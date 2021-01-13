Автобус із мешканцями Донбасу перекинувся в Росії - двоє людей загинули

Вранці 13 січня в Красносулинському районі Ростовської області РФ перекинувся рейсовий автобус. За даними ДІБДД, причиною аварії став сильний боковий вітер.

Про це повідомили ТАСС у пресслужбі прокуратури Ростовської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє загиблих. Кримінальну справу порушили. Прокуратура поставила на контроль хід розслідування. Також прокуратура організувала проведення перевірки безпеки дорожнього руху", - сказав співрозмовник агентства.

За даними регіональної ДІБДД, всього в автобусі перебувало 15 осіб. Двоє загинули, троє постраждали.

Представник Міністерства транспорту Ростовської області зі свого боку повідомив, що автобус належить перевізнику з ОРДО. "Перевізник з ДНР, більшість пасажирів - жителі ДНР", - сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що автобус прямував з Москви до Донецька.

За його словами, ділянка траси, на якій сталося перекидання автобуса, не була обледенілою, проводилася протиожеледна обробка траси. "Траса була мокра, обмерзання не було, за фактом обробка траси проводилася, тобто причина ДТП - не ожеледиця. Встановлено факт, що передня гума [автобуса] була без протектора, через що збільшився гальмівний шлях", - уточнив представник міністерства.

Як повідомили ТАСС в оперативних службах регіону, водій автобуса живий, він громадянин України.

