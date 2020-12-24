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Таран вручил государственные награды волонтерам Азарову и Гусак. ФОТО

По поручению Президента Украины по случаю Международного дня волонтера, министр обороны Андрей Таран вручил государственные награды и отличия представителям волонтерского движения

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Таран вручил государственные награды волонтерам Азарову и Гусак 01

Таран поблагодарил волонтеров за преданное служение украинскому народу. По его мнению, их активность и вовлеченность были среди главных факторов, позволивших отразить российскую агрессию. Министр обороны также отметил, что волонтерское движение в будущем может помочь миссии установления мира и восстановления временно оккупированных территорий.

Таран вручил государственные награды волонтерам Азарову и Гусак 02

Константин Азаров, член Белоцерковской волонтерской группы, награжден Орденом "За заслуги III степени". С первых дней войны и по сей день он поставляет на фронт необходимое оборудование. Сейчас занимается установлением средств наблюдения и корректировки огня на передовой.

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Таран вручил государственные награды волонтерам Азарову и Гусак 03

Медалью "За спасенную жизнь" награждена Наталья Гусак. С самого начала войны и по сей день Наталья Николаевна помогает персоналу одного из военно-медицинских клинических центров оказывать психологическую помощь воинам, решать их бытовые проблемы, организует для воинов экскурсии, помогает с временным размещением членам семей пострадавших военнослужащих, приезжающих на длительный период в город Ирпень.

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Автор: 

Минобороны (9357) награда (1800) оборона (5213) волонтеры (2636) Таран Андрей (267)


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на подаренные цацки квартерку на подоле не купишь
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24.12.2020 16:35 Ответить
Как говорил знакомый сельский голова, героев труда много а квартира одна. Чтобы не дрались то себе забрал, а всем почетные грамоты.
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24.12.2020 16:40 Ответить
Вся страна в медалях, только крым и дамбас просрали а враг по Киеву ходит и смеется.
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24.12.2020 16:37 Ответить
награды волонтерам Азарову и Гусак. видать волонтера с фамилией Янукович не нашли.
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24.12.2020 19:21 Ответить
 
 