 президентом, защебечешь на Великом и Прекрасном Русском Языке так, шо и Лермонтову не снилось. а мемориал Стусу снимем, и повесим сталина на его место, чтобы вышивате пекло.
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24.12.2020 06:45 Ответить
Вот именно, что "заливает".
Порошенко и прочая вышивата в делах, да и в быту, говорит по-русски.
А переходя на украинский замыливает глаза и пытается играть в старую-добрую игру, противостояние Восток-Запад.
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24.12.2020 09:42 Ответить
нафига ты мне отвечаешь, не пиши мне ничего больше кек))
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24.12.2020 10:08 Ответить
Вьішиватнік (рос. Вышиватник) - українофобський термін, вигаданий ольґінцями у 2014 році для приниження, ображання та упослідження українців; в інформаційній війні проти України термін вьішиватнік використовується російською пропагандою як синонім таких українофобських термінів, як свьідоміт, майданутий та бандерлог. Усі ці терміни були створені російськими спецслужбами, щоб знецінити історичні перемоги українців та національні атрибути.

Хитрість ФСБшних тролів у тому, що вони намагалися форсувати тезу, ніби цей термін позначає "неосвічених і малоетичних людей, які хизуються своїм позірним українським патріотизмом", хоч на позначення такої поведінки в українській мові є ціла низка питомих термінів, як-от шароварники, рагулі, ура-патріоти тощо. Насправді ж вьішиватнік є упосліджувальним терміном на означення українця, націлений на дискредитацію базових речей в українській культурі, оскільки він суміщає усю нелюбов українців до ватників, та додає український національний одяг, вишиванку.

Цей термін є щоденною зброєю Росії проти України, якою послуговуються переважно росіяни та малороси-хохли.[1] Уперше розкруткою терміну ольґінці зайнялися у 2014 року на Смоктачі, згодом на кацапських вікіпроєктах типу Вікіреаліті[2] термін "вишиватнік" почали форсувати як синонім свідомітьі, що за визначенням москалів є будь-який український патріот.

Чесно поцеплено в інтернетах)))
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24.12.2020 08:56 Ответить
Не тужтесь.
Все просто.
Вишиватник, це "державник", що хизуючись правильним (з його точки зору) хрестом, вишиванкою і українською мовою використовує владу за для особистого збагачення.
Коротко і ясно.
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24.12.2020 09:39 Ответить
цветы понесут
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24.12.2020 06:55 Ответить
зебилы, почему убийца Стуса - мертведчук, до сих пор не сидит?! Неужели порошенко мешает его посадить или просто опзж и сн - партнеры по деребану страны?
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24.12.2020 08:25 Ответить
https://myrotvorets.news/zelenskyi-nachal-sotrudnychat-s-medve/ Зеленский начал сотрудничать с Медведчуком еще в 2004 ...
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24.12.2020 09:36 Ответить
Медведчук в суд подав на дошку?
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24.12.2020 08:47 Ответить
 
 