Мемориальную доску воину 17-й ОТБр Андрею Живцову открыли на Днепропетровщине. ФОТО

На Днепропетровщине открыли мемориальную доску в память о воине 17-й отдельной танковой бригады, участнике АТО Андрее Живцове.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияИнформ.

Мемориальная доска появилась на фасаде здания гимназии №7 в городе Никополь, где когда-то учился воин.

Андрей Живцов добровольно вступил в ряды ВСУ в 2014 году. Как механик-водитель 17-й ОТБр принимал участие в АТО на востоке Украины. Похоронен в Никополе на Аллее почетных захоронений.

Указом Президента Украины от 17 февраля 2016 г. Живцов награжден знаком "За участие в антитеррористической операции" (посмертно). Ему также было присвоено звание "почетный гражданин города Никополь" (посмертно).