С погибшим на Донбассе воином Мариупольской бригады Олегом Андриенко простятся завтра в Запорожье. ФОТО
Завтра, 14 января, на Аллее защитников (парк Металлургов) города Запорожье состоится церемония прощания с Олегом Витальевичем Андриенко, 26.08.1983 года рождения, жителем Запорожья, старшим солдатом, стрелком-помощником гранатометчика 37-го отдельного мотопехотного батальона 56-й отдельной мотопехотной бригады, который погиб 11 января в 15.30 в районе поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Олег Андриенко ранее служил в рядах морской пехоты ВМС ВСУ, затем перешел в ряды 56-й ОМПБр.
У него остались мать, брат, жена и сын.
