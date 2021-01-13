Автобус с жителями Донбасса перевернулся в России - два человека погибли
Утром 13 января в Красносулинском районе Ростовской области РФ опрокинулся рейсовый автобус. По данным ГИБДД, причиной аварии стал сильный боковой ветер.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, информирует Цензор.НЕТ.
"Двое погибших. Уголовное дело возбудили. Прокуратура поставила на контроль ход расследования. Также прокуратура организовала проведение проверки безопасности дорожного движения", - сказал собеседник агентства.
По данным регионального ГИБДД, всего в автобусе находилось 15 человек. Двое погибли, трое пострадали.
Представитель Министерства транспорта Ростовской области в свою очередь сообщил, что автобус принадлежит перевозчику из ОРДО. "Перевозчик из ДНР, большинство пассажиров - жители ДНР", - сказал собеседник агентства, уточнив, что автобус следовал из Москвы в Донецк.
По его словам, участок трассы, на котором произошло опрокидывание автобуса, не был обледеневшим, проводилась противогололедная обработка трассы. "Трасса была мокрая, обледенения не было, по факту обработка трассы производилась, то есть причина ДТП - не гололед. Установлен факт, что передняя резина [автобуса] была без протектора, из-за чего увеличился тормозной путь", - уточнил представитель министерства.
Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, водитель автобуса жив, он гражданин Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Російськомовні прибульцi,під керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупацію Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
.
Так его посадят или наградят?
А откуда там люди взялись? В заложники их взяли?
мож це їхня робота?
Теперь полагаю, среди украинцев, которые дорожат свободой, чтобы Орда, которая грозится все "повторить" (опять повторно уничтожить миллионы украинцев), чтобы она никогда этого больше не сделала (а нас всеравно, несмотря на миллионы уничтоженных украинцев, осталось намного больше, чем Кацапстану этого хотелось бы)и для которых приоритет жизнь тех, кто дорожит Украиной, царствует глубокое безразличие к к жизни тех, кто нас предал и ошивается в Орде, что с того что парочка из них разбилась в Мордоре, нормальный человек туда не поедет, кого это может тронуть.