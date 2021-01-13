Чоловік загинув у Києві внаслідок обвалу ґрунту. ФОТО

Близько полудня середи в оперативно-координаційний центр Головного управління Держслужби України з НС м.Києві надійшло повідомлення про те, що на вул. Вишгородській, 44 (Подільський р-н) на території одного з житлових будинків стався обвал ґрунту, під яким опинився чоловік.

Про це повідомляє ГУ ДСНС Києва в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Під час риття тунелю для прокладання силового електрокабелю був завалений піском монтажник. Рятувальники відразу розпочали деблокування постраждалого за допомогою аварійно-рятувального інструменту. На жаль, чоловік 1960 року народження дістав травми, несумісні з життям", - йдеться в повідомлення.









Рятувальники вилучили тіло чоловіка і передали слідчо-оперативній групі для з'ясування обставин трагічного випадку.

