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Мемориальную доску воину 17-й ОТБр Андрею Живцову открыли на Днепропетровщине. ФОТО

На Днепропетровщине открыли мемориальную доску в память о воине 17-й отдельной танковой бригады, участнике АТО Андрее Живцове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Мемориальную доску воину 17-й ОТБр Андрею Живцову открыли на Днепропетровщине 01

Мемориальная доска появилась на фасаде здания гимназии №7 в городе Никополь, где когда-то учился воин.

Андрей Живцов добровольно вступил в ряды ВСУ в 2014 году. Как механик-водитель 17-й ОТБр принимал участие в АТО на востоке Украины. Похоронен в Никополе на Аллее почетных захоронений.

Мемориальную доску воину 17-й ОТБр Андрею Живцову открыли на Днепропетровщине 02

Указом Президента Украины от 17 февраля 2016 г.  Живцов награжден знаком "За участие в антитеррористической операции" (посмертно). Ему также было присвоено звание "почетный гражданин города Никополь" (посмертно).

Мемориальную доску воину 17-й ОТБр Андрею Живцову открыли на Днепропетровщине 03

Автор: 

мемориальная доска (219) Никополь (1062) 17 отдельная танковая бригада (38) Днепропетровская область (4057)


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https://www.youtube.com/watch?v=gaEGJoyG2qQ

Вічна пам'ять і слава полеглим Героям! 22.09.2020

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05.01.2021 00:31 Ответить
на @уй сдрыснула,свинота рюская
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05.01.2021 00:49 Ответить
Мемориальную доску воину 17-й ОТБр Андрею Живцову открыли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 7578
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05.01.2021 00:49 Ответить
Мемориальную доску воину 17-й ОТБр Андрею Живцову открыли на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 8705
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05.01.2021 00:55 Ответить
а щас уже не пишут: "погиб,защищая Украину от российских оккупантов"?
раньше так писали
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05.01.2021 08:03 Ответить
Герої не вмирають!
Меморіальну дошку воїну 17-ї ОТБр Андрію Живцову відкрили на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 947
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05.01.2021 10:54 Ответить
Меморіальну дошку воїну 17-ї ОТБр Андрію Живцову відкрили на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 4692
Приємно що навіть така не зовсім проукраїнська влада,
вона хоч і для піару але все таки встановила для загиблого
героя воїна захисника України пам'ятну меморіальну дошку!
А ось живих воїнів - героїв і які точно вже і не раді що
вижили захищаючи Україну, вона чогось їх злочинно заганяє
в тюремні бараки на дощаті нари.
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02.04.2021 09:20 Ответить
 
 