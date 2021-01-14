РУС
В ресторане на Закарпатье произошел пожар. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области спасатели ликвидировали пожар в ресторане, которые находится в селе Синевирская Поляна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

14 января в 10:30 в ГСЧС поступила информация, что в 9:48 в селе Синевирская Поляна Межгорского района в одноэтажном здании ресторана "На Децу до Цімбора" возник пожар кровли на пощи 120 м кв.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

В 10:53 спасатели локализовали возгорание на площади 120 м кв., в 11:16 - ликвидирован. К тушению были привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.

В ресторане на Закарпатье произошел пожар 01
В ресторане на Закарпатье произошел пожар 02
В ресторане на Закарпатье произошел пожар 03
В ресторане на Закарпатье произошел пожар 04
Фото: ГСЧС

пожар (6039) ГСЧС (5151) Закарпатская область (2684)
В избе гуляють партизаны...
14.01.2021 13:23 Ответить
Осел апокалипсиса
14.01.2021 13:33 Ответить
Масочний режим не спрацював..
14.01.2021 13:33 Ответить
воот...а выполняли бы бубочкин лохдаун-все сидели бы по домам,и некому было бы пожар устроить
14.01.2021 13:35 Ответить
Про що новина? Про те, що дерев'яна будівля може згоріти, чи про те, що на Закарпатті у любому селі є ресторан?
14.01.2021 13:44 Ответить
На децу до цімбора забіг когут.
14.01.2021 13:46 Ответить
Ресторан должен был быть закрыт и обесточен.
14.01.2021 13:52 Ответить
як його до фрасу типирь зачинити? З першу слід розібрати
14.01.2021 14:06 Ответить
чи не новость
14.01.2021 14:18 Ответить
 
 