Занесло на склоне: мусоровоз разбил 9 машин в Киеве. ВИДЕО+ФОТО
В Киеве на ул Лукьяновская мусоровоз разбил девять припаркованных автомобилей.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает паблик ДТП.kiev.ua в Facebook.
Сообщается, что ДТП произошло на ул. Лукьяновская между 79 и 81 домом.
"Мусоровоз разбил 9 машин. Предварительно, понесло его. Там склон. Полиция на месте", - сказано в сообщении.
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+15 Tat Prut
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Аллах в помощь мужику, шоб не сильно тягали по судам.... Шайтан машину понес по всем мостам и по селам - и Вот.
- ето шо за херня, я не поеду на такой резине, если я на ней человека собью - ты за меня сидеть будешь, чи шо?
Значит, точно знает, что ему ничео не будет.
А машины, которые зацепить себе дороже - так не паркуются, так что всё к лучшему.