Занесло на склоне: мусоровоз разбил 9 машин в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве на ул Лукьяновская мусоровоз разбил девять припаркованных автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик ДТП.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что ДТП произошло на ул. Лукьяновская между 79 и 81 домом.

"Мусоровоз разбил 9 машин. Предварительно, понесло его. Там склон. Полиция на месте", - сказано в сообщении.

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Фото: ДТП/Facebook