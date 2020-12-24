Таран вручил государственные награды волонтерам Азарову и Гусак. ФОТО
По поручению Президента Украины по случаю Международного дня волонтера, министр обороны Андрей Таран вручил государственные награды и отличия представителям волонтерского движения
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Таран поблагодарил волонтеров за преданное служение украинскому народу. По его мнению, их активность и вовлеченность были среди главных факторов, позволивших отразить российскую агрессию. Министр обороны также отметил, что волонтерское движение в будущем может помочь миссии установления мира и восстановления временно оккупированных территорий.
Константин Азаров, член Белоцерковской волонтерской группы, награжден Орденом "За заслуги III степени". С первых дней войны и по сей день он поставляет на фронт необходимое оборудование. Сейчас занимается установлением средств наблюдения и корректировки огня на передовой.
Медалью "За спасенную жизнь" награждена Наталья Гусак. С самого начала войны и по сей день Наталья Николаевна помогает персоналу одного из военно-медицинских клинических центров оказывать психологическую помощь воинам, решать их бытовые проблемы, организует для воинов экскурсии, помогает с временным размещением членам семей пострадавших военнослужащих, приезжающих на длительный период в город Ирпень.
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