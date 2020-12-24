УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6678 відвідувачів онлайн
Новини Фото
2 022 12

Меморіальні дошки Стусу й Світличному відкрили в Києві. ФОТО

У Києві відкрили меморіальні дошки поету, правозахиснику Василю Стусу і діячу національно-демократичного руху 1960-1970 років, лауреату Державної премії імені Тараса Шевченка Івану Світличному.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

В урочистому відкритті взяли участь колишні політичні в'язні, дисиденти, які особисто знали Світличного й Стуса.

Також на церемонії був син Василя Стуса Дмитро, який є генеральним директором Національного музею Тараса Шевченка.

Меморіальні дошки встановили на будівлі Національної академії наук України за адресою: вулиця Михайла Грушевського, 4.

Меморіальні дошки Стусу й Світличному відкрили в Києві 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко. ФОТО

Поруч розміщена ще меморіальна дошка ідеологічному опоненту шістдесятників, мовознавцю Івану Білодіду, який у Радянському Союзі був провідником русифікації України. Зокрема, коли обіймав посаду міністра освіти УРСР, він долучився до створення закону про народну освіту від 1959 року, де зафіксували факультативність вивчення української мови.

Меморіальні дошки Стусу й Світличному відкрили в Києві 02
Меморіальні дошки Стусу й Світличному відкрили в Києві 03

Як зазначила на церемонії відкриття завідувачка Музею шістдесятництва Олена Лодзинська, "історія нашої держави така, що тепер Стус і Світличний є сусідами з академіком Білодідом, який свого часу зробив багато для русифікації української мови, повикидавши зі словника багато питомих українських слів, наближаючи таким чином українську мову до російської, з чим категорично були не згодні Світличний та Стус".

Також дивіться: Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса. ФОТО

Автор: 

історія (1071) пам’ять (1188) Стус Василь (73) меморіальна дошка (192)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
опзж, слуга н. комунисты всех мастей, будут на говно исходить
показати весь коментар
24.12.2020 01:40
+4
Зло - это придуманное вами слово - "вышивата".
показати весь коментар
24.12.2020 05:10
+3
зебилы, почему убийца Стуса - мертведчук, до сих пор не сидит?! Неужели порошенко мешает его посадить или просто опзж и сн - партнеры по деребану страны?
показати весь коментар
24.12.2020 08:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
опзж, слуга н. комунисты всех мастей, будут на говно исходить
показати весь коментар
24.12.2020 01:40 Відповісти
За Слуг Н - не факт. Хіба що пара вошей типу Бужанського.
А от пустобріхи типу Тимошенки і Порошенки ляпатимуть язиками на тлі цих табличок про "рідну мову і патріотизм", а самі послуговуватимуться і надалі кацапською, лиш на публіці лицимірствуючи українською.
Вишивата - зло.
показати весь коментар
24.12.2020 02:05 Відповісти
Зло - это придуманное вами слово - "вышивата".
показати весь коментар
24.12.2020 05:10 Відповісти
клятый порошенко жизни не дает. все про какую-то телячую мову и бандеровский патриотизм заливает. еще термос сделал шоб церковь расколоть. ну ниче страшного, выберем медведчука в 2024 президентом, защебечешь на Великом и Прекрасном Русском Языке так, шо и Лермонтову не снилось. а мемориал Стусу снимем, и повесим сталина на его место, чтобы вышивате пекло.
показати весь коментар
24.12.2020 06:45 Відповісти
Вот именно, что "заливает".
Порошенко и прочая вышивата в делах, да и в быту, говорит по-русски.
А переходя на украинский замыливает глаза и пытается играть в старую-добрую игру, противостояние Восток-Запад.
показати весь коментар
24.12.2020 09:42 Відповісти
нафига ты мне отвечаешь, не пиши мне ничего больше кек))
показати весь коментар
24.12.2020 10:08 Відповісти
Вьішиватнік (рос. Вышиватник) - українофобський термін, вигаданий ольґінцями у 2014 році для приниження, ображання та упослідження українців; в інформаційній війні проти України термін вьішиватнік використовується російською пропагандою як синонім таких українофобських термінів, як свьідоміт, майданутий та бандерлог. Усі ці терміни були створені російськими спецслужбами, щоб знецінити історичні перемоги українців та національні атрибути.

Хитрість ФСБшних тролів у тому, що вони намагалися форсувати тезу, ніби цей термін позначає "неосвічених і малоетичних людей, які хизуються своїм позірним українським патріотизмом", хоч на позначення такої поведінки в українській мові є ціла низка питомих термінів, як-от шароварники, рагулі, ура-патріоти тощо. Насправді ж вьішиватнік є упосліджувальним терміном на означення українця, націлений на дискредитацію базових речей в українській культурі, оскільки він суміщає усю нелюбов українців до ватників, та додає український національний одяг, вишиванку.

Цей термін є щоденною зброєю Росії проти України, якою послуговуються переважно росіяни та малороси-хохли.[1] Уперше розкруткою терміну ольґінці зайнялися у 2014 року на Смоктачі, згодом на кацапських вікіпроєктах типу Вікіреаліті[2] термін "вишиватнік" почали форсувати як синонім свідомітьі, що за визначенням москалів є будь-який український патріот.

Чесно поцеплено в інтернетах)))
показати весь коментар
24.12.2020 08:56 Відповісти
Не тужтесь.
Все просто.
Вишиватник, це "державник", що хизуючись правильним (з його точки зору) хрестом, вишиванкою і українською мовою використовує владу за для особистого збагачення.
Коротко і ясно.
показати весь коментар
24.12.2020 09:39 Відповісти
цветы понесут
показати весь коментар
24.12.2020 06:55 Відповісти
зебилы, почему убийца Стуса - мертведчук, до сих пор не сидит?! Неужели порошенко мешает его посадить или просто опзж и сн - партнеры по деребану страны?
показати весь коментар
24.12.2020 08:25 Відповісти
https://myrotvorets.news/zelenskyi-nachal-sotrudnychat-s-medve/ Зеленский начал сотрудничать с Медведчуком еще в 2004 ...
показати весь коментар
24.12.2020 09:36 Відповісти
Медведчук в суд подав на дошку?
показати весь коментар
24.12.2020 08:47 Відповісти
 
 