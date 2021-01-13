РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8639 посетителей онлайн
Новости Фото
9 725 0

Мужчина погиб в Киеве в результате обвала грунта. ФОТО

Около полудня среды в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы Украины по ЧС г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Вышгородской, 44 (Подольский р-н) на территории одного из жилых домов произошел обвал грунта под которым оказался человек.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Киева в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во время рытья тоннеля для прокладки силового электрокабеля был завален песком монтажник. Спасатели сразу приступили к деблокированию пострадавшего с помощью аварийно-спасательного инструмента. К сожалению, мужчина 1960 года рождения получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщение.

Мужчина погиб в Киеве в результате обвала грунта 01
Мужчина погиб в Киеве в результате обвала грунта 02
Мужчина погиб в Киеве в результате обвала грунта 03
Мужчина погиб в Киеве в результате обвала грунта 04

Смотрите также: Женщина погибла в ДТП на Хмельнитчине, пять человек госпитализированы, в том числе трое детей, - полиция. ФОТО

Спасатели изъяли тело мужчины и передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

Киев (26139) смерть (9299)
Поделиться:
Подытожить:
 
 