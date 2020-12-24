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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Таран вручив державні нагороди волонтерам Азарову і Гусак. ФОТО

За дорученням Президента України з нагоди Міжнародного дня волонтера міністр оборони Андрій Таран вручив державні нагороди та відзнаки представникам волонтерського руху.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Таран вручив державні нагороди волонтерам Азарову і Гусак 01

Таран подякував волонтерам за віддане служіння українському народові. На його думку, їхня активність і залученість були серед головних чинників, що дозволили відбити російську агресію. Міністр оборони також зазначив, що волонтерський рух у майбутньому може допомогти місії з встановлення миру і відновлення тимчасово окупованих територій.

Таран вручив державні нагороди волонтерам Азарову і Гусак 02

Костянтин Азаров, член Білоцерківської волонтерської групи, нагороджений Орденом "За заслуги III ступеня". Із перших днів війни і до цього дня він поставляє на фронт необхідне обладнання. Зараз займається встановленням засобів спостереження і коригуванням вогню на передовій.

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Таран вручив державні нагороди волонтерам Азарову і Гусак 03

Медаллю "За врятоване життя" нагороджено Наталю Гусак. Із самого початку війни і до цього дня Наталія Миколаївна допомагає персоналу одного з військово-медичних клінічних центрів надавати психологічну допомогу воїнам, вирішувати їхні побутові проблеми, організовує для воїнів екскурсії, допомагає з тимчасовим розміщенням членам сімей постраждалих військовослужбовців, які приїжджають на тривалий період у місто Ірпінь.

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Міноборони (7401) нагорода (1262) оборона (4793) волонтери (1335) Таран Андрій (267)


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на подаренные цацки квартерку на подоле не купишь
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24.12.2020 16:35 Відповісти
Как говорил знакомый сельский голова, героев труда много а квартира одна. Чтобы не дрались то себе забрал, а всем почетные грамоты.
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24.12.2020 16:40 Відповісти
Вся страна в медалях, только крым и дамбас просрали а враг по Киеву ходит и смеется.
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24.12.2020 16:37 Відповісти
награды волонтерам Азарову и Гусак. видать волонтера с фамилией Янукович не нашли.
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24.12.2020 19:21 Відповісти
 
 