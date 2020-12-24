Таран вручив державні нагороди волонтерам Азарову і Гусак. ФОТО

За дорученням Президента України з нагоди Міжнародного дня волонтера міністр оборони Андрій Таран вручив державні нагороди та відзнаки представникам волонтерського руху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Таран подякував волонтерам за віддане служіння українському народові. На його думку, їхня активність і залученість були серед головних чинників, що дозволили відбити російську агресію. Міністр оборони також зазначив, що волонтерський рух у майбутньому може допомогти місії з встановлення миру і відновлення тимчасово окупованих територій.

Костянтин Азаров, член Білоцерківської волонтерської групи, нагороджений Орденом "За заслуги III ступеня". Із перших днів війни і до цього дня він поставляє на фронт необхідне обладнання. Зараз займається встановленням засобів спостереження і коригуванням вогню на передовій.

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Медаллю "За врятоване життя" нагороджено Наталю Гусак. Із самого початку війни і до цього дня Наталія Миколаївна допомагає персоналу одного з військово-медичних клінічних центрів надавати психологічну допомогу воїнам, вирішувати їхні побутові проблеми, організовує для воїнів екскурсії, допомагає з тимчасовим розміщенням членам сімей постраждалих військовослужбовців, які приїжджають на тривалий період у місто Ірпінь.

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