В ресторане на Закарпатье произошел пожар. ФОТОрепортаж
В Закарпатской области спасатели ликвидировали пожар в ресторане, которые находится в селе Синевирская Поляна.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
14 января в 10:30 в ГСЧС поступила информация, что в 9:48 в селе Синевирская Поляна Межгорского района в одноэтажном здании ресторана "На Децу до Цімбора" возник пожар кровли на пощи 120 м кв.
Предварительно жертв и пострадавших нет.
В 10:53 спасатели локализовали возгорание на площади 120 м кв., в 11:16 - ликвидирован. К тушению были привлечены 10 человек личного состава и 2 единицы техники ГСЧС.
