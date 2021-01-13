УКР
Автобус із мешканцями Донбасу перекинувся в Росії - двоє людей загинули

Вранці 13 січня в Красносулинському районі Ростовської області РФ перекинувся рейсовий автобус. За даними ДІБДД, причиною аварії став сильний боковий вітер.

Про це повідомили ТАСС у пресслужбі прокуратури Ростовської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє загиблих. Кримінальну справу порушили. Прокуратура поставила на контроль хід розслідування. Також прокуратура організувала проведення перевірки безпеки дорожнього руху", - сказав співрозмовник агентства.

За даними регіональної ДІБДД, всього в автобусі перебувало 15 осіб. Двоє загинули, троє постраждали.

Представник Міністерства транспорту Ростовської області зі свого боку повідомив, що автобус належить перевізнику з ОРДО. "Перевізник з ДНР, більшість пасажирів - жителі ДНР", - сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що автобус прямував з Москви до Донецька.

За його словами, ділянка траси, на якій сталося перекидання автобуса, не була обледенілою, проводилася протиожеледна обробка траси. "Траса була мокра, обмерзання не було, за фактом обробка траси проводилася, тобто причина ДТП - не ожеледиця. Встановлено факт, що передня гума [автобуса] була без протектора, через що збільшився гальмівний шлях", - уточнив представник міністерства.

Як повідомили ТАСС в оперативних службах регіону, водій автобуса живий, він громадянин України.

Автор: 

Топ коментарі
+31
Я специально зашел на касапский сайт прочитать эту новость, так там пишут "нефиг кастрюлям тут шастать пусть в гейропу чешут", вот такие комментарии от тех, за кого эти коллаборанты жопу рвут и свою страну предали.
13.01.2021 15:52 Відповісти
+26
13.01.2021 15:47 Відповісти
+23
Посмотреть на пукина и умереть.
13.01.2021 15:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За семь лет не выехали...
13.01.2021 15:44 Відповісти
13.01.2021 15:47 Відповісти
Там кстати вчера: "https://iz.ru/1110256/2021-01-12/poiavilis-kadry-s-mesta-strashnogo-pozhara-v-zhilom-dome-v-ekaterinburge Появились кадры с места пожара в жилом доме в Екатеринбурге ". Чото не видел вчера на цензоре
13.01.2021 15:51 Відповісти
нам одесской шаурмы хватило
13.01.2021 16:42 Відповісти
Росiйськомовнi колаборанти - переселенці з Нечорнозем'я, що приїхали після Голодомору сталiнськими ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, вони б Україну здали б недопалку.
Російськомовні прибульцi,під керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупацію Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
.
13.01.2021 17:53 Відповісти
Посмотреть на пукина и умереть.
13.01.2021 15:44 Відповісти
Причем это обязательно
13.01.2021 15:46 Відповісти
ездили на зароботки, на ленинградку
13.01.2021 15:52 Відповісти
Что на ярославку уже нет, балованые.
13.01.2021 15:54 Відповісти
А шо на труп леніна в мавзолеї вже не модно дивитися?
13.01.2021 16:00 Відповісти
Вони вже стали як брати близнюки, так шо немає різниці.
13.01.2021 16:09 Відповісти
точно к ***** на смотрины ехали, кормильцы куевы.
13.01.2021 16:41 Відповісти
Водитель гражданин Украины?
Так его посадят или наградят?
13.01.2021 15:45 Відповісти
Обе разведки наградят.
13.01.2021 15:45 Відповісти
Да какой он гражданин. Возит всякую сволочь. Чисто формально они там все граждане. Но у всех ксивы лугандона. А у кацапни,если какой-то косяк,то сразу Украину приплетают.
13.01.2021 15:56 Відповісти
На этой ветке-сожаления,вряд ли дождутся.
13.01.2021 15:45 Відповісти
сожаления к сепарам только у зебоиков и рыгов из опзж
13.01.2021 15:48 Відповісти
Сожаления аб чом ?
13.01.2021 15:49 Відповісти
Наверное об том,что они тряпками власовскими махали и вопили-"расея!расея!"
13.01.2021 15:51 Відповісти
Сожаления про те що померли хахлами - не встигли отримати радiмий аквафрешний пачпорт
13.01.2021 15:56 Відповісти
а вот щас было действительно больно
13.01.2021 16:01 Відповісти
Пробач , я не хотiв
13.01.2021 16:10 Відповісти
Ясожалею .... Что автобус , перевернувшись, не сгорел.....Ха-ха-ха...Шутка...
13.01.2021 15:52 Відповісти
Я специально зашел на касапский сайт прочитать эту новость, так там пишут "нефиг кастрюлям тут шастать пусть в гейропу чешут", вот такие комментарии от тех, за кого эти коллаборанты жопу рвут и свою страну предали.
13.01.2021 15:52 Відповісти
предателей никто не любит
13.01.2021 16:14 Відповісти
Странные особи встречаются...одна в тви сокрушается почему украинцы с белорусами злорадствуют "беде" с кацапскими срочниками...ты тут хочешь,чтоб украинцы сепарастов,разьежающих по кацапстану агрессору ,жалели...
13.01.2021 15:54 Відповісти
А насрать.
13.01.2021 15:45 Відповісти
Бідолахи не звернули уваги на табличку "Нехай щастить"
13.01.2021 15:48 Відповісти
Та нехай
13.01.2021 15:48 Відповісти
Колорадская вата ездила на мацкву трупом дедушки Членина полюбоваться.... Или подрабатывали... Всё, что заработали, пойдёт на лечение и похоронную пьянку.... Веселуха....))))
13.01.2021 15:49 Відповісти
А в крым люди едут проведать могилу и почтить память легендарного гонщика Виктора Якуновича младшего, чей отец просравлял флаг ссср на гонках в Монте-Карло
13.01.2021 15:52 Відповісти
Такая жаль шонимагу... Душать слезы...
13.01.2021 15:51 Відповісти
Не плачьте.... В следующем автобусе погибнут все.... 60 человек....Остальные будут доживать в больнице....Ха-ха-ха.... Шутка...))))
13.01.2021 15:54 Відповісти
два человека погибли (с)

А откуда там люди взялись? В заложники их взяли?
13.01.2021 15:54 Відповісти
кормільци то поді совсєм убілісь?
13.01.2021 16:04 Відповісти
На росії з есмінця вкрали гвинти вагою 12т(с)

мож це їхня робота?
13.01.2021 16:05 Відповісти
«Офицер в составе организованной группы вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами совершил хищение с корабля двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн. Эсминец в это время стоял на конвертации на судостроительном заводе "Янтарь"», - заявил Шаршавых.
13.01.2021 16:22 Відповісти
Жаль, что мало ласты склеило...
13.01.2021 16:34 Відповісти
в этом случае - нехай щастыть
13.01.2021 16:36 Відповісти
Сбылась мечта-умереть в рашке! Будьте осторожны с желаниями, они сбываются .
13.01.2021 16:39 Відповісти
тот автобус камнем привалило, метеорит называетца, мы дома а теперь хоть метеорит в дупу.
13.01.2021 16:45 Відповісти
Домбабвяне долго и настойчиво добивались, чтобы украинцы относились к ним, как к тем, кто они есть, т.е., как к врагам, сейчас думается, там много населюков из Роиссии, да и мутантов от смешанных браков никто не отменял, и врагом на оккупированной территории более чем достаточно..
Теперь полагаю, среди украинцев, которые дорожат свободой, чтобы Орда, которая грозится все "повторить" (опять повторно уничтожить миллионы украинцев), чтобы она никогда этого больше не сделала (а нас всеравно, несмотря на миллионы уничтоженных украинцев, осталось намного больше, чем Кацапстану этого хотелось бы)и для которых приоритет жизнь тех, кто дорожит Украиной, царствует глубокое безразличие к к жизни тех, кто нас предал и ошивается в Орде, что с того что парочка из них разбилась в Мордоре, нормальный человек туда не поедет, кого это может тронуть.
13.01.2021 16:43 Відповісти
И чего туда в тюрму народов шнырять?
13.01.2021 16:44 Відповісти
Автобус жалко.
13.01.2021 17:24 Відповісти
лугандонский автобус оказался легче воздуха?
13.01.2021 17:25 Відповісти
Шановна Пiдлога! Прошу кожен день вiшати тут маряxка. Дуже приемно бачити!!!
13.01.2021 17:50 Відповісти
п'ятої колони поменьшало
13.01.2021 18:28 Відповісти
Что это за государство Донбасс? Или область? Как можно быть жителем донецкого каменноугольного бассейна?!
13.01.2021 19:01 Відповісти
 
 