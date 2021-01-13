РУС
Автобус с жителями Донбасса перевернулся в России - два человека погибли

Автобус с жителями Донбасса перевернулся в России - два человека погибли

Утром 13 января в Красносулинском районе Ростовской области РФ опрокинулся рейсовый автобус. По данным ГИБДД, причиной аварии стал сильный боковой ветер.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое погибших. Уголовное дело возбудили. Прокуратура поставила на контроль ход расследования. Также прокуратура организовала проведение проверки безопасности дорожного движения", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального ГИБДД, всего в автобусе находилось 15 человек. Двое погибли, трое пострадали.

Представитель Министерства транспорта Ростовской области в свою очередь сообщил, что автобус принадлежит перевозчику из ОРДО. "Перевозчик из ДНР, большинство пассажиров - жители ДНР", - сказал собеседник агентства, уточнив, что автобус следовал из Москвы в Донецк.

По его словам, участок трассы, на котором произошло опрокидывание автобуса, не был обледеневшим, проводилась противогололедная обработка трассы. "Трасса была мокрая, обледенения не было, по факту обработка трассы производилась, то есть причина ДТП - не гололед. Установлен факт, что передняя резина [автобуса] была без протектора, из-за чего увеличился тормозной путь", - уточнил представитель министерства.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, водитель автобуса жив, он гражданин Украины.

ДТП (7745) россия (97292) смерть (9299) Донбасс (26966)
Я специально зашел на касапский сайт прочитать эту новость, так там пишут "нефиг кастрюлям тут шастать пусть в гейропу чешут", вот такие комментарии от тех, за кого эти коллаборанты жопу рвут и свою страну предали.
Посмотреть на пукина и умереть.
За семь лет не выехали...
Там кстати вчера: "https://iz.ru/1110256/2021-01-12/poiavilis-kadry-s-mesta-strashnogo-pozhara-v-zhilom-dome-v-ekaterinburge Появились кадры с места пожара в жилом доме в Екатеринбурге ". Чото не видел вчера на цензоре
нам одесской шаурмы хватило
Росiйськомовнi колаборанти - переселенці з Нечорнозем'я, що приїхали після Голодомору сталiнськими ешелонами в Україну, це п'ята колона, яка не спріймає Україну, як Батьківщину i не тільки не сприймає, а люто ненавидить Україну, все українське, мову, історію, символіку. Український прапор і український гімн викликає в них люту злобу і скаженість. Була б у них можливість, вони б Україну здали б недопалку.
Російськомовні прибульцi,під керівництвом православного кілера, жителя Москви Ігаля Гiркинда, в Горлівці 17 квiтня 2014 року по-звірячому вбили депутата міськради Володимира Рибака i18-річного студента КПІ Юрiя Поправка. Їх понівечiнi тіла зі слідами жорстоких тортур знайшли через п'ять днів в річці Казенний Торець під Слов'янськом.
Але є на Донбасі і патріоти України, які під страхом смерті бути розстріляними терористами, ховали на горищi у клунi поранених українських військових, а вночі на мотоциклi вивозили їх з оточення. Ці громадяни після деокупацію Донбасу будуть призначені Керівниками органів місцевих самоврядувань.
Сім'я, котру не маємо права забути! Олена та Володимир Куліш. Їх вислідили і розстріляли мерзотні зрадники лугандони за те, що везли їсти Захисникам Луганського аеропорту. Їх називали ангелами при житті. Тепер вони дивляться на нас з неба
Як сказав письменник Вiктор Суворов: «Уже все поняли: Донбасс не кормит, а гонит порожняк».
.
Посмотреть на пукина и умереть.
Причем это обязательно
ездили на зароботки, на ленинградку
Что на ярославку уже нет, балованые.
А шо на труп леніна в мавзолеї вже не модно дивитися?
Вони вже стали як брати близнюки, так шо немає різниці.
точно к ***** на смотрины ехали, кормильцы куевы.
Водитель гражданин Украины?
Так его посадят или наградят?
Обе разведки наградят.
Да какой он гражданин. Возит всякую сволочь. Чисто формально они там все граждане. Но у всех ксивы лугандона. А у кацапни,если какой-то косяк,то сразу Украину приплетают.
На этой ветке-сожаления,вряд ли дождутся.
сожаления к сепарам только у зебоиков и рыгов из опзж
Сожаления аб чом ?
Наверное об том,что они тряпками власовскими махали и вопили-"расея!расея!"
Сожаления про те що померли хахлами - не встигли отримати радiмий аквафрешний пачпорт
а вот щас было действительно больно
Пробач , я не хотiв
Ясожалею .... Что автобус , перевернувшись, не сгорел.....Ха-ха-ха...Шутка...
Я специально зашел на касапский сайт прочитать эту новость, так там пишут "нефиг кастрюлям тут шастать пусть в гейропу чешут", вот такие комментарии от тех, за кого эти коллаборанты жопу рвут и свою страну предали.
предателей никто не любит
Странные особи встречаются...одна в тви сокрушается почему украинцы с белорусами злорадствуют "беде" с кацапскими срочниками...ты тут хочешь,чтоб украинцы сепарастов,разьежающих по кацапстану агрессору ,жалели...
А насрать.
Бідолахи не звернули уваги на табличку "Нехай щастить"
Та нехай
Колорадская вата ездила на мацкву трупом дедушки Членина полюбоваться.... Или подрабатывали... Всё, что заработали, пойдёт на лечение и похоронную пьянку.... Веселуха....))))
А в крым люди едут проведать могилу и почтить память легендарного гонщика Виктора Якуновича младшего, чей отец просравлял флаг ссср на гонках в Монте-Карло
Такая жаль шонимагу... Душать слезы...
Не плачьте.... В следующем автобусе погибнут все.... 60 человек....Остальные будут доживать в больнице....Ха-ха-ха.... Шутка...))))
два человека погибли (с)

А откуда там люди взялись? В заложники их взяли?
кормільци то поді совсєм убілісь?
На росії з есмінця вкрали гвинти вагою 12т(с)

мож це їхня робота?
«Офицер в составе организованной группы вместе с другими военнослужащими и гражданскими лицами совершил хищение с корабля двух бронзовых гребных винтов общей массой 26 тонн. Эсминец в это время стоял на конвертации на судостроительном заводе "Янтарь"», - заявил Шаршавых.
Жаль, что мало ласты склеило...
в этом случае - нехай щастыть
Сбылась мечта-умереть в рашке! Будьте осторожны с желаниями, они сбываются .
тот автобус камнем привалило, метеорит называетца, мы дома а теперь хоть метеорит в дупу.
Домбабвяне долго и настойчиво добивались, чтобы украинцы относились к ним, как к тем, кто они есть, т.е., как к врагам, сейчас думается, там много населюков из Роиссии, да и мутантов от смешанных браков никто не отменял, и врагом на оккупированной территории более чем достаточно..
Теперь полагаю, среди украинцев, которые дорожат свободой, чтобы Орда, которая грозится все "повторить" (опять повторно уничтожить миллионы украинцев), чтобы она никогда этого больше не сделала (а нас всеравно, несмотря на миллионы уничтоженных украинцев, осталось намного больше, чем Кацапстану этого хотелось бы)и для которых приоритет жизнь тех, кто дорожит Украиной, царствует глубокое безразличие к к жизни тех, кто нас предал и ошивается в Орде, что с того что парочка из них разбилась в Мордоре, нормальный человек туда не поедет, кого это может тронуть.
И чего туда в тюрму народов шнырять?
Автобус жалко.
лугандонский автобус оказался легче воздуха?
Шановна Пiдлога! Прошу кожен день вiшати тут маряxка. Дуже приемно бачити!!!
п'ятої колони поменьшало
Что это за государство Донбасс? Или область? Как можно быть жителем донецкого каменноугольного бассейна?!
