Із загиблим на Донбасі воїном Маріупольської бригади Олегом Андрієнком прощатимуться завтра в Запоріжжі. ФОТО

Завтра, 14 січня, на Алеї захисників (парк Металургів) міста Запоріжжя відбудеться церемонія прощання з Олегом Віталійовичем Андрієнком, 26.08.1983 року народження, мешканцем Запоріжжя, старшим солдатом, стрільцем-помічником гранатометника 37-го окремого мотопіхотного батальйону 56-ї окремої мотопіхотної бригади, який загинув 11 січня о 15.30 в районі селища Піски Ясинуватського району Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, завданого снайпером найманців РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олег Андрієнко раніше служив у лавах морської піхоти ВМС ЗСУ, потім перейшов до лав 56-ї ОМПБр.

У нього залишилися мати, брат, дружина і син.

