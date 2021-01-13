Мужчина погиб в Киеве в результате обвала грунта. ФОТО

Около полудня среды в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Вышгородской, 44 (Подольский р-н) на территории одного из жилых домов произошел обвал грунта под которым оказался человек.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во время рытья тоннеля для прокладки силового электрокабеля был завален песком монтажник. Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента. К сожалению, мужчина 1960 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщение.









Спасатели изъяли тело мужчины и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.