Меморіальні дошки Стусу й Світличному відкрили в Києві. ФОТО

У Києві відкрили меморіальні дошки поету, правозахиснику Василю Стусу і діячу національно-демократичного руху 1960-1970 років, лауреату Державної премії імені Тараса Шевченка Івану Світличному.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на УНІАН.

В урочистому відкритті взяли участь колишні політичні в'язні, дисиденти, які особисто знали Світличного й Стуса.

Також на церемонії був син Василя Стуса Дмитро, який є генеральним директором Національного музею Тараса Шевченка.

Меморіальні дошки встановили на будівлі Національної академії наук України за адресою: вулиця Михайла Грушевського, 4.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Отримав додрук накладу книги про Стуса. Відправляю його в бібліотеки по всій Україні, - Ткаченко. ФОТО

Поруч розміщена ще меморіальна дошка ідеологічному опоненту шістдесятників, мовознавцю Івану Білодіду, який у Радянському Союзі був провідником русифікації України. Зокрема, коли обіймав посаду міністра освіти УРСР, він долучився до створення закону про народну освіту від 1959 року, де зафіксували факультативність вивчення української мови.





Як зазначила на церемонії відкриття завідувачка Музею шістдесятництва Олена Лодзинська, "історія нашої держави така, що тепер Стус і Світличний є сусідами з академіком Білодідом, який свого часу зробив багато для русифікації української мови, повикидавши зі словника багато питомих українських слів, наближаючи таким чином українську мову до російської, з чим категорично були не згодні Світличний та Стус".

Також дивіться: Офіс ОПЗЖ у Харкові розмалювали портретами Стуса. ФОТО