Автобус із мешканцями Донбасу перекинувся в Росії - двоє людей загинули
Вранці 13 січня в Красносулинському районі Ростовської області РФ перекинувся рейсовий автобус. За даними ДІБДД, причиною аварії став сильний боковий вітер.
Про це повідомили ТАСС у пресслужбі прокуратури Ростовської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Двоє загиблих. Кримінальну справу порушили. Прокуратура поставила на контроль хід розслідування. Також прокуратура організувала проведення перевірки безпеки дорожнього руху", - сказав співрозмовник агентства.
За даними регіональної ДІБДД, всього в автобусі перебувало 15 осіб. Двоє загинули, троє постраждали.
Представник Міністерства транспорту Ростовської області зі свого боку повідомив, що автобус належить перевізнику з ОРДО. "Перевізник з ДНР, більшість пасажирів - жителі ДНР", - сказав співрозмовник агентства, уточнивши, що автобус прямував з Москви до Донецька.
За його словами, ділянка траси, на якій сталося перекидання автобуса, не була обледенілою, проводилася протиожеледна обробка траси. "Траса була мокра, обмерзання не було, за фактом обробка траси проводилася, тобто причина ДТП - не ожеледиця. Встановлено факт, що передня гума [автобуса] була без протектора, через що збільшився гальмівний шлях", - уточнив представник міністерства.
Як повідомили ТАСС в оперативних службах регіону, водій автобуса живий, він громадянин України.
Російськомовні прибульцi,під керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупацію Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
Так его посадят или наградят?
А откуда там люди взялись? В заложники их взяли?
мож це їхня робота?
Теперь полагаю, среди украинцев, которые дорожат свободой, чтобы Орда, которая грозится все "повторить" (опять повторно уничтожить миллионы украинцев), чтобы она никогда этого больше не сделала (а нас всеравно, несмотря на миллионы уничтоженных украинцев, осталось намного больше, чем Кацапстану этого хотелось бы)и для которых приоритет жизнь тех, кто дорожит Украиной, царствует глубокое безразличие к к жизни тех, кто нас предал и ошивается в Орде, что с того что парочка из них разбилась в Мордоре, нормальный человек туда не поедет, кого это может тронуть.