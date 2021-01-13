2 333 0
Із загиблим на Донбасі воїном Маріупольської бригади Олегом Андрієнком прощатимуться завтра в Запоріжжі. ФОТО
Завтра, 14 січня, на Алеї захисників (парк Металургів) міста Запоріжжя відбудеться церемонія прощання з Олегом Віталійовичем Андрієнком, 26.08.1983 року народження, мешканцем Запоріжжя, старшим солдатом, стрільцем-помічником гранатометника 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 11 січня о 15.30 в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Олег Андрієнко раніше служив у лавах морської піхоти ВМС ЗСУ, потім перейшов до лав 56-ї ОМПБр.
У нього залишилися мати, брат, дружина і син.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль