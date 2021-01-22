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Новости Фото ДТП
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Занесло на склоне: мусоровоз разбил 9 машин в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

В Киеве на ул Лукьяновская мусоровоз разбил девять припаркованных автомобилей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик ДТП.kiev.ua в Facebook.

Сообщается, что ДТП произошло на ул. Лукьяновская между 79 и 81 домом.

"Мусоровоз разбил 9 машин. Предварительно, понесло его. Там склон. Полиция на месте", - сказано в сообщении.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Мусоровоз насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе в Киеве. ВИДЕО+ФОТО

Занесло на склоне: мусоровоз разбил 9 машин в Киеве 01
Фото: ДТП/Facebook

Занесло на склоне: мусоровоз разбил 9 машин в Киеве 02

ДТП (7673) Киев (25505) мусоровоз (26)


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Топ комментарии
+15
Когда паркуешь машину, нужно думать не только о комфорте своей ж...пы, но и удобстве твоей парковки для окружающих и особенно возможность проезда спец. техники.
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22.01.2021 09:57
+7
Понаставили своих драчек где попало, а водителю мусорки теперь морока.
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22.01.2021 10:00
+7
Ні.. мусоровоз возить мусорів, а ментів - цЕмЕнтовоз...
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22.01.2021 10:03
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оце він погром влаштував... шкода...
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22.01.2021 09:52 Ответить
Ля...
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22.01.2021 09:54 Ответить
главно шоп милицыонеры не пострадали
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22.01.2021 09:56 Ответить
Ні.. мусоровоз возить мусорів, а ментів - цЕмЕнтовоз...
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22.01.2021 10:03 Ответить
Когда паркуешь машину, нужно думать не только о комфорте своей ж...пы, но и удобстве твоей парковки для окружающих и особенно возможность проезда спец. техники.
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22.01.2021 09:57 Ответить
х.з. как ехать на такой машине, когда "надо вовремя", а у тя резина как в Парагвае?
Аллах в помощь мужику, шоб не сильно тягали по судам.... Шайтан машину понес по всем мостам и по селам - и Вот.
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22.01.2021 09:58 Ответить
если у тебя лысая резина, то идёшь к начальнику колонны (или глав. механику), и говоришь:
- ето шо за херня, я не поеду на такой резине, если я на ней человека собью - ты за меня сидеть будешь, чи шо?
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22.01.2021 12:56 Ответить
Понаставили своих драчек где попало, а водителю мусорки теперь морока.
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22.01.2021 10:00 Ответить
это планомерная саботажная диверсия с севера
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22.01.2021 10:05 Ответить
жаль гостей столицы, но только так они научатся парковаться по правилам...
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22.01.2021 10:26 Ответить
У меня во дворе гостей нет. Свои, коренные, но один предлагал почему то ему парковку построить... я не принял его предложение и рассказал ему про отрезок времени за который такая машина как у него уезжает на разборку и разбирается до винтика. Правда теперь я быдло, но люди из парадного могут выйти не обходя его машину...
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22.01.2021 10:38 Ответить
Понаставили лайна, порядній машині і проїхати нема де.
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22.01.2021 11:21 Ответить
Такое не впервые - есть видео, где мусоровоз бьёт машины направо и налево.
Значит, точно знает, что ему ничео не будет.
А машины, которые зацепить себе дороже - так не паркуются, так что всё к лучшему.
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22.01.2021 13:23 Ответить
 
 