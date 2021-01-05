Мемориальную доску воину 17-й ОТБр Андрею Живцову открыли на Днепропетровщине. ФОТО
На Днепропетровщине открыли мемориальную доску в память о воине 17-й отдельной танковой бригады, участнике АТО Андрее Живцове.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.
Мемориальная доска появилась на фасаде здания гимназии №7 в городе Никополь, где когда-то учился воин.
Андрей Живцов добровольно вступил в ряды ВСУ в 2014 году. Как механик-водитель 17-й ОТБр принимал участие в АТО на востоке Украины. Похоронен в Никополе на Аллее почетных захоронений.
Указом Президента Украины от 17 февраля 2016 г. Живцов награжден знаком "За участие в антитеррористической операции" (посмертно). Ему также было присвоено звание "почетный гражданин города Никополь" (посмертно).
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Вічна пам'ять і слава полеглим Героям! 22.09.2020
раньше так писали
Приємно що навіть така не зовсім проукраїнська влада,
вона хоч і для піару але все таки встановила для загиблого
героя воїна захисника України пам'ятну меморіальну дошку!
А ось живих воїнів - героїв і які точно вже і не раді що
вижили захищаючи Україну, вона чогось їх злочинно заганяє
в тюремні бараки на дощаті нари.