Мемориальные доски Стусу и Светличному открыли в Киеве. ФОТО

В Киеве открыли мемориальные доски поэту, правозащитнику Василию Стусу и деятелю национально-демократического движения 1960-1970 годов, лауреату государственной премии имени Тараса Шевченко Ивану Светличному.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УНИАН".

В торжественном открытии приняли участие бывшие политические заключенные, диссиденты, которые лично знали Светличного и Стуса.

Также на церемонии был сын Василия Стуса Дмитрий, который является генеральным директором Национального музея Тараса Шевченко.

Мемориальные доски установили на здании Национальной академии наук Украины по адресу: улица Михаила Грушевского, 4.

Также на Цензор.НЕТ: Получил новый тираж книги о Стусе. Отправляю его в библиотеки по всей Украине, - Ткаченко. ФОТО

Рядом размещена мемориальная доска идеологическому оппоненту шестидесятников, языковеду Ивану Билодиду, который в Советском Союзе был проводником русификации Украины. Будучи министром образования УССР, он участвовал в создании закона о народном образовании от 1959 года, в котором зафиксировали факультативность изучения украинского языка.





Как отметила на церемонии открытия заведующая Музеем шестидесятничества Елена Лодзинская, "история нашего государства такова, что теперь Стус и Светличный соседствуют с академиком Билодидом, который в свое время сделал много для русификации украинского языка, выкинув из словаря много своеобразных украинских слов, приближая таким образом украинский язык к русскому, с чем категорически были не согласны Светличный и Стус".

Читайте на Цензор.НЕТ: Офис ОПЗЖ в Харькове разрисовали портретами Стуса. ФОТО