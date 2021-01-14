В ресторане на Закарпатье произошел пожар. ФОТОрепортаж

В Закарпатской области спасатели ликвидировали пожар в ресторане, которые находится в селе Синевирская Поляна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

14 января в 10:30 в ГСЧС поступила информация, что в 9:48 в селе Синевирская Поляна Межгорского района в одноэтажном здании ресторана "На Децу до Цімбора" возник пожар кровли на пощи 120 м кв.

Предварительно жертв и пострадавших нет.

В 10:53 спасатели локализовали возгорание на площади 120 м кв., в 11:16 - ликвидирован. К тушению были привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв газопровода на Полтавщине: факельное горение прекратилось, газоснабжение населенных пунктов восстанавливается









Фото: ГСЧС