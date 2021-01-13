Автобус с жителями Донбасса перевернулся в России - два человека погибли

Утром 13 января в Красносулинском районе Ростовской области РФ опрокинулся рейсовый автобус. По данным ГИБДД, причиной аварии стал сильный боковой ветер.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ростовской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Двое погибших. Уголовное дело возбудили. Прокуратура поставила на контроль ход расследования. Также прокуратура организовала проведение проверки безопасности дорожного движения", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального ГИБДД, всего в автобусе находилось 15 человек. Двое погибли, трое пострадали.

Представитель Министерства транспорта Ростовской области в свою очередь сообщил, что автобус принадлежит перевозчику из ОРДО. "Перевозчик из ДНР, большинство пассажиров - жители ДНР", - сказал собеседник агентства, уточнив, что автобус следовал из Москвы в Донецк.

По его словам, участок трассы, на котором произошло опрокидывание автобуса, не был обледеневшим, проводилась противогололедная обработка трассы. "Трасса была мокрая, обледенения не было, по факту обработка трассы производилась, то есть причина ДТП - не гололед. Установлен факт, что передняя резина [автобуса] была без протектора, из-за чего увеличился тормозной путь", - уточнил представитель министерства.

Как сообщили ТАСС в оперативных службах региона, водитель автобуса жив, он гражданин Украины.

